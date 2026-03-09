快訊

冷氣團南下北台降雨擴大愈晚愈冷 明晚至周三晨低溫探10度以下

從投行看大陸／職工董事新規分析

經濟日報／ 張勇（富拉凱投資銀行資深財務顧問）

高管擔任職工董事仍將成為實務中常見現象。

2024年7月1日起大陸施行的新《公司法》規定，職工人數300人以上的有限責任公司、股份有限公司，董事會成員中應當有公司職工代表。

這一強制性條款將職工董事制度，從大陸國有企業擴展至所有符合條件的企業，關鍵在於「誰可擔任職工董事？」，結合《公司法》《工會法》《企業民主管理規定》及國務院國資委、全國總工會等部門規範性文件進行分析，台商應注意職工董事的人選資格，重新審視董事會的董事現狀。

出任職工董事的員工不應由高管擔任，《企業工會主席產生辦法》明確規定，企業行政負責人、人力資源部門負責人等高管群體皆不得擔任工會主席，從主體資格上切斷了高管兼任工會主席的可能性；而《職工董事、職工監事工作指引》又要求，未兼任工會主席的高級管理人員不得作為職工董事候選人。

這兩項規定約束高管既無法擔任工會主席，又因未兼任工會主席，而被排除在職工董事候選人之外，也就是高管若要參選職工董事，唯一合規路徑是放棄高管頭銜，以普通職工或非行政職位中層的身份參與選舉，這也是目前法規框架下的合規選擇。

但實務中，企業選聘職工董事的做法存在明顯偏差，其中高管兼任職工董事成為普遍現象。不少企業出於決策效率考量，傾向由公司高管兼任職工董事，這一做法在上市公司中也屢見不鮮。據統計，新《公司法》實施後，A股市場新增的職工董事中，由高管兼任的比例約達20％。

職工董事制度作為新《公司法》落地後的新規定，目前仍處於探索階段，市場中存在普遍的不規範情形，是由於不同層級法規間的銜接問題，及監管尺度暫時未統一。例如全國總工會的文件明確要求高管不得兼任職工董事，但《公司法》並未對職工董事的高管身份作出直接限制；另外，《職工董事、職工監事工作指引》（國廠開組辦〔2024〕5號）是由人民團體聯合發佈的規範性文件，不屬於法律、行政法規或部門規章，不會作為法院裁判文書的直接依據，但仍具有很強監管約束力。

未來若有上市公司或準備IPO的企業，因高管兼任職工董事遭監管質疑或審核問詢，企業才會調整董事選聘標準；否則高管兼任董事現象仍可能持續。

 (本文發自上海，網址www.mychinabusiness.com)

上市公司 董事 公司法

相關新聞

杜拜成為大陸富豪新天堂 卻被伊朗戰爭按下暫停鍵？

過去2年，杜拜街頭上的華人面孔正在發生質變，從早期的傳統貿易商、建材商、電子百貨商販，變為管理動輒數億美金資產的財富「新移民」，似已成大陸富豪資產避險、子女教育與國際業務拓展的「新麥加」。但美伊戰爭突然爆發，這個中東的大陸富豪天堂瞬間蒙上了硝煙陰影，杜拜還會持續維持它的優勢地位嗎？

陸外匯存底3.4兆美元 連7月增長

大陸國家外匯管理局七日發布，受主要經濟體宏觀經濟數據、貨幣政策及預期等因素影響，截至二○二六年二月末外匯存底規模為三點四兆美元，較一月末上升二八七億美元，升幅為百分之○點八五，已連續七個月保持增長。

43個自由度 具身天工3.0機器人再升級

單手翻越一米高的障礙物、在崎嶇地面上靈活作業、精準撥動旋鈕。近日，北京人形機器人創新中心發布新一代通用機器人平台具身天工三點○，這也是行業內首個實現觸物互動式全身高動態運動控制的全尺寸人形機器人。

海外布局 陸工業機器人估3年迎出海高峰

今年以來，大陸工業機器人加速拓展海外市場。大陸品牌不再僅隨客戶出海，而是積極在東南亞、歐美及日本建立在地化運營和供應鏈，正憑藉成熟技術、完整場景及「性價比」優勢，逐步挑戰進口品牌。業內人士表示，大陸的機器人在性能、穩定性及服務上已有提升，部分海外市場呈現增長潛力，估未來兩、三年，「設備+機器人」協同出海可能迎來高峰期。

德意志銀熊貓債 獲超額認購

據人民日報報導，德意志銀行六日宣布，在中國銀行間債券市場發行五十五億元人民幣（約台幣二百四十億元）「熊貓債」，為二○二六年歐盟金融機構首筆熊貓債，不僅獲超額認購，並創下外資銀行單次發行規模新高。

阿里千問 AI 眼鏡 萬元有找 接入 App 可點外賣、訂飯店

大陸AI眼鏡市場競爭升溫。阿里巴巴旗下個人AI助手千問進軍AI硬體領域，昨（8）日推出千問AI眼鏡G1，並正式現貨開售，加上國家補貼後，這款AI眼鏡到手價為人民幣1,997元（約新台幣9,210元）起。分析指出，「百鏡大戰」已不僅是硬體競賽，已轉變為生態與平台的較量。

