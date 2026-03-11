搶新賽道… 陸新能源車 駛向縣域鄉村

經歷上一個五年的快速發展，大陸新能源汽車在「十五五」時期如何跑好下一程，在最近的全國兩會期間受到關注，而不少業內人士已將目光投向縣域和農村市場。

中新社報導，今年兩會有關新能源汽車的討論呈現鮮明雙向特性：一邊是如何讓新能源汽車向下扎根，深入縣域鄉村；另一邊則聚焦如何讓技術向上生長，搶占新賽道先機。「十五五」規劃綱要草案提出，加快包括智能網聯新能源汽車在內的戰略性新興產業發展。今年中央一號文件提出多措並舉擴大鄉村消費，並將新能源汽車寫入其中。

全國人大代表、廣汽集團董事長馮興亞表示，據測算，若二○三○年中國農村新能源汽車滲透率達到百分之五十，消費市場規模將達萬億級。但當前農村仍存在充電網絡稀疏、售後服務網點少、維修保障能力弱等痛點。他建議，要完善農村充換電網絡，升級電網支撐，降低安裝門檻。構建保障到位的售後體系，支持下沉服務網點建設。加大農村汽車消費支持，優化金融與財稅支持，降低購車門檻。

全國人大代表、上汽大眾汽車有限公司人事與組織執行副總經理劉懿艶也建議，要深入開展新能源汽車下鄉活動，挖掘下沉市場潛力。 另一方面，人工智能等前沿技術發展日新月異，新能源汽車產業如何實現新一輪升級，是另一個焦點議題。

全國人大代表、中國信科集團光通信技術與網絡全國重點實驗室正高級工程師劉武建議，應在下一代汽車裡用光纖代替銅線，實現高速可靠的信息傳輸。他認為，這將催生諸多新場景與新功能，有望推動汽車突破單一交通出行功能，成為具備多種功能的「具身智能體」。

智能駕駛被視作未來智能網聯新能源汽車的核心競爭力之一。在各方加快布局、搶占「身位」的同時，完善相關監管體系也成為業界關切。

全國人大代表、小鵬汽車董事長兼ＣＥＯ何小鵬建議，在保持L二級（組合輔助駕駛）安全監管體系穩定運行的基礎上，推動相關政策從L二級向L四級（高度自動駕駛）跨越，簡化L三（有條件自動駕駛）中間環節。逐步明確L四級自動駕駛車輛的註冊與通行管理體系，逐步推動L四車輛在全國範圍內合規上路。

全國人大代表、小米集團董事長雷軍建議，將L二級輔助駕駛「脫手脫眼」納入交通違法處罰，並盡快明確L三、L四級智能駕駛的安全準則。全國人大代表、上汽通用五菱汽車股份有限公司副總經理姚佐平則認為，可開展基於場景的立法與標準創新，選擇條件成熟的區域授權開展相關探索。