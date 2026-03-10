兩會登場 法人分析A股現投資轉折點

上周登場的 2026 年中國全國「兩會」為「十五五」規劃揭開序幕，策略核心聚焦於科技自主與「AI+」戰略，並首度將「消費升級」列為優先發展方向。滙豐投信分析，A股當前隱含股票風險溢酬高達8.7%，相較中國10年期公債殖利率的1.8%或是百大城市租金報酬率的2.4%，展現具吸引力的投資價值。

中國去年7月啟動的反內卷行動，總體上仍以宣導性措施為主，而非強制性安排，但去年10月生產價格指數漲幅較前一個月轉正來看，政策已初見成效。滙豐中國A股匯聚基金經理人蕭正義表示，為解決「內卷式競爭」問題，預計中國政府將加深對競爭法原則的支持與執行力度，並推出更多措施以恢復市場秩序，同時兼顧其他政策目標，包括維護勞動力市場穩定和保持經濟持續成長。

「十五五」規劃強調需要提高國內消費占國內生產總值的比重，這需要採取政策措施來促進可持續的消費需求成長。當前通貨緊縮壓力主要來自生產價格指數，因此中國政府正採取「供給面收縮」與「針對性需求措施」雙管齊下，特別是對上游產業產生強大拉動效應的措施。

蕭正義指出，在全球貿易環境變動中，美國總統川普近期宣佈全球15%的統一關稅稅率，使中國出口到美國的淨關稅實質下降5%，中國意外成為主要受惠國之一。儘管貿易法301條款的額外課稅風險仍在，不過，考量川普即將在3月底訪問中國，短期內摩擦升級的可能性降低。

蕭正義強調，儘管2025年上證綜合指數大漲23.6%，估值仍處於理性區間。截至2026年2月底，上證本益比約17.1倍，明顯低於2015年高峰的24.2倍，更遠低於2007年與2001年的逾60倍水準，深圳市場亦呈現類似情況，顯示市場並未過熱。2026 年在政策紅利、產能周期回暖及全球流動性寬鬆的整體背景驅動下，中國市場存在豐富的投資機會，股市的中期表現可望維持正向樂觀。建議投資人可關注以AI引領的科技成長、高端製造領域的電力和機械設備，及因內需結構性復甦而受益的服務消費領域。