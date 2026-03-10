安世中國：自行採用12吋晶圓技術少量生產晶片

綜合路透社及中國媒體報導，荷蘭安世半導體（Nexperia）中國公司9日表示，該公司已開始生產多款與荷蘭安世相同類型的晶片，且採用的是12吋晶圓製造技術。報導形容，這是安世中國進一步脫離荷蘭母公司，走向獨立的重要一步。

根據報導，安世中國宣稱，其荷蘭母公司目前在歐洲地區，並不具備12吋晶圓製造的能力。至於安世荷蘭總部則拒絕對上述說法發表評論。

報導提到，安世中國說，該公司是在自行研發的「12吋 平台」基礎上進行創新實踐，進而實現12吋晶圓雙極分離式元件的少量量產。此外，由此技術製造的靜電放電（ESD）保護元件等應用在手機等產品的部件，也告成功。

安世半導體由中國聞泰科技斥資人民幣逾300億元（約新台幣1380億元）收購。2025年9月底，荷蘭政府以相關技術恐有被轉移至中國為由，由荷蘭法院裁定凍結安世資產並加以接管，引發中國強烈不滿。

此後，安世中國公司宣布獨立運作，與荷蘭母公司決裂，雙方乃至荷中官方既相互過招也展開談判，爭議至今未能解決。