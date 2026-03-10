快訊

OPPO已上市產品價格調漲 台灣「這兩系列」將受影響

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
面對包括高速儲存硬體在內的多項手機關鍵零組件成本上升，大陸手機品牌OPPO今天公告，將針對部分已上市產品進行價格調整。圖／取自OPPO官網
面對包括高速儲存硬體在內的多項手機關鍵零組件成本上升，大陸手機品牌OPPO今天公告，將針對部分已上市產品進行價格調整。圖／取自OPPO官網

面對包括高速儲存硬體在內的多項手機關鍵零組件成本上升，大陸手機品牌OPPO今天公告，將針對部分已上市產品進行價格調整。台灣方面，預計將有兩個系列的產品會受到價格調整的影響。

OPPO發布的《關於OPPO以及一加部分已上市產品價格調整的公告》中指出，價格將從16日零時起進行調整。涉及價格調整的已上市產品包括OPPO A系列、K系列以及一加，不包含OPPO Find系列、Reno系列以及OPPO Pad系列。不過，該公告暫未發布具體調價幅度。

台灣方面，OPPO台灣服務團隊已在6日發布新聞稿表示，面對2026年全球半導體與記憶體成本大幅波動及供應鏈結構性缺貨等挑戰，將從11日起對Reno15系列及A6系列指定產品之建議售價進行結構性調整，調整幅度約新台幣2,000-2,500元。

大陸《證券時報》指出，受到記憶體漲價影響，大陸手機品牌已在過去一年多數次漲價，但主要集中在手機新品，不涉及已上市產品，且漲幅一般為幾百元，不超過千元，而此次OPPO和一加漲價，則直接點名是已上市產品漲價。

此前，有通路及ODM廠商透露，OPPO、一加、vivo、小米、iQOO、榮耀等多家頭部手機品牌已擬定於3月進行新一輪產品價格調整。這將是近五年來手機產業規模最大、漲幅最為顯著的一輪集體調價。

手機記憶體及儲存晶片的價格已連續多個季度保持上漲趨勢，多位產業鏈人士表示，目前智慧型手機記憶體晶片採購成本較去年同期已上漲超過80%，且仍未見放緩跡象。

相較來說，蘋果、華為主攻高端智能手機，利潤率更高，成本上漲情況下，相對而言承壓能力更強，所以暫無調漲價格的準備。蘋果和華為還趁機在大陸促銷搶市，華為推出春節期間線下門市降價疊加補貼，蘋果則是針對銷量相對平淡的系列推出新春促銷活動。大陸其他主流品牌則沒有像往年一樣，推出強有力的新春促銷活動。

相關新聞

巴拿馬接管長和兩港口 陸約談2暫時營運航運公司

巴拿馬政府日前接管長和集團在巴拿馬兩個港口的特許經營權，並交由馬士基旗下的APM碼頭公司、地中海航運旗下的碼頭投資公司暫時營運。大陸交通運輸部今公告，昨天就國際航運經營行為，分別約談了馬士基集團、地中海航運公司有關負責人。

大陸外貿表現強勁 今年前2個月出口成長21.8%

大陸海關總署今公布2026年2月進出口統計數據，2月大陸出口總值為2,998億美元，按年大增39.6%，今年前兩個月累計出口6,565億美元，年增21.8%。但對美國貿易仍持續衰退，今年前兩個月對美出口年減11.0%，自美進口年減26.7%。

OPPO已上市產品價格調漲 台灣「這兩系列」將受影響

面對包括高速儲存硬體在內的多項手機關鍵零組件成本上升，大陸手機品牌OPPO今天公告，將針對部分已上市產品進行價格調整。台灣方面，預計將有兩個系列的產品會受到價格調整的影響。

提升海洋油氣開發能力 陸大型壓裂工程船交付

大陸首艘自主設計建造的一體式大型壓裂工程船「海洋石油696」10日在浙江舟山正式交付。大陸官媒稱，這填補了大陸海上油氣壓裂增產技術與工程裝備的空白，對提升大陸海洋油氣開發能力、保障國家能源安全具有重要意義。

應對中東局勢波動 陸央行擴大人民幣中間價調節幅度

為應對中東局勢反覆，中國人民銀行（大陸央行）擴大了人民幣中間價的波動幅度，10日人民幣中間價來到2023年4月25日以來近三年新高。彭博分析，中國人民銀行引入短期波動，預計不會影響人民幣在中長期的升值趨勢。

助力海上油氣增產！陸首艘大型壓裂船「海洋石油696」交付

大陸首艘自主設計建造的整合式大型壓裂工程船「海洋石油696」10日在浙江舟山正式交付，該船舶尺寸居全球同類型船舶首位，甲板面積相當於3.5個標準籃球場。「海洋石油696」壓裂船交付後，將赴渤海等海域開展海上油氣壓裂增產作業。

