43個自由度 具身天工3.0機器人再升級

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
天工三點○具備更強的肢體爆發力與本體穩定性，能夠跪地拾起雜物。圖／本報北京傳真
單手翻越一米高的障礙物、在崎嶇地面上靈活作業、精準撥動旋鈕。近日，北京人形機器人創新中心發布新一代通用機器人平台具身天工三點○，這也是行業內首個實現觸物互動式全身高動態運動控制的全尺寸人形機器人

演示現場，一台身高一點六九米、體重六十二公斤的黑白配色機器人單手支撐翻越約一米高的障礙，動作流暢穩定。不僅如此，全身具備四十三個自由度的它還能完成翻跟頭、顛乒乓球、跳舞等一系列動作。

二○二四年四月，「天工一點○ＬＩＴＥ」發布，具備二十個自由度，成為全球首個純電驅擬人奔跑的全尺寸人形機器人；同年八月，反覆運算版本「天工一點一ＰＲＯ」與「天工一點二ＭＡＸ」亮相，自由度提升至四十二個；二○二五年四月，「天工二點○」亮相，成為中國大陸首個實現複雜地形自我調整行走的人形機器人。

此次發布的具身天工三點○，具備更強的肢體爆發力與本體穩定性，能夠在崎嶇不平的複雜障礙環境中保持平衡，適應多場景作業的需求。

具身天工三點○也變得更開放。硬體方面預留多類型拓展介面，支援各類外設工具靈活接入，可快速適配特種作業、工業製造、商用服務等多元場景需求。軟體層面上，基於「慧思開物」平台生態，提供完善的開發文檔、工具鏈及低代碼開發平台，並全面相容主流通信協議。「合作夥伴無需重構底層技術，就能根據場景開展定製化二次開發。」相關技術負責人表示。這一開放性顯著降低各行業開發成本與門檻，助力科研機構、高校及企業高效開發場景化應用，縮短開發周期。

技術團隊還演示具身天工三點○在模擬工業環境中的精細作業能力，機器人不僅能完成翻越障礙、高爆發連續動作等複雜運動，還可支援跪地作業、彎腰轉身等靈巧操控，即便在狹小空間或受限姿態下依舊能保持穩定操作能力。

機器人 自由度 人形機器人

