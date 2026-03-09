吉林省長：去年吉林成功退出地方債務重點省份

人工智慧（AI）助手OpenClaw（俗稱「龍蝦」）近期在中國掀起熱潮，從九歲小學生到退休工程師皆爭相體驗「雲上養龍蝦」操作，小米與騰訊等科技巨頭也相繼入局，推出手機端AI代理測試產品或線下部署活動，帶動AI代理應用關注度提升；不過中國官方近期指出，監測發現OpenClaw在默認或不當配置下存在高安全風險，可能因指令誘導、配置缺陷或被惡意接管而執行越權操作，提醒用戶在追逐科技熱潮的同時，務必注意安全防護。

2026-03-09 14:25