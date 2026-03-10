巴拿馬接管長和兩港口 陸約談2暫時營運航運公司

巴拿馬政府日前接管長和集團在巴拿馬兩個港口的特許經營權，並交由馬士基旗下的APM碼頭公司、地中海航運旗下的碼頭投資公司暫時營運。大陸交通運輸部今公告，昨天就國際航運經營行為，分別約談了馬士基集團、地中海航運公司有關負責人。

大陸交通運輸部官網顯示，該公告並未提供相關的約談內容。

馬士基集團為全球綜合物流巨頭，作為世界最大的貨櫃航運公司，業務涵蓋海運、港口運營、物流與服務等領域，服務網絡遍及全球130多個國家；MSC地中海集團整合了貨運、物流、客運和醫療等多個業務領域，目前發展至2023年已在155個國家和區開展業務，截至2025年2月運營船隊規模突破600萬TEU。

巴拿馬總統穆里諾上月23日宣布，位於巴拿馬運河太平洋端的巴爾博亞港（Balboa）、及大西洋端的克里斯托巴港（Cristobal），管理和營運轉交給國家海事管理局。長和旗下的巴拿馬港口公司（PPC）已擁有這兩座港口20多年，但巴拿馬最高法院1月判決這些港口合約違憲。

據臨時管理，馬士基旗下的APM碼頭公司將暫時營運巴爾博亞港，地中海航運旗下的碼頭投資公司將營運克里斯托巴港，最長18個月。

針對巴拿馬政府的決定，長和對此發布聲明指控，該項行動不合法，港府也向巴方提出嚴正抗議。大陸外交部發言人毛寧表示，中方將堅決維護企業的正當合法權益。