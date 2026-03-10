分析：中國能源自給率達84.4% 可降低中東局勢衝擊

港媒引述數據報導，中國能源自給率去年升至84.4%，有利於降低中東局勢動盪對中國能源供應的衝擊。

信報今天在報導中表示，根據中國國家能源局及中石油集團經濟技術研究院最新數據，中國能源自給率去年升至84.4%，較此前提高了0.8個百分點，能源安全格局呈現「自給率穩步提升、結構加速轉型」特徵，為應對國際能源衝擊提供緩衝。

數據顯示，中國主要能源品種自給能力持續改善，其中煤炭自給率達92%，石油27%至28%，天然氣59%至60%；中國整體能源對外依存度逐步下降，官方預計，今年能源自給率將進一步升至84.6%。

在能源結構方面，中國也由過去「煤炭獨大」，逐步轉向煤炭、石油、天然氣與非化石能源「四足鼎立」，煤炭占比預計已跌破50%；石油占比為18%至19%，其中約7成進口石油用於交通燃料。

報導表示，中國的非化石能源占比已超過20%，並持續快速提升。

報導引述分析表示，即使波斯灣主要航道荷莫茲海峽（Hormuz Strait）遭長期封鎖，中國對此的敏感度可能低於亞洲許多經濟體，原因之一是中國已建立全球規模居前的戰略原油儲備，以及油氣在中國發電結構中的比重較低。

據報導，外電曾引述哥倫比亞大學全球能源政策中心高級研究員Erica Downs表示，當前中國的戰略原油儲備約有14億桶，即使來自中東的所有原油進口完全中斷，庫存也足以彌補約6個月供應缺口。