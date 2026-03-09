德意志銀熊貓債 獲超額認購

據人民日報報導，德意志銀行六日宣布，在中國銀行間債券市場發行五十五億元人民幣（約台幣二百四十億元）「熊貓債」，為二○二六年歐盟金融機構首筆熊貓債，不僅獲超額認購，並創下外資銀行單次發行規模新高。

熊貓債（Panda Bond）是指境外機構在中國大陸境內發行、以人民幣計價的債券。在全球市場波動加劇的背景下，人民幣債券市場被認為提供一個相對穩定的融資環境。

德意志銀行表示，此次發行吸引八十六點六億元訂單（約台幣三百八十億元），其中三年期與五年期分別獲一點五五倍與一點六三倍超額認購。外資銀行持續透過「熊貓債」在大陸市場融資，也顯示人民幣資產對國際投資人仍然具有吸引力。

據中國新聞網報導，此次投資人包括商業銀行、資產管理公司及境外投資機構，最終票面利率為三年期百分之一點九五、五年期百分之二點一三。

市場普遍認為，此次發行「熊貓債」顯示投資人對德意志銀行信用的信心，也反映全球資金對人民幣資產配置需求升溫。

德意志銀行中國區總經理朱彤表示，這次重要發行反映了投資者對德意志銀行信用實力和長期戰略的高度認可，也彰顯人民幣債券市場對多元化投資者的吸引力持續提升。