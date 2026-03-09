哈米尼之子穆吉塔巴成伊朗最高領袖 陸官媒：石油危機更嚴峻

伊朗今天宣布由穆吉塔巴．哈米尼（Mojtaba Khamenei）接替其父哈米尼（Ali Khamenei）成為伊朗最高領袖。具中共官媒新華社背景的微信公眾號「牛彈琴」發文分析，指石油危機將更加嚴峻，美國會陷入更深泥沼。

「牛彈琴」今天發文分析穆吉塔巴．哈米尼成為伊朗新的最高領袖帶來的5個變化。

文章表示，石油危機將會更加嚴峻，今天穆吉塔巴．哈米尼當選的消息一公布，國際油價幾乎直線上漲，突破每桶110美元，漲幅幾十年罕見。考慮到戰爭還在繼續，伊朗對荷莫茲海峽（Hormuz Strait）的掌控，油價不排除還會暴漲。

這篇文章認為，伊朗反擊將更加猛烈，外界普遍預期強硬派的穆吉塔巴．哈米尼不可能投降，他的父親、妻子都在幾天前死於美以的襲擊，伊朗接下來的報復將更加猛烈，更有策略。

伊朗8日晚宣布，在穆吉塔巴．哈米尼領導下，伊朗對以色列發動第一波飛彈攻擊。戰爭將演變成一場長期戰、消耗戰、拉鋸戰。伊朗的飛彈可能會越打越少，但還有大量低成本無人機。

文章又指，戰火外溢更加明顯，為報復美國從周邊國家基地發起攻擊，伊朗襲擊了波斯灣多國的美軍基地，一些民用建築也遭到損毀。波斯灣國家的石油運不出，損失慘重。

這篇文章預測，美國會陷入更深泥潭，現在中東戰火感覺像是阿富汗戰爭的翻版。此外，這場中東戰爭為國際格局深遠變化，穆吉塔巴．哈米尼可能也做好了被美以清除的準備，而現在伊朗的情況是「一個倒下了，另一個接著上」。

文章最後指，油價暴漲將極大刺激新能源的發展，電動車更會大行其道。此次戰爭或許不只是地緣政治的洗牌，更是舊秩序的崩塌與新風險的蔓延。