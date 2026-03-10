快訊

大陸外貿表現強勁 今年前2個月出口成長21.8%

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
今年前兩個月，中國大陸外貿表現強勁。其中，出口年增21.8%，進口成長率也達到19.8%。圖為一艘貨輪在拖船協助下，正緩緩駛入河北省唐山港京唐港區貨櫃碼頭。（新華社）
今年前兩個月，中國大陸外貿表現強勁。其中，出口年增21.8%，進口成長率也達到19.8%。圖為一艘貨輪在拖船協助下，正緩緩駛入河北省唐山港京唐港區貨櫃碼頭。（新華社）

大陸海關總署今公布2026年2月進出口統計數據，2月大陸出口總值為2,998億美元，按年大增39.6%，今年前兩個月累計出口6,565億美元，年增21.8%。但對美國貿易仍持續衰退，今年前兩個月對美出口年減11.0%，自美進口年減26.7%。

新華社指出，今年前兩個月中國外貿延續「穩中有進」態勢，韌性和活力進一步彰顯。

今年2月，中國大陸進出口總值達5,087.8億美元，年增27.7%。其中，出口2,998.8億美元，年增39.6%，進口2,089億美元，年增13.8%，貿易順差909.8億美元。

今年前兩個月，中國累計進出口總值1兆995.4億美元，年增21%。其中，出口6,565.8億美元，年增21.8%，進口4,429.6億美元，年增19.8%，貿易順差2,136億美元。

若按地區別來看，今年前兩個月，中國與非洲的雙邊貿易呈現持續大幅成長。1至2月，大陸對非洲出口成長幅度高達49.9%，自非洲進口則成長15.6%。

另，今年前兩個月，大陸對東協國家的出口幅度也達29.%，進口成長12.9%。

大陸商務部部長王文濤在今年全國兩會上用四個字概括去年中國外貿形勢：「穩、進、活、韌」。他表示，截至2025年，中國貨物進出口已連續9年實現增長，貿易結構持續優化，2025年，機電產品出口占比首次超過六成。此外，多元化發展也提升了中國外貿韌性，中國已是160多個國家和地區的主要貿易夥伴。

巴拿馬接管長和兩港口 陸約談2暫時營運航運公司

巴拿馬政府日前接管長和集團在巴拿馬兩個港口的特許經營權，並交由馬士基旗下的APM碼頭公司、地中海航運旗下的碼頭投資公司暫時營運。大陸交通運輸部今公告，昨天就國際航運經營行為，分別約談了馬士基集團、地中海航運公司有關負責人。

大陸外貿表現強勁 今年前2個月出口成長21.8%

大陸海關總署今公布2026年2月進出口統計數據，2月大陸出口總值為2,998億美元，按年大增39.6%，今年前兩個月累計出口6,565億美元，年增21.8%。但對美國貿易仍持續衰退，今年前兩個月對美出口年減11.0%，自美進口年減26.7%。

分析：中國能源自給率達84.4% 可降低中東局勢衝擊

港媒引述數據報導，中國能源自給率去年升至84.4%，有利於降低中東局勢動盪對中國能源供應的衝擊

8省砸3.8兆元 「基建狂魔」大陸為何開始拚命挖運河

中國歷史上最積極開挖運河的皇帝莫過於隋煬帝楊廣。他在位期間貫通了以洛陽為中心，連接南北的「隋唐大運河」。到了近代，中國大陸改革開放後積極投入重大公共工程建設，被稱為「基建狂魔」，除了高速公路和2025年總里程已突破5萬公里的高鐵，近幾年大陸多個省分也開始拚命「挖運河」，投資總量超過人民幣8500億元（約新台幣3.86兆元），涉及至少八個省分，被陸媒報導形容為「大運河時代」，大陸為何要進行這些大型運河計畫？聯合報數位版為讀者解惑。

陸房市何時探底？外資各有看法…但都說別指望在2026

中國大陸房市在進入2026年，「房地產何時見底」已成為各項經濟層面中的核心懸念。在經歷了數年的劇烈調整後，2026年被視為從「房地產依賴型」轉向「新質生產力驅動型」的關鍵轉折。在仍處於嚴寒的大陸房市裡，各大外資銀行與研究機構各自的分析結果為何，是「探底」還是「深不見底」？全面復甦的時間點為何、各級城市的情況又有何不同？

香港珠寶雙展 吸引8萬餘買家

香港貿易發展局八日宣佈，「珠寶雙展」共吸引來自一百五十個國家和地區、約八萬名買家親臨採購。其中，來自一二五個國家和地區逾二點八萬名買家參與鑽石、寶石及珍珠展；珠寶展則吸引來自一百四十個國家和地區、逾五點一萬名買家出席。

