我曾是受惠者…全球供應鏈大洗牌 學者：已從「中國+1」變「中國+1+1」

台灣曾經是「中國+1」的受惠者，但隨著兩岸局勢緊張、全球供應鏈調整，跨國企業又開始尋找台灣之外的避險基地，有學者認為，儘管美中關稅戰暫歇，但全球供應連鏈仍持續盤整中，尤其從原先的「中國+1」，演變成「中國+1+1」。不過中美雖在高科技領域如AI與晶片加速脫鉤，但全球製造業對中國大陸的依存度並未減少。

政治大學國際關係研究中心諮詢委員唐開太，11日在淡江大學兩岸關係研究中心舉辦「中共『兩會』後對外情勢及區域安全前瞻」座談會上表示，儘管美中關稅戰暫歇，但全球供應鏈仍在持續盤整中，從去年這個川普祭出關稅戰以來，從中國大陸供應鏈的轉出是「China Plus One」（中國+1），已經變成「China plus one and one」（中國+1+1）。更有意思是，有些大陸的廠商聽到台商到越南設廠，也希望台商能介紹越南的台商給他們認識，代表這些陸商也想要轉移到越南，所以不只是有台商在轉出，或其他的外商在轉出，連有些大陸的廠商也想轉出。

淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳認為，美中目前為止，在高科技領域裡面，逐步走向脫鉤化，尤其在像先進晶片，這個趨勢目前為止還在持續當中，但一般的製造業很難脫鉤，尤其中國在全世界製造業的出口，占全球比例的32%，美國僅占了15％，代表中國製造業出口的總和，超過美國、德國、日本、印度這四個國家的總和，即使中美高科技脫鉤趨勢明顯，但大多數產業鏈仍無法擺脫中國。

因此台商要面對的問題，除了高科技之外，還有像非紅供應鏈，也要做重新調整，因此不需要考慮2027年中國是否會打台灣。其次台商也要了解大陸現在內捲問題非常嚴重，尤其前年18家汽車上市公司的利潤總和，還比不上日本TOYOTA一家的40％，所以台商如果要繼續經營大陸市場固然是很大，怎麼避免內捲，就得要做出差異化。最後大陸政府一直喊「同等待遇」口號，那就要觀察未來十五五規劃當中，能不能真正落實到同等待遇。

淡江大學外交與國際關係學系助理教授洪耀南表示，供應鏈本來就在變化，如果想要以西方供應鏈為主，台商不是回到台灣，就是到東南亞去。那留在大陸，就得要適應大陸當地的供應鏈系統。