聽新聞
0:00 / 0:00

香港珠寶雙展 吸引8萬餘買家

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

香港貿易發展局八日宣佈，「珠寶雙展」共吸引來自一百五十個國家和地區、約八萬名買家親臨採購。其中，來自一二五個國家和地區逾二點八萬名買家參與鑽石、寶石及珍珠展；珠寶展則吸引來自一百四十個國家和地區、逾五點一萬名買家出席。

中通社報導，珠寶雙展即第四十二屆香港國際珠寶展及第十二屆香港國際鑽石、寶石及珍珠展，均由貿發局主辦，以“兩展兩地”模式，分別在香港會議展覽中心，以及亞洲國際博覽館舉行，並在八日閉幕。

貿發局副總裁古靜敏表示，「珠寶雙展」雲集來自超過四十個國家和地區、約四千家展商參與；來自菲律賓、韓國、澳大利亞和瑞士的買家數目均錄得顯著增長，充分彰顯珠寶雙展的國際化定位。她說，展會期間舉辦超過三十場行業講座及活動，讓業界掌握最新市場及行業趨勢。

為更深入了解珠寶行業趨勢，香港貿易發展局向現場一千五百○九名參展商和買家進行問卷調查。結果顯示，買家及展商對經濟前景審慎樂觀：百分之四十四點三受訪者預計未來一至兩年整體銷售額將上升，百分之四十九受訪者預計持平；受訪者認為未來兩年珠寶產品於韓國、東協（東盟）、大陸內地、台灣和澳大利亞市場的增長前景理想及非常理想。

東協 韓國 香港

延伸閱讀

香港高才招聘展覽會 吸引5000人求職

相關新聞

陸2月CPI年增1.3%…近3年新高 擺脫通縮仍待觀察

大陸國家統計局昨公布，二月消費者物價指數（ＣＰＩ）按年上漲百分之一點三，較一月漲幅百分之○點二明顯回升，為近三年最高，主要受春節因素帶動食品與服務價格上升影響，大陸能否擺脫「通縮」陰霾仍待觀察。

香港珠寶雙展 吸引8萬餘買家

香港貿易發展局八日宣佈，「珠寶雙展」共吸引來自一百五十個國家和地區、約八萬名買家親臨採購。其中，來自一二五個國家和地區逾二點八萬名買家參與鑽石、寶石及珍珠展；珠寶展則吸引來自一百四十個國家和地區、逾五點一萬名買家出席。

中國邊疆算力輸出 可望擴大

「隨著ＡＩ技術迭代更新，算力需求持續擴大」。大陸全國政協委員、中國科學院理化技術研究所研究員張振濤日前表示，未來邊疆算力輸出規模有望進一步擴大，西部地區將更深層次融入國家新發展格局。

中東戰事持續…大陸油價漲幅預料4年來最大 車主急加油

中東戰雲密布油價急漲。據中國媒體報導，新一輪中國國內成品油零售限價調整窗口將於9日午夜12時開啟，機構預測油價漲幅恐是近...

大佬也想談戀愛！宇樹科技創辦人王興興相親條件公開 陸網：好標準

宇樹科技創辦人王興興以研發機械人揚名國際，去年更以人民幣67億元身家躋身《2025新財富500創富榜》。近日有大陸網民扒出，現年36歲的王興興早前在交友平台列出的擇偶條件。

金價劇烈震盪買氣急凍 深圳水貝商家交易量大跌50%

《央廣網》報導，近期中東局勢持續緊張，帶動國際貴金屬市場劇烈震盪，金價出現明顯「過山車」行情。隨著金銀價格在短時間內大幅波動，大陸黃金市場情緒迅速降溫，原本追漲的消費者轉為觀望，市場交易熱度明顯下降。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。