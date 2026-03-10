香港珠寶雙展 吸引8萬餘買家

香港貿易發展局八日宣佈，「珠寶雙展」共吸引來自一百五十個國家和地區、約八萬名買家親臨採購。其中，來自一二五個國家和地區逾二點八萬名買家參與鑽石、寶石及珍珠展；珠寶展則吸引來自一百四十個國家和地區、逾五點一萬名買家出席。

中通社報導，珠寶雙展即第四十二屆香港國際珠寶展及第十二屆香港國際鑽石、寶石及珍珠展，均由貿發局主辦，以“兩展兩地”模式，分別在香港會議展覽中心，以及亞洲國際博覽館舉行，並在八日閉幕。

貿發局副總裁古靜敏表示，「珠寶雙展」雲集來自超過四十個國家和地區、約四千家展商參與；來自菲律賓、韓國、澳大利亞和瑞士的買家數目均錄得顯著增長，充分彰顯珠寶雙展的國際化定位。她說，展會期間舉辦超過三十場行業講座及活動，讓業界掌握最新市場及行業趨勢。

為更深入了解珠寶行業趨勢，香港貿易發展局向現場一千五百○九名參展商和買家進行問卷調查。結果顯示，買家及展商對經濟前景審慎樂觀：百分之四十四點三受訪者預計未來一至兩年整體銷售額將上升，百分之四十九受訪者預計持平；受訪者認為未來兩年珠寶產品於韓國、東協（東盟）、大陸內地、台灣和澳大利亞市場的增長前景理想及非常理想。