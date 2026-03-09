海外布局 陸工業機器人估3年迎出海高峰

快訊

聯合報／ 記者謝守真／綜合報導

今年以來，大陸工業機器人加速拓展海外市場。大陸品牌不再僅隨客戶出海，而是積極在東南亞、歐美及日本建立在地化運營和供應鏈，正憑藉成熟技術、完整場景及「性價比」優勢，逐步挑戰進口品牌。業內人士表示，大陸的機器人在性能、穩定性及服務上已有提升，部分海外市場呈現增長潛力，估未來兩、三年，「設備+機器人」協同出海可能迎來高峰期。

界面新聞報導，新時達計畫將東南亞作為海外戰略重點市場，以越南為突破口。銷售總監孫琨表示，公司此前依靠3Ｃ電子及新能源供應鏈「借船出海」，現正推進越南在地化運營，從單純市場進入轉向深耕當地。新時達ＳＣＡＲＡ機器人與桌面六軸機器人隨富士康、伯恩光學、比亞迪等客戶形成規模化應用，年銷量已破一千二百台。

據大陸海關總署，二○二五年大陸工業機器人出口年增百分之四十八點七，出口規模已超進口，象徵首次成為淨出口國。ＭＩＲ睿工業機器人事業部總經理朱仕水表示，製造業海外遷移帶動需求，一方面向歐美高端回流，另一方面向東協、墨西哥、東歐等新興市場轉移，下游主要集中於汽車、電子、新能源及光電鋰電等領域。

節卡股份副總裁孟小波指出，公司自二○一九年與豐田中國區合作後逐步打開海外市場，二○二二至二○二四年間海外業務複合增長率近百分之卅，在日本、德國、美國、馬來西亞建立分支機構，日本名古屋甚至建在地化工廠。

孫琨表示，近兩年大陸國產替代率已提升。國際機器人聯合會（ＩＦＲ）「世界機器人報告二○二五」顯示，二○二四年大陸市場年安裝量二十九點五萬台，占全球百分之五十四，國產品牌國內市占率已達百分之五十七。朱仕水稱，大陸擁有完整製造業門類，國產機器人深度參與產線迭代，形成場景與能力沉澱。

在供應鏈及性價比，朱仕水表示，大陸企業在減速器、電機、線纜等核心部件市場競爭激烈，推動技術快速迭代，成本控制優勢明顯。而這整體更具性價比，並非單純「便宜」，而是因為更低的使用門檻和維護成本，讓原本用不起機器人的場景也具備了自動化的可能。

此外，朱仕水表示，海外市場仍存在品牌信任、合規及市場規則差異挑戰。孟小波稱，節卡在日本需透過商社完成交易，客戶驗證周期長。匯川技術及非夕科技已取得德國ＴＵＶ、歐盟ＣＥ及北美ＥＴＬ認證。

比亞迪 東南亞 日本

