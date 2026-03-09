快訊

中國2月CPI年增1.3% 近3年來最高

中央社／ 台北9日電

中國國家統計局今天公布，2月全國居民消費價格（CPI）年增1.3%，高過預期，是近3年來最高；但2月的工業生產者出廠價格（PPI）年降0.9%，跌幅較1月收窄。

據中國國家統計局公布，中國連續第5個月錄通脹，2月CPI年增1.3%，高過市場預期的年增0.9%，也較1月的0.2%升幅擴大，同時創2023年1月後新高，當月升2.1%。

2月CPI年增1.3%，當中城市上漲1.4%，農村上漲0.9%；食品價格上漲1.7%，非食品價格上漲1.3%；消費品價格上漲1.1%，服務價格上漲1.6%。1至2月平均CPI比去年同期上漲0.8%。

2月PPI年降0.9%，較市場預期年降1.1%好，1月PPI年降1.4%。

中國國家統計局城市司首席統計師董莉娟表示，與去年同期比較，今年春節錯月疊加消費需求恢復影響，全國CPI漲幅由1月的0.2%擴大至2月的1.3%，為近3年來最高。

她表示，其中，服務價格上漲1.6%，漲幅比1月擴大1.5個百分點，影響CPI年增約0.75個百分點。服務中，飛機票、交通工具租賃、旅行社收費、飯店住宿價格、寵物服務、車輛修理與保養、家政服務、外賣餐飲價格也上升。但電影及演出票價格下降，房屋租賃進入淡季，房租價格也下降。黃金飾品價格上升76.6%。

