中東戰事持續…大陸油價漲幅預料4年來最大 車主急加油

中東戰雲密布油價急漲。據中國媒體報導，新一輪中國國內成品油零售限價調整窗口將於9日午夜12時開啟，機構預測油價漲幅恐是近4年來最大，自用車加滿一箱50公升的92號汽油將多花人民幣27.5元（約新台幣127元），使不少中國車主趕在油價漲前加滿油。

綜合經濟參考報、快科技等中國媒體報導，受近期地緣局勢升溫，市場擔憂情緒濃厚影響，國際原油價格近期連續推漲。9日開盤後，紐約原油期貨價格和倫敦布倫特原油期貨價格雙雙突破每桶100美元大關，為3年多來首次。

據提供大宗商品行情分析的卓創資訊估算，預計9日深夜12時，中國國內汽柴油零售限價每噸分別調漲695、670元。經換算，92號汽油、95號汽油、0號柴油每公升分別調漲0.55、0.58、0.57元。

卓創資訊分析師孟鵬表示，此次上漲為2022年3月17日以來最大漲幅。本輪成品油零售限價上調確認後，自用車加滿一箱50公升的92號汽油將多花27.5元。物流行業以月跑1萬公里、百公里油耗在38公升的重型卡車為例，在下次調價窗口開啟前，單輛車的燃油成本將增加1011元左右。

石油化工資訊平台隆眾資訊也預計，9日深夜12時中國國內汽柴油零售限價每噸分別調高695、670元。此輪是2026年第5次調價，也是2026年的第4次漲價。調價後，2026年成品油調價將呈現「四漲零跌一擱淺」的格局。

據了解，下一輪國內成品油零售限價調整將在23日午夜12時開啟。

隆眾資訊表示，展望後市，美以伊衝突短期內難以結束，由此帶來的荷莫茲海峽（Hormuz Strait）封閉、產油國減產等供應風險不容小視，不排除國際油價持續攀高，預計下一輪成品油零售限價上調的概率較大。

中國石油官方先前發文稱，此輪油價將大幅上漲，屆時部分油站可能會集中加油，導致排隊堵塞，建議車主7至9日提前加滿油箱，錯開加油高峰。

不少車主趁油價上升前加滿油，多地中國網友拍到加油站排長龍的情景。