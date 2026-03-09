陸股三大指數集體低開 科技股走弱、油氣股逆勢大漲

今年以來，大陸工業機器人加速拓展海外市場。大陸品牌不再僅隨客戶出海，而是積極在東南亞、歐美及日本建立在地化運營和供應鏈，正憑藉成熟技術、完整場景及「性價比」優勢，逐步挑戰進口品牌。業內人士表示，大陸的機器人在性能、穩定性及服務上已有提升，部分海外市場呈現增長潛力，估未來兩、三年，「設備+機器人」協同出海可能迎來高峰期。

