安世中國：自行採用12吋晶圓技術少量生產晶片

中央社／ 台北10日電

綜合路透社及中國媒體報導，荷蘭安世半導體（Nexperia）中國公司9日表示，該公司已開始生產多款與荷蘭安世相同類型的晶片，且採用的是12吋晶圓製造技術。報導形容，這是安世中國進一步脫離荷蘭母公司，走向獨立的重要一步。

根據報導，安世中國宣稱，其荷蘭母公司目前在歐洲地區，並不具備12吋晶圓製造的能力。至於安世荷蘭總部則拒絕對上述說法發表評論。

報導提到，安世中國說，該公司是在自行研發的「12吋 平台」基礎上進行創新實踐，進而實現12吋晶圓雙極分離式元件的少量量產。此外，由此技術製造的靜電放電（ESD）保護元件等應用在手機等產品的部件，也告成功。

安世半導體由中國聞泰科技斥資人民幣逾300億元（約新台幣1380億元）收購。2025年9月底，荷蘭政府以相關技術恐有被轉移至中國為由，由荷蘭法院裁定凍結安世資產並加以接管，引發中國強烈不滿。

此後，安世中國公司宣布獨立運作，與荷蘭母公司決裂，雙方乃至荷中官方既相互過招也展開談判，爭議至今未能解決。

荷蘭 晶圓 母公司

相關新聞

我曾是受惠者…全球供應鏈大洗牌 學者：已從「中國+1」變「中國+1+1」

台灣曾經是「中國+1」的受惠者，但隨著兩岸局勢緊張、全球供應鏈調整，跨國企業又開始尋找台灣之外的避險基地，有學者認為，儘管美中關稅戰暫歇，但全球供應連鏈仍持續盤整中，尤其從原先的「中國+1」，演變成「中國＋1+1」。不過中美雖在高科技領域如AI與晶片加速脫鉤，但全球製造業對中國大陸的依存度並未減少。

巴拿馬接管長和兩港口 陸約談2暫時營運航運公司

巴拿馬政府日前接管長和集團在巴拿馬兩個港口的特許經營權，並交由馬士基旗下的APM碼頭公司、地中海航運旗下的碼頭投資公司暫時營運。大陸交通運輸部今公告，昨天就國際航運經營行為，分別約談了馬士基集團、地中海航運公司有關負責人。

大陸外貿表現強勁 今年前2個月出口成長21.8%

大陸海關總署今公布2026年2月進出口統計數據，2月大陸出口總值為2,998億美元，按年大增39.6%，今年前兩個月累計出口6,565億美元，年增21.8%。但對美國貿易仍持續衰退，今年前兩個月對美出口年減11.0%，自美進口年減26.7%。

中東戰火引石油危機 香港航空公司、運輸公司紛加價

中東戰火釀石油危機，香港運輸企業紛紛加價，其中香港航空率先加收燃油附加費，香港飛台灣單程加收二十港元。香港報章呼籲當局及早籌謀，緩減油價飆升對民生的潛在衝擊。

陸前2月出口表現優於預期 分析師：恐難以持續全年

大陸海關總署最新數據顯示，大陸今年前兩個月進出口均遠勝預期。分析指出，亮麗的數據或許難以持續全年，偏強的外需將為今年中國穩健出口提供支撐，惟須警惕地緣風險升溫。此外，中國主要貿易夥伴持續向中方施壓的情況下，預計中國短期內不太可能推出進一步的刺激措施。

OPPO已上市產品價格調漲 台灣「這兩系列」將受影響

面對包括高速儲存硬體在內的多項手機關鍵零組件成本上升，大陸手機品牌OPPO今天公告，將針對部分已上市產品進行價格調整。台灣方面，預計將有兩個系列的產品會受到價格調整的影響。

