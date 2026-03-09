陸民眾瘋「養龍蝦 」OpenClaw爆紅 小米、騰訊搶商機

人工智慧（AI）助手OpenClaw（俗稱「龍蝦」）近期在大陸掀起熱潮，從9歲小學生到退休工程師皆爭相體驗「雲上養蝦」操作。小米與騰訊等科技巨頭也相繼入局，推出手機端AI代理測試產品或線下部署活動，帶動AI代理應用關注度提升。

由奧地利工程師史坦柏格創建的AI助手OpenClaw上線四個多月，GitHub星標數超過24.8萬，超越Linux，登上GitHub最受歡迎開源專案榜首，也帶動大陸科技企業與開發者掀起一波「養龍蝦」熱潮。

由於OpenClaw標誌是一隻紅色龍蝦，開發者將部署並運行該系統稱為「養龍蝦」，意指安裝一個屬於個人的AI代理。

與ChatGPT等主要提供對話建議的AI產品不同，OpenClaw可自動執行任務，如讀取文件、搜尋資料、編寫程式碼及發送電子郵件等，不少工程師將其視為可實際執行工作的「數位員工」。

報導指，過去兩周，在大陸的小紅書、抖音與B站等平台出現大量OpenClaw安裝教學內容，甚至出現付費上門安裝服務。與此同時，大陸科技企業也開始布局相關應用。

其中，小米技術官方微博6日宣布，基於小米MiMo大模型打造的AI互動測試產品Xiaomi miclaw已啟動小範圍封閉測試。同日，騰訊則在深圳線下舉辦OpenClaw部署活動。騰訊透露，目前OpenClaw雲端部署用戶規模已突破十萬並持續增加。