陸民眾瘋「養龍蝦 」OpenClaw爆紅 小米、騰訊搶商機

經濟日報／ 記者謝守真／綜合報導

人工智慧（AI）助手OpenClaw（俗稱「龍蝦」）近期在大陸掀起熱潮，從9歲小學生到退休工程師皆爭相體驗「雲上養蝦」操作。小米與騰訊等科技巨頭也相繼入局，推出手機端AI代理測試產品或線下部署活動，帶動AI代理應用關注度提升。

奧地利工程師史坦柏格創建的AI助手OpenClaw上線四個多月，GitHub星標數超過24.8萬，超越Linux，登上GitHub最受歡迎開源專案榜首，也帶動大陸科技企業與開發者掀起一波「養龍蝦」熱潮。

由於OpenClaw標誌是一隻紅色龍蝦，開發者將部署並運行該系統稱為「養龍蝦」，意指安裝一個屬於個人的AI代理。

與ChatGPT等主要提供對話建議的AI產品不同，OpenClaw可自動執行任務，如讀取文件、搜尋資料、編寫程式碼及發送電子郵件等，不少工程師將其視為可實際執行工作的「數位員工」。

報導指，過去兩周，在大陸的小紅書、抖音與B站等平台出現大量OpenClaw安裝教學內容，甚至出現付費上門安裝服務。與此同時，大陸科技企業也開始布局相關應用。

其中，小米技術官方微博6日宣布，基於小米MiMo大模型打造的AI互動測試產品Xiaomi miclaw已啟動小範圍封閉測試。同日，騰訊則在深圳線下舉辦OpenClaw部署活動。騰訊透露，目前OpenClaw雲端部署用戶規模已突破十萬並持續增加。

奧地利 龍蝦 Linux

杜拜成為大陸富豪新天堂 卻被伊朗戰爭按下暫停鍵？

過去2年，杜拜街頭上的華人面孔正在發生質變，從早期的傳統貿易商、建材商、電子百貨商販，變為管理動輒數億美金資產的財富「新移民」，似已成大陸富豪資產避險、子女教育與國際業務拓展的「新麥加」。但美伊戰爭突然爆發，這個中東的大陸富豪天堂瞬間蒙上了硝煙陰影，杜拜還會持續維持它的優勢地位嗎？

陸外匯存底3.4兆美元 連7月增長

大陸國家外匯管理局七日發布，受主要經濟體宏觀經濟數據、貨幣政策及預期等因素影響，截至二○二六年二月末外匯存底規模為三點四兆美元，較一月末上升二八七億美元，升幅為百分之○點八五，已連續七個月保持增長。

43個自由度 具身天工3.0機器人再升級

單手翻越一米高的障礙物、在崎嶇地面上靈活作業、精準撥動旋鈕。近日，北京人形機器人創新中心發布新一代通用機器人平台具身天工三點○，這也是行業內首個實現觸物互動式全身高動態運動控制的全尺寸人形機器人。

海外布局 陸工業機器人估3年迎出海高峰

今年以來，大陸工業機器人加速拓展海外市場。大陸品牌不再僅隨客戶出海，而是積極在東南亞、歐美及日本建立在地化運營和供應鏈，正憑藉成熟技術、完整場景及「性價比」優勢，逐步挑戰進口品牌。業內人士表示，大陸的機器人在性能、穩定性及服務上已有提升，部分海外市場呈現增長潛力，估未來兩、三年，「設備+機器人」協同出海可能迎來高峰期。

德意志銀熊貓債 獲超額認購

據人民日報報導，德意志銀行六日宣布，在中國銀行間債券市場發行五十五億元人民幣（約台幣二百四十億元）「熊貓債」，為二○二六年歐盟金融機構首筆熊貓債，不僅獲超額認購，並創下外資銀行單次發行規模新高。

阿里千問 AI 眼鏡 萬元有找 接入 App 可點外賣、訂飯店

大陸AI眼鏡市場競爭升溫。阿里巴巴旗下個人AI助手千問進軍AI硬體領域，昨（8）日推出千問AI眼鏡G1，並正式現貨開售，加上國家補貼後，這款AI眼鏡到手價為人民幣1,997元（約新台幣9,210元）起。分析指出，「百鏡大戰」已不僅是硬體競賽，已轉變為生態與平台的較量。

