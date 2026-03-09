大佬也想談戀愛！宇樹科技創辦人王興興相親條件公開 陸網：好標準

宇樹科技創辦人王興興以研發機械人揚名國際，去年更以人民幣67億元身家躋身《2025新財富500創富榜》。近日有大陸網民扒出，現年36歲的王興興早前在交友平台列出的擇偶條件。

據大陸科技媒體《快科技》報導，近日有大陸網友從相親平台「青藤之戀」，找到通過實名及學歷雙認證的王興興舊主頁，顯示他介紹自己是「 35歲，上海大學碩士、年薪超百萬、身高172cm」，形容自己是「科技至上主義者」，主頁又描述王興興的創業經歷。

至於王興興的相親對象條件則包括：具備基本科技素養、三觀端正、不抽煙喝酒、為人真誠善良。

「青藤之戀」客服向媒體確認，上述帳號確實經過認證，但因平台未開放定向搜尋功能，客服無法通過後台確認是否為本人操作或是否已註銷。

許多大陸網友留言指，「擇偶標準好實在！」、「哈哈機器女友就行」、「原來大佬也需要相親」、「大佬工作太忙了」、「這擇偶標準也太硬核了吧」。

公開資料顯示，王興興，1990年出生於浙江寧波餘姚，從小就展現出強大的動手創造能力和機械研發天賦，初中便嘗試自製微型渦輪噴氣式發動機，高中完成化學充電電池研發。

因英文不好，王興興本科就讀浙江理工大學。又因為英文不好，考研錯過浙大，碩士畢業於上海大學機械工程專業。讀研究所期間，他獨立做出低成本高性能四足機器人XDog，達到當時全球機器人學術圈頂尖水準。

2016年6月，王興興碩士畢業後在大疆做了兩個月，隨後就離職去杭州創辦了宇樹科技。

他是個典型的技術型創辦人，一門心思都在工作上。據宇樹研發人員描述，王興興對親密關係與物質「似乎都沒有太大慾望」，幾乎每天都在公司加班到深夜、最後一個才離開。

宇樹科技的機器人已經連續兩年登上央視春晚，其流暢的武術動作受到高度關注。