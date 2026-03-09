快訊

經典賽Live／6局上金倒永適時安打再添1分 南韓6：1澳洲

彰化5姊弟搭杉林溪遊園車遇劫 聽駕駛喊「糟了」就墜谷

經典賽／C組超級混戰…韓失3分不會即刻淘汰 澳9局落後追不追也是學問

聽新聞
0:00 / 0:00

哈米尼之子穆吉塔巴成伊朗最高領袖 陸官媒：石油危機更嚴峻

中央社／ 台北9日電
哈米尼次子穆吉塔巴（Mojtaba Khamenei）由伊朗專家會議選為新任最高領袖。路透
哈米尼次子穆吉塔巴（Mojtaba Khamenei）由伊朗專家會議選為新任最高領袖。路透

伊朗今天宣布由穆吉塔巴．哈米尼（Mojtaba Khamenei）接替其父哈米尼（Ali Khamenei）成為伊朗最高領袖。具中共官媒新華社背景的微信公眾號「牛彈琴」發文分析，指石油危機將更加嚴峻，美國會陷入更深泥沼。

「牛彈琴」今天發文分析穆吉塔巴．哈米尼成為伊朗新的最高領袖帶來的5個變化。

文章表示，石油危機將會更加嚴峻，今天穆吉塔巴．哈米尼當選的消息一公布，國際油價幾乎直線上漲，突破每桶110美元，漲幅幾十年罕見。考慮到戰爭還在繼續，伊朗對荷莫茲海峽（Hormuz Strait）的掌控，油價不排除還會暴漲。

這篇文章認為，伊朗反擊將更加猛烈，外界普遍預期強硬派的穆吉塔巴．哈米尼不可能投降，他的父親、妻子都在幾天前死於美以的襲擊，伊朗接下來的報復將更加猛烈，更有策略。

伊朗8日晚宣布，在穆吉塔巴．哈米尼領導下，伊朗對以色列發動第一波飛彈攻擊。戰爭將演變成一場長期戰、消耗戰、拉鋸戰。伊朗的飛彈可能會越打越少，但還有大量低成本無人機。

文章又指，戰火外溢更加明顯，為報復美國從周邊國家基地發起攻擊，伊朗襲擊了波斯灣多國的美軍基地，一些民用建築也遭到損毀。波斯灣國家的石油運不出，損失慘重。

這篇文章預測，美國會陷入更深泥潭，現在中東戰火感覺像是阿富汗戰爭的翻版。此外，這場中東戰爭為國際格局深遠變化，穆吉塔巴．哈米尼可能也做好了被美以清除的準備，而現在伊朗的情況是「一個倒下了，另一個接著上」。

文章最後指，油價暴漲將極大刺激新能源的發展，電動車更會大行其道。此次戰爭或許不只是地緣政治的洗牌，更是舊秩序的崩塌與新風險的蔓延。

哈米尼 國際油價 以色列 伊朗 美國

延伸閱讀

穆吉塔巴接班恐引川普不滿 專家：疑為過渡性人物

伊朗新領導人上台意味著什麼？

影／新任最高領袖表態？伊朗彈道飛彈開轟中東多國 影片曝光

伊朗新最高領袖出爐！哈米尼「二皇子」穆吉塔巴接班 川普嗆聲3個字

相關新聞

大佬也想談戀愛！宇樹科技創辦人王興興相親條件公開 陸網：好標準

宇樹科技創辦人王興興以研發機械人揚名國際，去年更以人民幣67億元身家躋身《2025新財富500創富榜》。近日有大陸網民扒出，現年36歲的王興興早前在交友平台列出的擇偶條件。

中東戰事持續…大陸油價漲幅預料4年來最大 車主急加油

中東戰雲密布油價急漲。據中國媒體報導，新一輪中國國內成品油零售限價調整窗口將於9日午夜12時開啟，機構預測油價漲幅恐是近...

金價劇烈震盪買氣急凍 深圳水貝商家交易量大跌50%

《央廣網》報導，近期中東局勢持續緊張，帶動國際貴金屬市場劇烈震盪，金價出現明顯「過山車」行情。隨著金銀價格在短時間內大幅波動，大陸黃金市場情緒迅速降溫，原本追漲的消費者轉為觀望，市場交易熱度明顯下降。

AI「養龍蝦」暴紅 工信部警示OpenClaw風險：恐越權操作

人工智慧（AI）助手OpenClaw（俗稱「龍蝦」）近期在中國掀起熱潮，從九歲小學生到退休工程師皆爭相體驗「雲上養龍蝦」操作，小米與騰訊等科技巨頭也相繼入局，推出手機端AI代理測試產品或線下部署活動，帶動AI代理應用關注度提升；不過中國官方近期指出，監測發現OpenClaw在默認或不當配置下存在高安全風險，可能因指令誘導、配置缺陷或被惡意接管而執行越權操作，提醒用戶在追逐科技熱潮的同時，務必注意安全防護。

OpenClaw商機／上門幫「養蝦」…有人幾天就賺26萬

被網友戲稱為「小龍蝦」OpenClaw近期暴紅，能夠真正「接管」電腦執行各種任務，甚至能自動修復程序bug；然而，這款軟件的安裝卻是一場技術考驗，即便是有些編程基礎的年輕人，也常常在安裝過程中卡殼，這種「功能強大但裝不上」的現狀，催生了火爆的付費安裝市場，有從業者甚至宣稱，憑藉這門「養蝦」手藝，短短數日內賺了26萬元。

香港高才招聘展覽會 吸引5000人求職

第7屆香港高才春季招聘展覽會昨日於尖沙咀社區會堂舉行，吸引逾80間金融、科技及智能等多領域企業參展，全日預計逾5000名人才到場求職，不少人現場參與面試。河套區港深創科園公司及浙江研益新材料有限公司等高才企業也在現場布展，展示招聘需求與發展機會。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。