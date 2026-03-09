陸外匯存底3.4兆美元 連7月增長

大陸國家外匯管理局七日發布，受主要經濟體宏觀經濟數據、貨幣政策及預期等因素影響，截至二○二六年二月末外匯存底規模為三點四兆美元，較一月末上升二八七億美元，升幅為百分之○點八五，已連續七個月保持增長。

此外，中國人民銀行（大陸央行）官網發布，大陸二月末黃金儲備報七四二二萬盎司，與上個月相比增加了三萬盎司，一月末為七四一九萬盎司，為連續第十六個月增持黃金。

大陸外匯管理局指出，二○二六年二月，受主要經濟體宏觀經濟數據、貨幣政策及預期等因素影響，美元指數上漲，全球主要金融資產價格漲跌互現。匯率折算和資產價格變化等因素綜合作用，當月外匯存底規模上升。

自二○二五年八月起，大陸外匯存底連續增長。去年八月到十二月，外匯存底分別增長二九九點一九億美元、一六五點○四億美元、四十六點八五億美元、三十點二九億美元、一一四點九七億美元，今年一月增加四一二點○九億美元、二月增加二八七點二九億美元。

外匯局表示，大陸經濟穩中有進、向新向優發展，長期向好的支撐條件以及基本趨勢沒有改變，有利於外匯儲備規模保持基本穩定。

大陸央行增持黃金始於二○二四年十一月，其中在二○二五年全年，大陸黃金儲備增加了八十六萬盎司。在先前連續十八個月增持黃金後，央行二○二四年五月開始暫停增持黃金，當年十一月重新出手增持。

華爾街見聞報導，本周由於美元大幅走強，黃金累跌百分之二，終結先前四周連漲趨勢。

黃金遭遇了「雙重打擊」：首先，金價以美元計價，美元走強直接壓制金價；其次，在中東衝突爆發前，黃金已累計上漲百分之二十一，處於高位，成為交易員在需要降低槓桿時最順手的減倉標的。

DoubleLine Capital首席執行官、被市場譽為「新債王」岡拉克在一場訪談中稱，各國央行將黃金儲備降到了大約百分之十五的水準，未來很可能會將翻倍。黃金儲備曾一度高達百分之七十。如果他們只是提高到百分之三十，那就是巨大的黃金需求。