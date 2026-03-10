聽新聞
中國邊疆算力輸出 可望擴大

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

「隨著ＡＩ技術迭代更新，算力需求持續擴大」。大陸全國政協委員、中國科學院理化技術研究所研究員張振濤日前表示，未來邊疆算力輸出規模有望進一步擴大，西部地區將更深層次融入國家新發展格局。

中新社報導，今年政府工作報告提出，實施超大規模智算集群、算電協同等新基建工程，加強一體化算力監測調度。「算電協同」首次寫入政府工作報告。

張振濤表示，「算力的盡頭是能源」。算力產業屬高耗能產業。未來，中國算力發展對電力的需求還將呈指數級增長。他說，東西部算電協同，是中國新能源利用與人工智能發展的雙贏之舉。中國東部算力需求集中，但用電成本高昂。新疆內蒙古、貴州等地區綠電資源富集，恰能為算力運轉提供保障。此外，西部乾燥涼爽氣候堪稱天然「散熱器」，可有效降低算力中心能耗。

「過去，由於本地消納能力有限，加之外送通道建設滯後，西部一些地區面臨棄風棄光困境。算力中心的建成，提高了當地風電、光伏的綜合利用率」。張振濤說。 　　

在「東數西算」工程推動下，各大算力中心接連落地西部。「十四五」以來，中國一體化算力網連通東西南北，算力總規模躍居全球第二；算力規模年均增速高達百分之三十，超七成新增算力來自西部。

張振濤表示，在新疆哈密、內蒙古烏蘭察布等地，傳統「煤海」建起新能源裝備製造基地，更實現從輸煤輸電到輸算力的跨越。這種轉變，對優化各地資源配置、平衡東西部科技發展，起到很好的促進作用。他說，算電協同成為邊疆地區探索中國式現代化道路的有益實踐。

全國人大代表、新疆生產建設兵團第十三師黃田農場五連職工朱廣蘭則說，算力園區不僅帶來新崗位，隨著電商落地、數據跨境服務開展，越來越多年輕人從事直播帶貨、跨境電商，實現了在家門口就業。

