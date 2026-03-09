聽新聞
0:00 / 0:00
陸民眾瘋「養龍蝦 」OpenClaw爆紅 小米、騰訊搶商機
人工智慧（AI）助手OpenClaw（俗稱「龍蝦」）近期在大陸掀起熱潮，從9歲小學生到退休工程師皆爭相體驗「雲上養蝦」操作。小米與騰訊等科技巨頭也相繼入局，推出手機端AI代理測試產品或線下部署活動，帶動AI代理應用關注度提升。
由奧地利工程師史坦柏格創建的AI助手OpenClaw上線四個多月，GitHub星標數超過24.8萬，超越Linux，登上GitHub最受歡迎開源專案榜首，也帶動大陸科技企業與開發者掀起一波「養龍蝦」熱潮。
由於OpenClaw標誌是一隻紅色龍蝦，開發者將部署並運行該系統稱為「養龍蝦」，意指安裝一個屬於個人的AI代理。
與ChatGPT等主要提供對話建議的AI產品不同，OpenClaw可自動執行任務，如讀取文件、搜尋資料、編寫程式碼及發送電子郵件等，不少工程師將其視為可實際執行工作的「數位員工」。
報導指，過去兩周，在大陸的小紅書、抖音與B站等平台出現大量OpenClaw安裝教學內容，甚至出現付費上門安裝服務。與此同時，大陸科技企業也開始布局相關應用。
其中，小米技術官方微博6日宣布，基於小米MiMo大模型打造的AI互動測試產品Xiaomi miclaw已啟動小範圍封閉測試。同日，騰訊則在深圳線下舉辦OpenClaw部署活動。騰訊透露，目前OpenClaw雲端部署用戶規模已突破十萬並持續增加。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。