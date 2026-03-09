快訊

人大代表：兩岸生態有合作空間

經濟日報／ 特派記者黃雅慧／北京8日電

大陸全國人大代表台灣代表團小組會議昨（8）日上午在北京召開，會中審議「生態環境法典草案」。全國人大代表廖志豪表示，生態環境法典草案可以為兩岸合作提供可能性。

廖志豪指出，在標準統一化、程序明確規定、申請信用修復、產業合作等四方面看到合作契機，比如台灣具備電子廢棄物回收優勢，可以在大陸找到場景，而兩岸可以在新能源技術研發、設備製造，加強綠色產業鏈合作。

廖志豪說，該法典能建立兩岸生態創新規定，為兩岸協同治理提供基礎，比如在生態環境專業化機制、合作提供法律基礎、提供跨境生態互認協作機制；又如海峽生態系統保護，可以在法典框架下建立兩岸協同保護機制。

會上也有代表對台灣去中國化議題表態，大陸全國人大代表周琪稱，面對這個狀況他提出幾個方式因應：一是研究歷史真相，反對台獨史觀；二秉持兩岸一家親，通過尋根謁祖活動促進心靈契合；三是擴大台灣青年交流合作；四是讓台胞也能享受大陸同等待遇；五是善用新媒體平台。

全國人大 大陸 兩岸

