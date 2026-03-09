快訊

吉林省長：去年吉林成功退出地方債務重點省份

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
3月7日，大陸十四屆全國人大四次會議吉林代表團舉行開放團組會議。（新華社）
3月7日，大陸十四屆全國人大四次會議吉林代表團舉行開放團組會議。（新華社）

中共吉林省委副書記、省長胡玉亭稱，去年吉林成功退出地方債務重點省份，高風險金融機構全面清零。

據官方「吉林發布」微信公眾號消息，吉林省代表團7日上午舉行開放團組活動。代表團副團長胡玉亭在答記者問時說，吉林債務金融化險取得決定性進展。去年，吉林成功退出地方債務重點省份，高風險金融機構全面清零。

他說，將大力推動農信系統改革化險，吉林農商行掛牌運營，金融生態持續優化，並稱吉林將迎來更多國家政策支持的「陽光雨露」。

據第一財經1月報導，此前中國為防範地方債務風險，將12個省份納入「債務高風險地區名單」。

大陸中央財經大學教授溫來成去年向《每日經濟新聞》說，在政府投資領域，此前被納入高風險名單的地區，一般情況下不得新增政府投資項目，即便有確實需要的項目，審批流程也大幅收緊；原本由省政府即可批准的項目，需上報國家發展改革委乃至國務院審批，難度顯著增加。而退出高風險名單後，審批難度將大幅降低。

