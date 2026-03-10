快訊

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
寧德時代管理層表示，如果沒有極端事件，2026年將是一個相對穩健的年份，公司對盈利穩定持正面態度。（路透）
大陸動力和儲能電池龍頭企業寧德時代9日晚間發布最新財報顯示，2025年營收達人民幣4,237億元，年增17%；淨利潤為722億元，年增142.3%。寧德時代表示，如果沒有極端事件，2026年將是相對穩健的年份，公司對盈利穩定持正面態度。

寧德時代稱，公司整體毛利率和淨利率分別達到26.3%和18.1%，創近五年新高。2025年，寧德時代經營活動產生的現金流量淨額達1,332億元；截至同年末，貨幣資金及交易性金融資產合計達3,925億元。

2025年寧德時代共有產能772吉瓦時（GWh），產量為748GWh，產能利用率達96.9%。截至2025年末，公司合約負債餘額上漲77%，增至492億元，部分客戶透過預付款項鎖定寧德時代2026年產能。

2025年銷售鋰電池661GWh，年增39.2%。其中包括動力電池541GWh和儲能電池121GWh，分別增長41.9%和29.1%。

境外業務取得營收1,296.4億元，在總營收中佔比30.6%。境外業務毛利率則達31.44%，超過境內業務7.44個百分點。

寧德時代2025年研發投入共計221.5億元，為營收的5.23%。2025年在建產能有321GWh，海外項目包括匈牙利工廠和印尼產業鏈項目。2026年以來又接連宣布多個產能基地建設計劃。目前在德國和匈牙利擁有電池工廠。德國工廠已實現盈利，匈牙利工廠一期產線在2025年底完成調試。

該公司管理層在9日晚間召開的業績會上稱，2025年公司部分訂單受限於產能無法按時交付，這些需求溢出到其他二三線電池企業。行業對動力和儲能市場的前景判斷比較積極，出現整體性的擴產熱潮。如果沒有極端事件，2026年將是一個相對穩健的年份，公司對盈利穩定持正面態度。

寧德時代董事長兼總經理曾毓群日前在全國政協十四屆四次會議第一場「委員通道」上表示，多年來，大陸持續鼓勵可再生能源發展的戰略定力，在大家共同努力下，大陸形成了從礦山到材料、電池、應用，再到回收的強勁產業生態鏈。除了產品領先，寧德時代在技術、標準體制上也非常領先，這幾年建立了非常強勁、有韌性的供應鏈和生態體系。

據韓國機構SNE Research統計，2025年在全球市場，寧德時代的動力電池裝車量和儲能電池出貨量分別佔比39.2%和30.4%，連續九年和第五年位居首位。

巴拿馬接管長和兩港口 陸約談2暫時營運航運公司

巴拿馬政府日前接管長和集團在巴拿馬兩個港口的特許經營權，並交由馬士基旗下的APM碼頭公司、地中海航運旗下的碼頭投資公司暫時營運。大陸交通運輸部今公告，昨天就國際航運經營行為，分別約談了馬士基集團、地中海航運公司有關負責人。

大陸外貿表現強勁 今年前2個月出口成長21.8%

大陸海關總署今公布2026年2月進出口統計數據，2月大陸出口總值為2,998億美元，按年大增39.6%，今年前兩個月累計出口6,565億美元，年增21.8%。但對美國貿易仍持續衰退，今年前兩個月對美出口年減11.0%，自美進口年減26.7%。

動力儲能市場現擴產熱潮 寧德時代淨利率達5年新高

大陸動力和儲能電池龍頭企業寧德時代9日晚間發布最新財報顯示，2025年營收達人民幣4,237億元，年增17%；淨利潤為722億元，年增142.3%。寧德時代表示，如果沒有極端事件，2026年將是相對穩健的年份，公司對盈利穩定持正面態度。

分析：中國能源自給率達84.4% 可降低中東局勢衝擊

港媒引述數據報導，中國能源自給率去年升至84.4%，有利於降低中東局勢動盪對中國能源供應的衝擊

8省砸3.8兆元 「基建狂魔」大陸為何開始拚命挖運河

中國歷史上最積極開挖運河的皇帝莫過於隋煬帝楊廣。他在位期間貫通了以洛陽為中心，連接南北的「隋唐大運河」。到了近代，中國大陸改革開放後積極投入重大公共工程建設，被稱為「基建狂魔」，除了高速公路和2025年總里程已突破5萬公里的高鐵，近幾年大陸多個省分也開始拚命「挖運河」，投資總量超過人民幣8500億元（約新台幣3.86兆元），涉及至少八個省分，被陸媒報導形容為「大運河時代」，大陸為何要進行這些大型運河計畫？聯合報數位版為讀者解惑。

陸房市何時探底？外資各有看法…但都說別指望在2026

中國大陸房市在進入2026年，「房地產何時見底」已成為各項經濟層面中的核心懸念。在經歷了數年的劇烈調整後，2026年被視為從「房地產依賴型」轉向「新質生產力驅動型」的關鍵轉折。在仍處於嚴寒的大陸房市裡，各大外資銀行與研究機構各自的分析結果為何，是「探底」還是「深不見底」？全面復甦的時間點為何、各級城市的情況又有何不同？

