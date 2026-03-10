快訊

應對中東局勢波動 陸央行擴大人民幣中間價調節幅度

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
因應當前中東局勢，大陸央行擴大人民幣中間價的波動幅度。中新社
為應對中東局勢反覆，中國人民銀行（大陸央行）擴大了人民幣中間價的波動幅度，10日人民幣中間價來到2023年4月25日以來近三年新高。彭博分析，中國人民銀行引入短期波動，預計不會影響人民幣在中長期的升值趨勢。

人民幣中間價10日報6.8982，較上個交易日調升176點，止兩連跌，創2023年4月25日以來近三年新高，較市場預測偏弱約90點。

中國人民銀行2月底時隔三年重啟逆周期調節工具，將遠期售匯業務的外匯風險準備金率從20%下調至0，以抑制人民幣的升值速度。不過後續美國和以色列開始打擊伊朗，全球避險情緒高漲，美元指數急升，打斷先前人民幣匯率單邊升值的預期。

彭博報導，本周前兩天，中間價顯著調弱後再調強，幅度均為逾一年來最大，其10天波動率刷新2024年11月末以來最高，這與以往的調節風格大相逕庭。

中間價擴大波動有利於短期內人民幣匯率恢復一定的雙向波動彈性，吸收外部衝擊。不過分析人士認為，一旦市場波動下降，監管層仍可能重新開始推動人民幣升值。

渣打銀行大中華區宏觀策略主管劉潔表示，仍看好人民幣中期表現。與此同時，監管層可能提供更多匯率彈性，讓市場力量在匯率定價中發揮更大作用；一旦有單邊預期產生，中國人民銀行仍會出手防止投機交易。

巴拿馬接管長和兩港口 陸約談2暫時營運航運公司

巴拿馬政府日前接管長和集團在巴拿馬兩個港口的特許經營權，並交由馬士基旗下的APM碼頭公司、地中海航運旗下的碼頭投資公司暫時營運。大陸交通運輸部今公告，昨天就國際航運經營行為，分別約談了馬士基集團、地中海航運公司有關負責人。

大陸外貿表現強勁 今年前2個月出口成長21.8%

大陸海關總署今公布2026年2月進出口統計數據，2月大陸出口總值為2,998億美元，按年大增39.6%，今年前兩個月累計出口6,565億美元，年增21.8%。但對美國貿易仍持續衰退，今年前兩個月對美出口年減11.0%，自美進口年減26.7%。

提升海洋油氣開發能力 陸大型壓裂工程船交付

大陸首艘自主設計建造的一體式大型壓裂工程船「海洋石油696」10日在浙江舟山正式交付。大陸官媒稱，這填補了大陸海上油氣壓裂增產技術與工程裝備的空白，對提升大陸海洋油氣開發能力、保障國家能源安全具有重要意義。

為應對中東局勢反覆，中國人民銀行（大陸央行）擴大了人民幣中間價的波動幅度，10日人民幣中間價來到2023年4月25日以來近三年新高。彭博分析，中國人民銀行引入短期波動，預計不會影響人民幣在中長期的升值趨勢。

助力海上油氣增產！陸首艘大型壓裂船「海洋石油696」交付

大陸首艘自主設計建造的整合式大型壓裂工程船「海洋石油696」10日在浙江舟山正式交付，該船舶尺寸居全球同類型船舶首位，甲板面積相當於3.5個標準籃球場。「海洋石油696」壓裂船交付後，將赴渤海等海域開展海上油氣壓裂增產作業。

中國大陸油價漲 「50公升多花3.9美元」車主排隊搶油

中東戰雲密布油價急漲，中國國內成品油零售限價調整窗口將於9日午夜12時開啟，機構預測油價漲幅恐是近4年來最大，自用車加滿一箱50公升的92號汽油將多花人民幣27.5元（約3.9美元），使不少中國車主趕在油價漲前加滿油。

