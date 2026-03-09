阿里千問 AI 眼鏡 萬元有找 接入 App 可點外賣、訂飯店
大陸AI眼鏡市場競爭升溫。阿里巴巴旗下個人AI助手千問進軍AI硬體領域，昨（8）日推出千問AI眼鏡G1，並正式現貨開售，加上國家補貼後，這款AI眼鏡到手價為人民幣1,997元（約新台幣9,210元）起。分析指出，「百鏡大戰」已不僅是硬體競賽，已轉變為生態與平台的較量。
綜合陸媒報導，G1為千問推出的首款AI硬體產品，整機重量約40至41克，搭載高通驍龍AR1與恒玄BES2800雙旗艦晶片，內置64GB記憶體，並配備五麥克風陣列、骨傳導技術及雙音圈揚聲器，綜合續航可達九小時，佩戴體驗接近普通光學眼鏡。
千問AI硬體負責人宋剛表示，G1將接入千問App，本月底起使用者可透過眼鏡完成點外賣、訂酒店、打車等「AI辦事」功能。
封面新聞指出，過去一年AI眼鏡市場快速升溫，Meta、三星、小米、阿里巴巴、Rokid等科技企業陸續推出產品。越來越多玩家跨界入局，讓AI眼鏡成為智慧硬體領域最熱的賽道之一。
從海內外科技巨頭的密集布局，再到產業鏈上下游的產能傾斜，一場覆蓋技術路線、市占、生態構建的「百鏡大戰」全面打響。伴隨AI眼鏡的應用場景逐漸豐富，讓市場看到「百鏡大戰」不僅是硬體競賽，已轉變為生態與平台的較量。
大陸國家發改委、財政部今(2026)年已將智慧眼鏡納入「消費品以舊換新」補貼範圍，首次獲得國補支援，釋放加速普及信號。市場研究機構洛圖科技預測，今年大陸智慧眼鏡市場銷量將突破320萬副，年增120%，產業品牌格局將在更激烈的競爭中持續重構。
目前，大陸AI眼鏡行業正從「百鏡混戰」向「頭部集中+細分共存」演進，三類玩家各展所長，包括科技大廠派，玩家主要有阿里、百度、小米等，強調生態為王；創業技術派，玩家有Rokid樂奇、雷鳥創新以及影目科技（INMO）等，專注深耕技術領域；跨界新勢力，包括理想汽車（Livis）、極米科技（MemoMind）等，強調應用場景創新。
以阿里為例，深度整合通義千問大模型與阿里系服務（如淘寶比價、高德導航、支付寶支付），打造「看一眼就能完成操作」的場景閉環，生態協同性強。
