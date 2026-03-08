每台月租不到1萬元！揭開大陸人型機器人「大砲打小鳥」商業困局

摘要 從春晚舞台上的功夫空翻，到商場的熱情揮手，中國正傾全國之力衝刺人型機器人賽道。儘管產能已讓馬斯克的特斯拉望塵莫及，但在華麗表演與極低租金的背後，這場科技盛宴究竟是智慧製造的轉型契機，還是下一場由補貼堆砌、代價高昂的產業泡沫？

今年除夕中國春晚，舞台中央一群揮舞長劍的人型機器人，以精湛武術、編舞舞蹈、高難度體操表演震撼全球，與前一年春晚機器人只能搖搖晃晃轉動手帕跳民俗舞截然不同，顯示中國在此領域的野心。

澳洲雪梨科技大學教授張越（Marina Zhang）認為，這場公開秀暗示中國製造戰略已步入新階段，顯示研發、製造人型機器人，將成為中國從低成本組裝往高端智慧製造推進的關鍵。

產能輾壓馬斯克！中國機器人市占為何能衝破85％？

英國巴克萊銀行（Barclays）數據顯示，2025年全球約1萬5000台人型機器人裝機量中，中國占比超過85％，美國只占13％。而中國兩家指標型企業智元機器人、宇樹科技全球市占率達四分之三，反觀馬斯克（Elon Musk）旗下的特斯拉Optimus，去年交貨量僅有150台。

分析師指出，中國擁有近乎「全垂直整合」的價值鏈，從稀土、高性能磁鐵到實體零件、電池，供應鏈極其完備。即便其他市場今年也會擴大生產，但受限於供應鏈成熟度，短期內很難趕上中國規模。

然而，《經濟學人》分析，從會翻跟斗的表演型機器人，到真正具備商業價值的生產力工具，路徑依然不明朗。CNBC也指出，2026年人型機器人的發展重點不在功夫特技，而在邏輯推理、長時間運作，或是連續執行多項家務的能力。

只不過，這和目前中國常見的人型機器人用途截然不同。在中國可見機器人在自動咖啡亭賣飲料，或是在門口向顧客揮手。

造價46萬、月租卻不到1萬！算一筆人型機器人的「賠本帳」

能做這些事的智元機器人一台售價超過人民幣10萬元（約合新台幣46萬元），但每月租金最低卻只要人民幣2200元，顯示人型機器人不僅投資報酬率極低，而且多用來從事低門檻、低產值勞動，僅有極少數機器人進入工廠從事搬運工作，但效率也只有成年人類的三到四成。

在市場需求尚未成熟之際，中國政府成為人型機器人最強大後盾，使其產品價格遠低於競爭對手。業內人士透露，政府是去年機器人最大買家，許多機器人用於政府活動的迎賓與表演。

最大買家是政府！「先擴產再找市場」恐吹出科技大泡沫

此外，政府也在上海等地設立測試中心，讓企業共享數據，訓練機器人完成各種任務。這讓創投家選擇投資對象時，除了看技術，更看重該公司能得到多少地方政府的資源補貼。

《經濟學人》示警，這種由政府主導，先擴產再找市場的戰略，背後隱藏風險。北京智源人工智能研究院所長王仲遠表示，如果大規模生產缺乏真正的現實需求支撐，大眾熱情將會很短暫。

換言之，如果人型機器人在變得真正有用以前就大規模普及，這場熱潮很有可能演變成一場代價高昂的產業泡沫。

