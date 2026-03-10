中國大陸光電面板困境持續 7家主要企業連2年虧損

日本經濟新聞報導，中國光電面板行業的困境持續中，2025年7家主要企業全部出現虧損，虧損預計最高共達人民幣392億元（約合新台幣1765億元）。

日本經濟新聞中文網今天報導，2024年首次出現虧損後，光電產業尚未擺脫生產過剩所導致的價格行情惡化。

日經統計了以太陽能電池相關業務為主、面板出貨量較大的中國7家上市企業2025年的最終損益預測值。各家企業原預定於今年4月下旬公布正式財報，但由於預計將出現虧損，因此自1月中旬起陸續公布了業績預告或快報數據。

2024年7家企業中有5家出現最終虧損。2025年，包括最大企業晶科能源在內，所有企業預計都會虧損，其中天合光能和通威的虧損幅度比上個財年擴大。

7家企業的最終損益共計至少將虧損364億元，最多達392億元。與有可比數據的2017年以來首次出現虧損的2024年（合計最終損益虧損270億元）相比，2025年的損失額進一步升高。

報導說，最終損益連續兩個財年出現大幅虧損是因光電產業尚未擺脫過剩生產導致的產品價格暴跌局面。報導引述統計顯示，截至2025年底，光電面板價格為每瓦約9美分，全年基本沒有變化。

報導表示，在脫碳趨勢以及預測能源價格上漲將帶動需求增長，中國各大光電面板企業自2022年前後開始積極增強產能，實際需求確實增長，但供應量的增長速度高於需求增速，由於爭奪訂單的價格競爭更加激烈，價格行情出現惡化。

中國工業和信息化部去年7月邀請行業相關人士召開座談會，表態將「治理低價無序競爭」，並加緊採取相關措施。有分析認為，在政府主導下削減產能已被提上日程。

但這些措施在去年並未產生足以扭轉價格行情的效果。行業團體「中國光伏行業協會」的數據顯示，2025年1至10月中國企業的光電面板產量為514吉瓦（GW），年增13.5%。