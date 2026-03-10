動力儲能市場現擴產熱潮 寧德時代淨利率達5年新高

大陸動力和儲能電池龍頭企業寧德時代9日晚間發布最新財報顯示，2025年營收達人民幣4,237億元，年增17%；淨利潤為722億元，年增142.3%。寧德時代表示，如果沒有極端事件，2026年將是相對穩健的年份，公司對盈利穩定持正面態度。

寧德時代稱，公司整體毛利率和淨利率分別達到26.3%和18.1%，創近五年新高。2025年，寧德時代經營活動產生的現金流量淨額達1,332億元；截至同年末，貨幣資金及交易性金融資產合計達3,925億元。

2025年寧德時代共有產能772吉瓦時（GWh），產量為748GWh，產能利用率達96.9%。截至2025年末，公司合約負債餘額上漲77%，增至492億元，部分客戶透過預付款項鎖定寧德時代2026年產能。

2025年銷售鋰電池661GWh，年增39.2%。其中包括動力電池541GWh和儲能電池121GWh，分別增長41.9%和29.1%。

境外業務取得營收1,296.4億元，在總營收中佔比30.6%。境外業務毛利率則達31.44%，超過境內業務7.44個百分點。

寧德時代2025年研發投入共計221.5億元，為營收的5.23%。2025年在建產能有321GWh，海外項目包括匈牙利工廠和印尼產業鏈項目。2026年以來又接連宣布多個產能基地建設計劃。目前在德國和匈牙利擁有電池工廠。德國工廠已實現盈利，匈牙利工廠一期產線在2025年底完成調試。

該公司管理層在9日晚間召開的業績會上稱，2025年公司部分訂單受限於產能無法按時交付，這些需求溢出到其他二三線電池企業。行業對動力和儲能市場的前景判斷比較積極，出現整體性的擴產熱潮。如果沒有極端事件，2026年將是一個相對穩健的年份，公司對盈利穩定持正面態度。

寧德時代董事長兼總經理曾毓群日前在全國政協十四屆四次會議第一場「委員通道」上表示，多年來，大陸持續鼓勵可再生能源發展的戰略定力，在大家共同努力下，大陸形成了從礦山到材料、電池、應用，再到回收的強勁產業生態鏈。除了產品領先，寧德時代在技術、標準體制上也非常領先，這幾年建立了非常強勁、有韌性的供應鏈和生態體系。

據韓國機構SNE Research統計，2025年在全球市場，寧德時代的動力電池裝車量和儲能電池出貨量分別佔比39.2%和30.4%，連續九年和第五年位居首位。