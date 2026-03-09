從投行看大陸／職工董事新規分析

高管擔任職工董事仍將成為實務中常見現象。

2024年7月1日起大陸施行的新《公司法》規定，職工人數300人以上的有限責任公司、股份有限公司，董事會成員中應當有公司職工代表。

這一強制性條款將職工董事制度，從大陸國有企業擴展至所有符合條件的企業，關鍵在於「誰可擔任職工董事？」，結合《公司法》《工會法》《企業民主管理規定》及國務院國資委、全國總工會等部門規範性文件進行分析，台商應注意職工董事的人選資格，重新審視董事會的董事現狀。

出任職工董事的員工不應由高管擔任，《企業工會主席產生辦法》明確規定，企業行政負責人、人力資源部門負責人等高管群體皆不得擔任工會主席，從主體資格上切斷了高管兼任工會主席的可能性；而《職工董事、職工監事工作指引》又要求，未兼任工會主席的高級管理人員不得作為職工董事候選人。

這兩項規定約束高管既無法擔任工會主席，又因未兼任工會主席，而被排除在職工董事候選人之外，也就是高管若要參選職工董事，唯一合規路徑是放棄高管頭銜，以普通職工或非行政職位中層的身份參與選舉，這也是目前法規框架下的合規選擇。

但實務中，企業選聘職工董事的做法存在明顯偏差，其中高管兼任職工董事成為普遍現象。不少企業出於決策效率考量，傾向由公司高管兼任職工董事，這一做法在上市公司中也屢見不鮮。據統計，新《公司法》實施後，A股市場新增的職工董事中，由高管兼任的比例約達20％。

職工董事制度作為新《公司法》落地後的新規定，目前仍處於探索階段，市場中存在普遍的不規範情形，是由於不同層級法規間的銜接問題，及監管尺度暫時未統一。例如全國總工會的文件明確要求高管不得兼任職工董事，但《公司法》並未對職工董事的高管身份作出直接限制；另外，《職工董事、職工監事工作指引》（國廠開組辦〔2024〕5號）是由人民團體聯合發佈的規範性文件，不屬於法律、行政法規或部門規章，不會作為法院裁判文書的直接依據，但仍具有很強監管約束力。

未來若有上市公司或準備IPO的企業，因高管兼任職工董事遭監管質疑或審核問詢，企業才會調整董事選聘標準；否則高管兼任董事現象仍可能持續。

