陸外匯存底3.4兆美元 連7月增長

聯合報／ 記者林宸誼／綜合報導

大陸國家外匯管理局七日發布，受主要經濟體宏觀經濟數據、貨幣政策及預期等因素影響，截至二○二六年二月末外匯存底規模為三點四兆美元，較一月末上升二八七億美元，升幅為百分之○點八五，已連續七個月保持增長。

此外，中國人民銀行（大陸央行）官網發布，大陸二月末黃金儲備報七四二二萬盎司，與上個月相比增加了三萬盎司，一月末為七四一九萬盎司，為連續第十六個月增持黃金。

大陸外匯管理局指出，二○二六年二月，受主要經濟體宏觀經濟數據、貨幣政策及預期等因素影響，美元指數上漲，全球主要金融資產價格漲跌互現。匯率折算和資產價格變化等因素綜合作用，當月外匯存底規模上升。

自二○二五年八月起，大陸外匯存底連續增長。去年八月到十二月，外匯存底分別增長二九九點一九億美元、一六五點○四億美元、四十六點八五億美元、三十點二九億美元、一一四點九七億美元，今年一月增加四一二點○九億美元、二月增加二八七點二九億美元。

外匯局表示，大陸經濟穩中有進、向新向優發展，長期向好的支撐條件以及基本趨勢沒有改變，有利於外匯儲備規模保持基本穩定。

大陸央行增持黃金始於二○二四年十一月，其中在二○二五年全年，大陸黃金儲備增加了八十六萬盎司。在先前連續十八個月增持黃金後，央行二○二四年五月開始暫停增持黃金，當年十一月重新出手增持。

華爾街見聞報導，本周由於美元大幅走強，黃金累跌百分之二，終結先前四周連漲趨勢。

黃金遭遇了「雙重打擊」：首先，金價以美元計價，美元走強直接壓制金價；其次，在中東衝突爆發前，黃金已累計上漲百分之二十一，處於高位，成為交易員在需要降低槓桿時最順手的減倉標的。

DoubleLine Capital首席執行官、被市場譽為「新債王」岡拉克在一場訪談中稱，各國央行將黃金儲備降到了大約百分之十五的水準，未來很可能會將翻倍。黃金儲備曾一度高達百分之七十。如果他們只是提高到百分之三十，那就是巨大的黃金需求。

華爾街 美元指數 貨幣政策

杜拜成為大陸富豪新天堂 卻被伊朗戰爭按下暫停鍵？

過去2年，杜拜街頭上的華人面孔正在發生質變，從早期的傳統貿易商、建材商、電子百貨商販，變為管理動輒數億美金資產的財富「新移民」，似已成大陸富豪資產避險、子女教育與國際業務拓展的「新麥加」。但美伊戰爭突然爆發，這個中東的大陸富豪天堂瞬間蒙上了硝煙陰影，杜拜還會持續維持它的優勢地位嗎？

43個自由度 具身天工3.0機器人再升級

單手翻越一米高的障礙物、在崎嶇地面上靈活作業、精準撥動旋鈕。近日，北京人形機器人創新中心發布新一代通用機器人平台具身天工三點○，這也是行業內首個實現觸物互動式全身高動態運動控制的全尺寸人形機器人。

海外布局 陸工業機器人估3年迎出海高峰

今年以來，大陸工業機器人加速拓展海外市場。大陸品牌不再僅隨客戶出海，而是積極在東南亞、歐美及日本建立在地化運營和供應鏈，正憑藉成熟技術、完整場景及「性價比」優勢，逐步挑戰進口品牌。業內人士表示，大陸的機器人在性能、穩定性及服務上已有提升，部分海外市場呈現增長潛力，估未來兩、三年，「設備+機器人」協同出海可能迎來高峰期。

德意志銀熊貓債 獲超額認購

據人民日報報導，德意志銀行六日宣布，在中國銀行間債券市場發行五十五億元人民幣（約台幣二百四十億元）「熊貓債」，為二○二六年歐盟金融機構首筆熊貓債，不僅獲超額認購，並創下外資銀行單次發行規模新高。

阿里千問 AI 眼鏡 萬元有找 接入 App 可點外賣、訂飯店

大陸AI眼鏡市場競爭升溫。阿里巴巴旗下個人AI助手千問進軍AI硬體領域，昨（8）日推出千問AI眼鏡G1，並正式現貨開售，加上國家補貼後，這款AI眼鏡到手價為人民幣1,997元（約新台幣9,210元）起。分析指出，「百鏡大戰」已不僅是硬體競賽，已轉變為生態與平台的較量。

