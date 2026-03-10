OPPO已上市產品價格調漲 台灣「這兩系列」將受影響

面對包括高速儲存硬體在內的多項手機關鍵零組件成本上升，大陸手機品牌OPPO今天公告，將針對部分已上市產品進行價格調整。台灣方面，預計將有兩個系列的產品會受到價格調整的影響。

OPPO發布的《關於OPPO以及一加部分已上市產品價格調整的公告》中指出，價格將從16日零時起進行調整。涉及價格調整的已上市產品包括OPPO A系列、K系列以及一加，不包含OPPO Find系列、Reno系列以及OPPO Pad系列。不過，該公告暫未發布具體調價幅度。

台灣方面，OPPO台灣服務團隊已在6日發布新聞稿表示，面對2026年全球半導體與記憶體成本大幅波動及供應鏈結構性缺貨等挑戰，將從11日起對Reno15系列及A6系列指定產品之建議售價進行結構性調整，調整幅度約新台幣2,000-2,500元。

大陸《證券時報》指出，受到記憶體漲價影響，大陸手機品牌已在過去一年多數次漲價，但主要集中在手機新品，不涉及已上市產品，且漲幅一般為幾百元，不超過千元，而此次OPPO和一加漲價，則直接點名是已上市產品漲價。

此前，有通路及ODM廠商透露，OPPO、一加、vivo、小米、iQOO、榮耀等多家頭部手機品牌已擬定於3月進行新一輪產品價格調整。這將是近五年來手機產業規模最大、漲幅最為顯著的一輪集體調價。

手機記憶體及儲存晶片的價格已連續多個季度保持上漲趨勢，多位產業鏈人士表示，目前智慧型手機記憶體晶片採購成本較去年同期已上漲超過80%，且仍未見放緩跡象。

相較來說，蘋果、華為主攻高端智能手機，利潤率更高，成本上漲情況下，相對而言承壓能力更強，所以暫無調漲價格的準備。蘋果和華為還趁機在大陸促銷搶市，華為推出春節期間線下門市降價疊加補貼，蘋果則是針對銷量相對平淡的系列推出新春促銷活動。大陸其他主流品牌則沒有像往年一樣，推出強有力的新春促銷活動。