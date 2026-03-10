快訊

陸2月 CPI 增1.3% 攀三年高點 PPI 降幅連三個月收窄

經濟日報／ 記者張鈺琪葉文義／綜合報導
大陸國家統計局9日公布，2月消費者物價指數（CPI）按年上漲1.3%，較1月漲幅0.2%明顯回升。圖為遊客在北京天壇公園祈年殿前參觀。（中新社）
大陸國家統計局9日公布，2月消費者物價指數（CPI）按年上漲1.3%，較1月漲幅0.2%明顯回升。圖為遊客在北京天壇公園祈年殿前參觀。（中新社）

大陸國家統計局昨（9）日公布，2月消費者物價指數（CPI）按年上漲1.3%，較1月漲幅0.2%明顯回升，為近三年最高，主要受春節因素帶動食品與服務價格上升影響，意味大陸能否擺脫通縮陰霾仍待觀察。

此外，受國際大宗商品價格上漲，大陸國內部分行業需求快速增長、宏觀政策持續顯效等因素影響，2月生產者物價指數（PPI）按年下降0.9%，已連續三個月降幅收窄。大陸國家統計局城市司首席統計師董莉娟表示，2月服務價格上漲1.6%，漲幅比前月擴大1.5個百分點，影響CPI按年上漲約0.75個百分點。

針對PPI跌幅持續收窄，董莉娟指出，首先是現代化產業體系加快建設，相關行業產品出廠價格按年上漲。「AI＋」蓬勃發展，電子元件及電子專用材料製造價格按年上漲4.9%，控制微電機價格上漲1.6%，服務消費機器人製造價格上漲0.7%。

其次是市場競爭秩序持續優化，部分行業價格企穩回升。重點行業產能治理與「內捲式」競爭綜合整治持續顯效，光伏（太陽光電）設備及元件製造價格上漲3.2%，漲幅比前月擴大2.7個百分點；鋰離子電池製造價格由前月下降1.1%轉為上漲0.2%。

分析人士指出，內需不足可能制約後續CPI漲勢，但PPI在國際大宗商品價格支撐下抬升斜率或更加陡峭，貨幣政策方面仍有寬鬆空間，同時需關注中東局勢對大陸國內通膨的影響。

界面新聞引述東方金誠首席宏觀分析師王青指出，伊朗局勢演化正在大幅推高國際油價，3月全國兩會政府工作報告部署繼續深入整治「內捲式」競爭，加上春節後開工會推高上游原材料市場需求，以及上年同期PPI基數顯著下沉，預計3月PPI按年降幅會收窄至-0.3%左右。

不過，王青表示，國際油價上行帶動下，大陸國內PPI按年轉正的時間有可能提前到4月。不過，考慮到當前宏觀經濟供強需弱特徵依然明顯，國際油價的階段性衝高及反內捲很難從根本上改變這一格局，預計後期PPI走勢還會偏弱。

