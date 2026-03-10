快訊

iMac也有新款？外媒曝蘋果今年計畫推出新配色 網：我只要大螢幕

藝人「海產」台中千萬新家遭闖入 警已受理朝侵入住宅、竊盜偵辦

遭爆重金包養網紅 梁為超亮身分證自清：已離婚2年、單身感情屬私領域

聽新聞
0:00 / 0:00

分析：中國能源自給率達84.4% 可降低中東局勢衝擊

中央社／ 香港10日電
大慶（黑龍江）油田第六採油廠第六作業區，維修班工人對抽油機進行維護保養作業（3月6日攝）。新華社
大慶（黑龍江）油田第六採油廠第六作業區，維修班工人對抽油機進行維護保養作業（3月6日攝）。新華社

港媒引述數據報導，中國能源自給率去年升至84.4%，有利於降低中東局勢動盪對中國能源供應的衝擊。

信報今天在報導中表示，根據中國國家能源局及中石油集團經濟技術研究院最新數據，中國能源自給率去年升至84.4%，較此前提高了0.8個百分點，能源安全格局呈現「自給率穩步提升、結構加速轉型」特徵，為應對國際能源衝擊提供緩衝。

數據顯示，中國主要能源品種自給能力持續改善，其中煤炭自給率達92%，石油27%至28%，天然氣59%至60%；中國整體能源對外依存度逐步下降，官方預計，今年能源自給率將進一步升至84.6%。

在能源結構方面，中國也由過去「煤炭獨大」，逐步轉向煤炭、石油、天然氣與非化石能源「四足鼎立」，煤炭占比預計已跌破50%；石油占比為18%至19%，其中約7成進口石油用於交通燃料。

報導表示，中國的非化石能源占比已超過20%，並持續快速提升。

報導引述分析表示，即使波斯灣主要航道荷莫茲海峽（Hormuz Strait）遭長期封鎖，中國對此的敏感度可能低於亞洲許多經濟體，原因之一是中國已建立全球規模居前的戰略原油儲備，以及油氣在中國發電結構中的比重較低。

據報導，外電曾引述哥倫比亞大學全球能源政策中心高級研究員Erica Downs表示，當前中國的戰略原油儲備約有14億桶，即使來自中東的所有原油進口完全中斷，庫存也足以彌補約6個月供應缺口。

中東 天然氣 石油

延伸閱讀

航運股漲勢結束？野村投信深入解析後市

讀家觀點／能源危機當前 還在核四口水戰

亞洲採取行動因應油價勁揚 G7擬商議釋出石油儲備

油價暴衝 分析師：中國大陸因有「這些條件」將更頂得住

相關新聞

巴拿馬接管長和兩港口 陸約談2暫時營運航運公司

巴拿馬政府日前接管長和集團在巴拿馬兩個港口的特許經營權，並交由馬士基旗下的APM碼頭公司、地中海航運旗下的碼頭投資公司暫時營運。大陸交通運輸部今公告，昨天就國際航運經營行為，分別約談了馬士基集團、地中海航運公司有關負責人。

大陸外貿表現強勁 今年前2個月出口成長21.8%

大陸海關總署今公布2026年2月進出口統計數據，2月大陸出口總值為2,998億美元，按年大增39.6%，今年前兩個月累計出口6,565億美元，年增21.8%。但對美國貿易仍持續衰退，今年前兩個月對美出口年減11.0%，自美進口年減26.7%。

分析：中國能源自給率達84.4% 可降低中東局勢衝擊

港媒引述數據報導，中國能源自給率去年升至84.4%，有利於降低中東局勢動盪對中國能源供應的衝擊

8省砸3.8兆元 「基建狂魔」大陸為何開始拚命挖運河

中國歷史上最積極開挖運河的皇帝莫過於隋煬帝楊廣。他在位期間貫通了以洛陽為中心，連接南北的「隋唐大運河」。到了近代，中國大陸改革開放後積極投入重大公共工程建設，被稱為「基建狂魔」，除了高速公路和2025年總里程已突破5萬公里的高鐵，近幾年大陸多個省分也開始拚命「挖運河」，投資總量超過人民幣8500億元（約新台幣3.86兆元），涉及至少八個省分，被陸媒報導形容為「大運河時代」，大陸為何要進行這些大型運河計畫？聯合報數位版為讀者解惑。

陸房市何時探底？外資各有看法…但都說別指望在2026

中國大陸房市在進入2026年，「房地產何時見底」已成為各項經濟層面中的核心懸念。在經歷了數年的劇烈調整後，2026年被視為從「房地產依賴型」轉向「新質生產力驅動型」的關鍵轉折。在仍處於嚴寒的大陸房市裡，各大外資銀行與研究機構各自的分析結果為何，是「探底」還是「深不見底」？全面復甦的時間點為何、各級城市的情況又有何不同？

香港珠寶雙展 吸引8萬餘買家

香港貿易發展局八日宣佈，「珠寶雙展」共吸引來自一百五十個國家和地區、約八萬名買家親臨採購。其中，來自一二五個國家和地區逾二點八萬名買家參與鑽石、寶石及珍珠展；珠寶展則吸引來自一百四十個國家和地區、逾五點一萬名買家出席。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。