金價劇烈震盪買氣急凍 深圳水貝商家交易量大跌50%

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
金價近期劇烈震盪，導致消費者轉為觀望，市場交易熱度明顯下降，著名的深圳水貝黃金交易市場不少店家甚至反映營業額下滑約50%。（中通社）
《央廣網》報導，近期中東局勢持續緊張，帶動國際貴金屬市場劇烈震盪，金價出現明顯「過山車」行情。隨著金銀價格在短時間內大幅波動，大陸黃金市場情緒迅速降溫，原本追漲的消費者轉為觀望，市場交易熱度明顯下降。

《央廣網》報導指出，國際金價近日單日振幅一度超過110美元，大陸國內金價也出現同步震盪。影響所及，品牌金飾價格波動明顯，部分品牌足金飾品價格逼近每克人民幣1,600元，單日漲跌幅度可達數十元，銀行投資金條價格則在每克人民幣1,150元左右上下波動。

金價劇烈波動也促使不少原本打算入手黃金的消費者選擇暫時觀望，以大陸最著名的深圳水貝市場市況為例，在短短幾天內，消費者情緒已從「追漲買金」迅速轉變為「持幣觀望」，多數人不敢在高位追價，也不願在行情不明朗時輕易抄底。

同時，市場成交量也出現明顯下滑，在深圳水貝等黃金交易集散地，不少店家反映營業額下滑約50%。目前除了婚禮等「剛需」購買外，多數非必要消費者選擇暫緩購買，部分零售商表示，甚至開始減少進貨量以降低風險。

在黃金回收市場方面，同樣受到影響，不少門市回收量明顯減少，有的店家甚至改為預約制回收。不過，「以舊換新」成為近期較熱門的服務，部分民眾趁金價處於高位時將舊首飾拿去換購新款。

報導稱，有店員表示，近期消費者態度十分謹慎，「這屆買家比看懸疑劇還沈得住氣」，多數人都在等待行情更加明朗後再決定是否出手。

金價

相關新聞

大佬也想談戀愛！宇樹科技創辦人王興興相親條件公開 陸網：好標準

宇樹科技創辦人王興興以研發機械人揚名國際，去年更以人民幣67億元身家躋身《2025新財富500創富榜》。近日有大陸網民扒出，現年36歲的王興興早前在交友平台列出的擇偶條件。

AI「養龍蝦」暴紅 工信部警示OpenClaw風險：恐越權操作

人工智慧（AI）助手OpenClaw（俗稱「龍蝦」）近期在中國掀起熱潮，從九歲小學生到退休工程師皆爭相體驗「雲上養龍蝦」操作，小米與騰訊等科技巨頭也相繼入局，推出手機端AI代理測試產品或線下部署活動，帶動AI代理應用關注度提升；不過中國官方近期指出，監測發現OpenClaw在默認或不當配置下存在高安全風險，可能因指令誘導、配置缺陷或被惡意接管而執行越權操作，提醒用戶在追逐科技熱潮的同時，務必注意安全防護。

OpenClaw商機／上門幫「養蝦」…有人幾天就賺26萬

被網友戲稱為「小龍蝦」OpenClaw近期暴紅，能夠真正「接管」電腦執行各種任務，甚至能自動修復程序bug；然而，這款軟件的安裝卻是一場技術考驗，即便是有些編程基礎的年輕人，也常常在安裝過程中卡殼，這種「功能強大但裝不上」的現狀，催生了火爆的付費安裝市場，有從業者甚至宣稱，憑藉這門「養蝦」手藝，短短數日內賺了26萬元。

香港高才招聘展覽會 吸引5000人求職

第7屆香港高才春季招聘展覽會昨日於尖沙咀社區會堂舉行，吸引逾80間金融、科技及智能等多領域企業參展，全日預計逾5000名人才到場求職，不少人現場參與面試。河套區港深創科園公司及浙江研益新材料有限公司等高才企業也在現場布展，展示招聘需求與發展機會。

兩會／雷軍：AI時代或許每周只需工作3天、每天2小時

中國全國人大代表、小米集團董事長雷軍在中國全國「兩會」期間接受中國新聞周刊採訪時表示，在人工智慧（AI）時代，很多規則將被重寫，同時又會產生很多新的崗位，建議大家用開放的心態迎接更先進的時代；他並預言，或許未來一周將只需工作三天，每天工作兩個小時，「我們的生活質量、工作質量都會大幅度提升」。

