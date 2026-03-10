快訊

香雞城回來了！週五西門町試營運 招牌手扒雞每日限量

杉林溪車禍！5姊弟去年同期也出遊 54歲么弟插管治療中

台股漲661點、收32,771點 台積電漲40元收1,850元

聽新聞
0:00 / 0:00

中國大陸光電面板困境持續 7家主要企業連2年虧損

中央社／ 台北10日電

日本經濟新聞報導，中國光電面板行業的困境持續中，2025年7家主要企業全部出現虧損，虧損預計最高共達人民幣392億元（約合新台幣1765億元）。

日本經濟新聞中文網今天報導，2024年首次出現虧損後，光電產業尚未擺脫生產過剩所導致的價格行情惡化。

日經統計了以太陽能電池相關業務為主、面板出貨量較大的中國7家上市企業2025年的最終損益預測值。各家企業原預定於今年4月下旬公布正式財報，但由於預計將出現虧損，因此自1月中旬起陸續公布了業績預告或快報數據。

2024年7家企業中有5家出現最終虧損。2025年，包括最大企業晶科能源在內，所有企業預計都會虧損，其中天合光能和通威的虧損幅度比上個財年擴大。

7家企業的最終損益共計至少將虧損364億元，最多達392億元。與有可比數據的2017年以來首次出現虧損的2024年（合計最終損益虧損270億元）相比，2025年的損失額進一步升高。

報導說，最終損益連續兩個財年出現大幅虧損是因光電產業尚未擺脫過剩生產導致的產品價格暴跌局面。報導引述統計顯示，截至2025年底，光電面板價格為每瓦約9美分，全年基本沒有變化。

報導表示，在脫碳趨勢以及預測能源價格上漲將帶動需求增長，中國各大光電面板企業自2022年前後開始積極增強產能，實際需求確實增長，但供應量的增長速度高於需求增速，由於爭奪訂單的價格競爭更加激烈，價格行情出現惡化。

中國工業和信息化部去年7月邀請行業相關人士召開座談會，表態將「治理低價無序競爭」，並加緊採取相關措施。有分析認為，在政府主導下削減產能已被提上日程。

但這些措施在去年並未產生足以扭轉價格行情的效果。行業團體「中國光伏行業協會」的數據顯示，2025年1至10月中國企業的光電面板產量為514吉瓦（GW），年增13.5%。

光電 面板 日經

延伸閱讀

路透：日本投資美國計畫 考慮由JDI在美合建面板廠

記憶體價格攀升 小米前高層：最快2028年回穩、手機業迎裁員潮

原材料漲價 大陸半導體業績兩極

台積電全球布局 2年獲美日德與大陸政府補助1514億

相關新聞

巴拿馬接管長和兩港口 陸約談2暫時營運航運公司

巴拿馬政府日前接管長和集團在巴拿馬兩個港口的特許經營權，並交由馬士基旗下的APM碼頭公司、地中海航運旗下的碼頭投資公司暫時營運。大陸交通運輸部今公告，昨天就國際航運經營行為，分別約談了馬士基集團、地中海航運公司有關負責人。

大陸外貿表現強勁 今年前2個月出口成長21.8%

大陸海關總署今公布2026年2月進出口統計數據，2月大陸出口總值為2,998億美元，按年大增39.6%，今年前兩個月累計出口6,565億美元，年增21.8%。但對美國貿易仍持續衰退，今年前兩個月對美出口年減11.0%，自美進口年減26.7%。

動力儲能市場現擴產熱潮 寧德時代淨利率達5年新高

大陸動力和儲能電池龍頭企業寧德時代9日晚間發布最新財報顯示，2025年營收達人民幣4,237億元，年增17%；淨利潤為722億元，年增142.3%。寧德時代表示，如果沒有極端事件，2026年將是相對穩健的年份，公司對盈利穩定持正面態度。

分析：中國能源自給率達84.4% 可降低中東局勢衝擊

港媒引述數據報導，中國能源自給率去年升至84.4%，有利於降低中東局勢動盪對中國能源供應的衝擊

8省砸3.8兆元 「基建狂魔」大陸為何開始拚命挖運河

中國歷史上最積極開挖運河的皇帝莫過於隋煬帝楊廣。他在位期間貫通了以洛陽為中心，連接南北的「隋唐大運河」。到了近代，中國大陸改革開放後積極投入重大公共工程建設，被稱為「基建狂魔」，除了高速公路和2025年總里程已突破5萬公里的高鐵，近幾年大陸多個省分也開始拚命「挖運河」，投資總量超過人民幣8500億元（約新台幣3.86兆元），涉及至少八個省分，被陸媒報導形容為「大運河時代」，大陸為何要進行這些大型運河計畫？聯合報數位版為讀者解惑。

陸房市何時探底？外資各有看法…但都說別指望在2026

中國大陸房市在進入2026年，「房地產何時見底」已成為各項經濟層面中的核心懸念。在經歷了數年的劇烈調整後，2026年被視為從「房地產依賴型」轉向「新質生產力驅動型」的關鍵轉折。在仍處於嚴寒的大陸房市裡，各大外資銀行與研究機構各自的分析結果為何，是「探底」還是「深不見底」？全面復甦的時間點為何、各級城市的情況又有何不同？

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。