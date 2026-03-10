快訊

群創爆出131萬張成交量 這些利多讓他人氣不墜、外資狂買

2天瀏覽量破千萬！台灣阿伯秀「百場演唱會」紀錄 身分曝光一票人驚呆

經典賽／日本戰捷克大谷翔平休兵 森下翔太、佐藤輝明「猛虎打線」扛雙箭頭

聽新聞
0:00 / 0:00

陸前2月出口表現優於預期 分析師：恐難以持續全年

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
大陸海關總署最新數據顯示，大陸今年前兩個月進出口均遠勝預期。路透
大陸海關總署最新數據顯示，大陸今年前兩個月進出口均遠勝預期。路透

大陸海關總署最新數據顯示，大陸今年前兩個月進出口均遠勝預期。分析指出，亮麗的數據或許難以持續全年，偏強的外需將為今年中國穩健出口提供支撐，惟須警惕地緣風險升溫。此外，中國主要貿易夥伴持續向中方施壓的情況下，預計中國短期內不太可能推出進一步的刺激措施。

今年前兩個月，中國大陸累計進出口總值1兆995.4億美元，年增21%。其中，出口6,565.8億美元，年增21.8%，遠高於市場預期升7.1%，進口4,429.6億美元，年增19.8%，高於預期的6.3%，貿易順差2,136億美元。

《信報》引述路透報導，經濟學人智庫（EIU）中國高級經濟學家徐天辰表示，半導體和科技產品出口表現強勁完全在預期之內，這與當前的人工智慧投資熱潮相吻合。未來幾個月中國出口增速可能會進一步走強，3月的數據或將顯示生產商加緊向美國出貨，以利用最高法院的關稅緩衝期，同時中國供應商也在全球價值鏈中不斷獲取來自其他國家的新訂單。

ING大中華區首席經濟學家宋林表示，在全球保護主義上升的大背景下，中國出口去年已創紀錄，今年首兩個月如此強勁的貿易增速恐難貫穿全年。全球貿易數據本就月度波動較大，加上伊朗戰爭爆發後滯脹風險升溫，假如能源價格持續高企，貿然假設目前強勁勢頭全年持續是有風險的。

澳新銀行中國市場經濟學家邢兆鵬認為，今年春節偏遲，第一季進出口主要集中在前兩個月，外需韌性和去年基數相對偏低，造成首兩個月出口高增。3月以美元計出口增速可能負增長，首季累計出口增速預計在6%至10%左右。

中信銀行（國際）首席經濟師丁孟指出，中國出口的強勁增長延續，顯示中國產品競爭力仍強，特別是考慮到年初人民幣對美元整體升值的情況下更是如此。出口目的地的多元化策略繼續支持出口增長。另一方面，中東地區衝突對於進出口的影響值得注意，特別是考慮到衝突本身的持續時間和影響範圍的不確定性。

渣打中國高級經濟師廖薇表示，美國關稅風險下，企業繼續搶出口、半導體產品出口增長強勁等都帶動出口超出預期，進口則受到國際大宗商品價格上升帶動。中東衝突對海運影響大，因為20%原油及不少產品都要經過荷莫茲海峽，若長期被封鎖，將影響消費品、工業製品運輸，企業亦可能付出額外成本進口石油，對貿易有負面影響。

保銀資本管理公司總裁兼首席經濟學家張智威稱，近期，一些中國主要貿易夥伴持續向中方施壓，要求解決貿易失衡問題，而本次強勁的出口增勢或將進一步強化他們的論點。在出口表現強勁、且官方增長目標較低的背景下，這也意味中國短期內不太可能推出進一步的刺激措施。

經濟學人 地緣風險

延伸閱讀

進口原油占比巨大…若美伊戰爭延燒 紐時指大陸恐損失慘重

大陸外貿表現強勁 今年前2個月出口成長21.8%

航運股漲勢結束？野村投信深入解析後市

2月對美出口占比衝36年新高 陸港比率降至24% 探25年低點

相關新聞

巴拿馬接管長和兩港口 陸約談2暫時營運航運公司

巴拿馬政府日前接管長和集團在巴拿馬兩個港口的特許經營權，並交由馬士基旗下的APM碼頭公司、地中海航運旗下的碼頭投資公司暫時營運。大陸交通運輸部今公告，昨天就國際航運經營行為，分別約談了馬士基集團、地中海航運公司有關負責人。

大陸外貿表現強勁 今年前2個月出口成長21.8%

大陸海關總署今公布2026年2月進出口統計數據，2月大陸出口總值為2,998億美元，按年大增39.6%，今年前兩個月累計出口6,565億美元，年增21.8%。但對美國貿易仍持續衰退，今年前兩個月對美出口年減11.0%，自美進口年減26.7%。

中東戰火引石油危機 香港航空公司、運輸公司紛加價

中東戰火釀石油危機，香港運輸企業紛紛加價，其中香港航空率先加收燃油附加費，香港飛台灣單程加收二十港元。香港報章呼籲當局及早籌謀，緩減油價飆升對民生的潛在衝擊。

陸前2月出口表現優於預期 分析師：恐難以持續全年

大陸海關總署最新數據顯示，大陸今年前兩個月進出口均遠勝預期。分析指出，亮麗的數據或許難以持續全年，偏強的外需將為今年中國穩健出口提供支撐，惟須警惕地緣風險升溫。此外，中國主要貿易夥伴持續向中方施壓的情況下，預計中國短期內不太可能推出進一步的刺激措施。

OPPO已上市產品價格調漲 台灣「這兩系列」將受影響

面對包括高速儲存硬體在內的多項手機關鍵零組件成本上升，大陸手機品牌OPPO今天公告，將針對部分已上市產品進行價格調整。台灣方面，預計將有兩個系列的產品會受到價格調整的影響。

提升海洋油氣開發能力 陸大型壓裂工程船交付

大陸首艘自主設計建造的一體式大型壓裂工程船「海洋石油696」10日在浙江舟山正式交付。大陸官媒稱，這填補了大陸海上油氣壓裂增產技術與工程裝備的空白，對提升大陸海洋油氣開發能力、保障國家能源安全具有重要意義。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。