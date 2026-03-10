中東戰火引石油危機 香港航空公司、運輸公司紛加價

快訊

聯合報／ 香港特派員李春／即時報導
中東戰火釀出石油危機，香港運輸企業紛紛加價。圖為香港機場。 中通社
中東戰火釀石油危機，香港運輸企業紛紛加價，其中香港航空率先加收燃油附加費，香港飛台灣單程加收二十港元。香港報章呼籲當局及早籌謀，緩減油價飆升對民生的潛在衝擊。

香港航空率先宣布，由星期四起調高燃油附加費，新收費適用於當日起簽發或重新簽發的機票。其中由香港飛台灣單程，上調二十港元至一百八十二元；飛日本、南韓、泰國及東南亞地區航班加得更多，上調五十至二一二港元，加幅約三成。至於長程加得更多，飛北美歐洲的航班，燃油附加費單程已加至七三九港元。

香港國泰航空表示，該公司設有一套既定機制，每月定期檢視燃油附加費水平，主要參考航空燃油的市場價格走勢，而非原油價格，並綜合其他相關營運因素，按需要作出調整。

香港一間旅行社董事總經理蘇子楊說，航空公司上調燃油附加費，確實增加旅行社及顧客的成本，旅行社會向已報團但未出機票的客人，追加燃油附加費，而較多客人選擇以電子支付，導致旅行社需支付更多手續費。

油價急升還影響到香港的陸路運輸，香港中港貨運聯會主席蔣志偉說，受中東戰事影響，油價短時間內出現嚴重升幅，情況驚人。他指柴油出倉價由二月底每公升不到五港元，上升至現在逾十港元元，升幅超過一倍。輕重型貨車每日使用約五十至一百公升燃油不等，變相每輛車每日需支付多數百港元油費；若每月使用約二千公升燃油，每輛車相當於需多支付約一萬港元油費。

香港明報社評說，戰事對中東石油生產出口的干擾和破壞，並非一時三刻能恢復。高油價恐會持續一段時間，香港當局需要及早籌謀，緩減油價飆升對民生的潛在衝擊。其中香港車用燃油市場存在扭曲情況，汽油價格長期「加多減少」。開戰以來，香港車用燃油已見上升，隨着國際油價急飆，未來兩三周本地汽油價格升勢恐更急，加重運輸行業營運成本。同時香港電費中的燃料調整費，每月都會根據實際燃料價格變動，以實報實銷方式每月調整，油價急升帶來的發電成本上漲，很快會傳導到用戶身上。

油價 旅行社 香港

