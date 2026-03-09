聽新聞
陸股三大指數集體低開 科技股走弱、油氣股逆勢大漲
受中東局勢影響，國際油價已突破每桶100美元大關，為2022年俄烏戰爭爆發以來首見。台股9日開盤一度重挫超過2,000點，陸股三大指數也集體低開。其中，上證綜指低開0.62%，深證成指低開1.78%，創業板指低開2.37%。
上海《第一財經》指出，9日陸股開盤，光伏（太陽能）、半導體、算力硬體、消費電子、機器人及AI應用等科技類股跌幅居前；相較之下，油氣類股大漲，中國海油等多檔個股觸及漲停，煤炭與海運類股也表現強勢。
央視新聞9日6時許報導，數據顯示，美國原油期貨上漲14.7%；全球基準布蘭特原油期貨上漲12.63%，報每桶104美元。
與此同時，美國汽油價格也明顯上漲。美國汽車協會（AAA）數據顯示，在2月28日伊朗衝突爆發後，美國普通汽油平均價格已升至每加侖3.45美元，較一周前上漲約16%。
