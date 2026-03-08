記憶體價格攀升 小米前高層：最快2028年回穩、手機業迎裁員潮

記憶體價格持續上漲，成本壓力已傳導至多個終端產品，其中，大陸手機廠商已重新調整定價策略。大陸科技巨頭小米前中國區市場部總經理、今日宜休科技創辦人王騰8日指，第二季記憶體仍將上漲，今年手機業或面臨裁員潮；他預測，記憶體價格回到正常水準最快要到2028年。

快科技指出，王騰8日在微博發文稱，「內存（記憶體）第二季還要繼續漲價，今年消費電子行業太難了」。他並回應網友，「我擔心還在手機行業的兄弟們，估計今年各家會有一波大裁員」。針對記憶體價格走勢，王騰進一步表示，價格回到正常水準估計需等到2028年，存儲產能擴充則需2至3年。

事實上，受智慧手機存儲晶片採購成本攀升影響，大陸多家頭部手機品牌已計劃在今年3月初啟動新一輪價格調整。報導指出，這將是近五年來手機行業規模最大、漲幅最顯著的集體調價，波及範圍廣。

由於占手機成本比重極高的儲存器缺貨且價格走高，不僅衝擊品牌廠商2026年出貨規劃，也削弱面板採購動能。據預測，2026年全球手機面板出貨量約21.4億片，較2025年23.1億片下滑約7.3%，首次轉為年比下降。新機出貨動能疲弱，手機面板採購需求隨之走弱。

此前，小米總裁盧偉冰提到，本輪記憶體價格上漲速度極快，今年第一季全球內存報價已是去年同期近4倍，漲價潮預計持續到2027年底。他舉例，一片12GB+256GB模組價格由30多美元漲至120至130美元，差價達80至90美元，「這個漲幅一定會反映到終端零售價格」，但小米目前尚未面臨缺貨。

華爾街見聞援引IDC預測，今年全球智慧手機出貨量將因記憶體晶片成本飆升及供應短缺下滑13%，創歷史最大降幅。AI伺服器需求推升記憶體與存儲晶片價格，低端安卓設備衝擊最明顯，中端機型也將被迫調價。

目前智慧手機存儲晶片採購成本較去年同期飆升超過80%，漲價勢頭未放緩。在沉重成本壓力下，大陸各大頭部手機品牌3月迎來大範圍價格調整。艾媒諮詢分析師指出，3月將成為市場價格分水嶺，老款機型價格溫和上漲，新款機型大幅跳升，整體平均漲幅約18%，旗艦機甚至可能超過30%，劇烈波動正重新塑造消費者購買決策。