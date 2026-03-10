聽新聞
陸2月CPI年增1.3%…近3年新高 擺脫通縮仍待觀察

聯合報／ 記者張鈺琪葉文義／綜合報導
受春節等因素影響，大陸二月CPI按年上漲百分之一點三，較一月明顯回升，是否意味大陸將擺脫通縮陰霾仍待觀察。新華社
受春節等因素影響，大陸二月CPI按年上漲百分之一點三，較一月明顯回升，是否意味大陸將擺脫通縮陰霾仍待觀察。新華社

大陸國家統計局昨公布，二月消費者物價指數（ＣＰＩ）按年上漲百分之一點三，較一月漲幅百分之○點二明顯回升，為近三年最高，主要受春節因素帶動食品與服務價格上升影響，大陸能否擺脫「通縮」陰霾仍待觀察。

此外，受國際大宗商品價格上漲，大陸國內部分行業需求快速增長、宏觀政策持續顯效等因素影響，二月生產者物價指數（ＰＰＩ）按年下降百分之○點九，已連續三個月降幅收窄。

大陸國家統計局城市司首席統計師董莉娟說，二月服務價格上漲百分之一點六，漲幅比前月擴大一點五個百分點，影響ＣＰＩ按年上漲約○點七五個百分點。

針對ＰＰＩ跌幅持續收窄，董莉娟說，首先是現代化產業體系加快建設，相關產品出廠價格按年上漲。「ＡＩ＋」蓬勃發展，電子元件及電子專用材料製造價格按年上漲百分之四點九，控制微電機價格上漲百分之一點六，服務消費機器人製造價格上漲百分之○點七。

其次是市場競爭秩序持續優化，部分行業價格企穩回升。重點行業產能治理與「內捲式」競爭綜合整治持續顯效，光伏（太陽光電）設備及元件製造價格上漲百分之三點二，漲幅比前月擴大二點七個百分點；鋰離子電池製造價格由前月下降百分之一點一轉為上漲百分之○點二。

分析人士指，內需不足可能制約後續ＣＰＩ漲勢，但ＰＰＩ在國際大宗商品價格支撐下加速抬升。貨幣政策方面仍有寬鬆空間，同時需關注中東局勢對大陸國內通膨的影響。

界面新聞引述東方金誠首席宏觀分析師王青指，伊朗局勢正在大幅推高國際油價，三月兩會工作報告部署繼續深入整治「內捲式」競爭，加上春節後開工推高上游原材料需求，上年同期ＰＰＩ基數顯著下沉，預計三月ＰＰＩ按年降幅會收窄至百分之○點三左右。在國際油價上行帶動下，ＰＰＩ按年轉正可能提前到四月。

