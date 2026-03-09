快訊

柯文哲想參加兒子東京大學畢典 今遞狀聲請暫時解除限境

忍1年再買！蘋果平價MacBook Neo 2傳搭載「觸控螢幕」 還有2升級高CP

連2天「專注吃一物飲食法」壞膽固醇明顯下降！效果持續長達六周

聽新聞
0:00 / 0:00

陸股三大指數集體低開 科技股走弱、油氣股逆勢大漲

聯合報／ 記者張鈺琪／即時報導
受中東情勢影響，大陸A股三大指數今早開盤集體走低。（中新社資料圖片）
受中東情勢影響，大陸A股三大指數今早開盤集體走低。（中新社資料圖片）

受中東局勢影響，國際油價已突破每桶100美元大關，為2022年俄烏戰爭爆發以來首見。台股9日開盤一度重挫超過2,000點，陸股三大指數也集體低開。其中，上證綜指低開0.62%，深證成指低開1.78%，創業板指低開2.37%。

上海《第一財經》指出，9日陸股開盤，光伏（太陽能）、半導體、算力硬體、消費電子、機器人及AI應用等科技類股跌幅居前；相較之下，油氣類股大漲，中國海油等多檔個股觸及漲停，煤炭與海運類股也表現強勢。

央視新聞9日6時許報導，數據顯示，美國原油期貨上漲14.7%；全球基準布蘭特原油期貨上漲12.63%，報每桶104美元。

與此同時，美國汽油價格也明顯上漲。美國汽車協會（AAA）數據顯示，在2月28日伊朗衝突爆發後，美國普通汽油平均價格已升至每加侖3.45美元，較一周前上漲約16%。

指數 央視 上證綜指

延伸閱讀

台積電開低115元 台股期現貨一度雙殺逾2,000點、油電燃氣逆勢狂飆

日韓股暴跌超過6% 日經225開盤狂瀉逾3,600點 韓股觸發暫停交易

台指期夜盤跌千點、美股期貨挫 投顧：台股逢壓

油價開盤就暴漲20% 月底直衝150美元？引爆通膨連鎖效應令人頭皮發麻

相關新聞

大陸2月CPI年增1.3%創近三年新高！PPI跌幅收窄

大陸國家統計局今（9）日公布，2月居民消費價格指數（CPI）較去年同期上漲1.3%，較1月的0.2%明顯回升，為近三年新高。國家統計局城市司首席統計師董莉娟表示，2月CPI回升主是要受春節因素帶動食品與服務價格上升影響。

陸股三大指數集體低開 科技股走弱、油氣股逆勢大漲

受中東局勢影響，國際油價已突破每桶100美元大關，為2022年俄烏戰爭爆發以來首見。台股9日開盤一度重挫超過2,000點，陸股三大指數也集體低開。其中，上證綜指低開0.62%，深證成指低開1.78%，創業板指低開2.37%。

杜拜成為大陸富豪新天堂 卻被伊朗戰爭按下暫停鍵？

過去2年，杜拜街頭上的華人面孔正在發生質變，從早期的傳統貿易商、建材商、電子百貨商販，變為管理動輒數億美金資產的財富「新移民」，似已成大陸富豪資產避險、子女教育與國際業務拓展的「新麥加」。但美伊戰爭突然爆發，這個中東的大陸富豪天堂瞬間蒙上了硝煙陰影，杜拜還會持續維持它的優勢地位嗎？

陸外匯存底3.4兆美元 連7月增長

大陸國家外匯管理局七日發布，受主要經濟體宏觀經濟數據、貨幣政策及預期等因素影響，截至二○二六年二月末外匯存底規模為三點四兆美元，較一月末上升二八七億美元，升幅為百分之○點八五，已連續七個月保持增長。

43個自由度 具身天工3.0機器人再升級

單手翻越一米高的障礙物、在崎嶇地面上靈活作業、精準撥動旋鈕。近日，北京人形機器人創新中心發布新一代通用機器人平台具身天工三點○，這也是行業內首個實現觸物互動式全身高動態運動控制的全尺寸人形機器人。

海外布局 陸工業機器人估3年迎出海高峰

今年以來，大陸工業機器人加速拓展海外市場。大陸品牌不再僅隨客戶出海，而是積極在東南亞、歐美及日本建立在地化運營和供應鏈，正憑藉成熟技術、完整場景及「性價比」優勢，逐步挑戰進口品牌。業內人士表示，大陸的機器人在性能、穩定性及服務上已有提升，部分海外市場呈現增長潛力，估未來兩、三年，「設備+機器人」協同出海可能迎來高峰期。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。