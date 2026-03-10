陸前2月出口表現優於預期 分析師：恐難以持續全年

大陸海關總署最新數據顯示，大陸今年前兩個月進出口均遠勝預期。分析指出，亮麗的數據或許難以持續全年，偏強的外需將為今年中國穩健出口提供支撐，惟須警惕地緣風險升溫。此外，中國主要貿易夥伴持續向中方施壓的情況下，預計中國短期內不太可能推出進一步的刺激措施。

今年前兩個月，中國大陸累計進出口總值1兆995.4億美元，年增21%。其中，出口6,565.8億美元，年增21.8%，遠高於市場預期升7.1%，進口4,429.6億美元，年增19.8%，高於預期的6.3%，貿易順差2,136億美元。

《信報》引述路透報導，經濟學人智庫（EIU）中國高級經濟學家徐天辰表示，半導體和科技產品出口表現強勁完全在預期之內，這與當前的人工智慧投資熱潮相吻合。未來幾個月中國出口增速可能會進一步走強，3月的數據或將顯示生產商加緊向美國出貨，以利用最高法院的關稅緩衝期，同時中國供應商也在全球價值鏈中不斷獲取來自其他國家的新訂單。

ING大中華區首席經濟學家宋林表示，在全球保護主義上升的大背景下，中國出口去年已創紀錄，今年首兩個月如此強勁的貿易增速恐難貫穿全年。全球貿易數據本就月度波動較大，加上伊朗戰爭爆發後滯脹風險升溫，假如能源價格持續高企，貿然假設目前強勁勢頭全年持續是有風險的。

澳新銀行中國市場經濟學家邢兆鵬認為，今年春節偏遲，第一季進出口主要集中在前兩個月，外需韌性和去年基數相對偏低，造成首兩個月出口高增。3月以美元計出口增速可能負增長，首季累計出口增速預計在6%至10%左右。

中信銀行（國際）首席經濟師丁孟指出，中國出口的強勁增長延續，顯示中國產品競爭力仍強，特別是考慮到年初人民幣對美元整體升值的情況下更是如此。出口目的地的多元化策略繼續支持出口增長。另一方面，中東地區衝突對於進出口的影響值得注意，特別是考慮到衝突本身的持續時間和影響範圍的不確定性。

渣打中國高級經濟師廖薇表示，美國關稅風險下，企業繼續搶出口、半導體產品出口增長強勁等都帶動出口超出預期，進口則受到國際大宗商品價格上升帶動。中東衝突對海運影響大，因為20%原油及不少產品都要經過荷莫茲海峽，若長期被封鎖，將影響消費品、工業製品運輸，企業亦可能付出額外成本進口石油，對貿易有負面影響。

保銀資本管理公司總裁兼首席經濟學家張智威稱，近期，一些中國主要貿易夥伴持續向中方施壓，要求解決貿易失衡問題，而本次強勁的出口增勢或將進一步強化他們的論點。在出口表現強勁、且官方增長目標較低的背景下，這也意味中國短期內不太可能推出進一步的刺激措施。