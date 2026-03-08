快訊

記憶體價格攀升 小米前高層：最快2028年回穩、手機業迎裁員潮

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
由於大陸手機記憶體與晶片價格持續上漲，陸媒透露，包括OPPO、一加、vivo、小米、iQOO、榮耀等在內的品牌擬於3月初啟動新一輪漲價。業界普遍預計，今年大陸手機市場可能出現多輪調價。（中新社）
記憶體價格持續上漲，成本壓力已傳導至多個終端產品，其中，大陸手機廠商已重新調整定價策略。大陸科技巨頭小米前中國區市場部總經理、今日宜休科技創辦人王騰8日指，第二季記憶體仍將上漲，今年手機業或面臨裁員潮；他預測，記憶體價格回到正常水準最快要到2028年。

快科技指出，王騰8日在微博發文稱，「內存（記憶體）第二季還要繼續漲價，今年消費電子行業太難了」。他並回應網友，「我擔心還在手機行業的兄弟們，估計今年各家會有一波大裁員」。針對記憶體價格走勢，王騰進一步表示，價格回到正常水準估計需等到2028年，存儲產能擴充則需2至3年。

事實上，受智慧手機存儲晶片採購成本攀升影響，大陸多家頭部手機品牌已計劃在今年3月初啟動新一輪價格調整。報導指出，這將是近五年來手機行業規模最大、漲幅最顯著的集體調價，波及範圍廣。

由於占手機成本比重極高的儲存器缺貨且價格走高，不僅衝擊品牌廠商2026年出貨規劃，也削弱面板採購動能。據預測，2026年全球手機面板出貨量約21.4億片，較2025年23.1億片下滑約7.3%，首次轉為年比下降。新機出貨動能疲弱，手機面板採購需求隨之走弱。

此前，小米總裁盧偉冰提到，本輪記憶體價格上漲速度極快，今年第一季全球內存報價已是去年同期近4倍，漲價潮預計持續到2027年底。他舉例，一片12GB+256GB模組價格由30多美元漲至120至130美元，差價達80至90美元，「這個漲幅一定會反映到終端零售價格」，但小米目前尚未面臨缺貨。

華爾街見聞援引IDC預測，今年全球智慧手機出貨量將因記憶體晶片成本飆升及供應短缺下滑13%，創歷史最大降幅。AI伺服器需求推升記憶體與存儲晶片價格，低端安卓設備衝擊最明顯，中端機型也將被迫調價。

目前智慧手機存儲晶片採購成本較去年同期飆升超過80%，漲價勢頭未放緩。在沉重成本壓力下，大陸各大頭部手機品牌3月迎來大範圍價格調整。艾媒諮詢分析師指出，3月將成為市場價格分水嶺，老款機型價格溫和上漲，新款機型大幅跳升，整體平均漲幅約18%，旗艦機甚至可能超過30%，劇烈波動正重新塑造消費者購買決策。

大陸科技巨頭小米前高層、今日宜休科技創辦人王騰8日在微博發文稱，「內存（記憶體）第二季還要繼續漲價，今年消費電子行業太難了」。他並回應網友，「我擔心還在手機行業的兄弟們，估計今年各家會有一波大裁員」。圖／取自王騰微博
相關新聞

OpenClaw大陸爆紅 官方警示存高風險：可能越權操作

人工智慧（AI）助手OpenClaw（俗稱「龍蝦」）近期在大陸掀起熱潮，從9歲小學生到退休工程師皆爭相體驗「雲上養蝦」操作；不過，大陸官方近期指出，監測發現OpenClaw在默認或不當配置下存在高安全風險，可能因指令誘導、配置缺陷或被惡意接管而執行越權操作，提醒用戶在追逐科技熱潮的同時，務必注意安全防護。

影／AI養「龍蝦」熱潮背後有隱憂 OpenClaw恐引發資安風險

據央視報導，近期大陸工信部網絡安全平台監測發現，開源AI智慧體OpenClaw（俗稱「龍蝦」）部分實例在預設或不當配置情況下，存在較高安全風險，可能引發網路攻擊或資訊洩露。

競爭升溫 阿里推萬元以下AI眼鏡搶攻市場

大陸AI眼鏡市場競爭升溫。阿里巴巴旗下個人AI助手千問進軍AI硬體領域，3月8日推出千問AI眼鏡G1並正式現貨開售。加上大陸國家補貼後，這款AI眼鏡到手價為人民幣1,997元（單位下同，約新台幣9,210元）起。分析指出，「百鏡大戰」已不僅是硬體競賽，已轉變為生態與平台的較量。

中東衝突美資紛紛流入香港避險 官員稱凸顯「安全港」角色

中東衝突持續，財政司司長陳茂波7日表示，香港在中東衝突中有危有機，在貿易上氣氛持續緊張，令出口運費增加及風險較高，亦提高營運成本。但近日香港金融市場相對穩定，原因是2700多間上市公司中，58%是內地公司，且占成交量八成，股市表現與內地經濟關係比較密切。再者，在地緣政局下，全球資金避險情況，見到不少美國資金流入香港。

記憶體價格攀升 小米前高層：最快2028年回穩、手機業迎裁員潮

記憶體價格持續上漲，成本壓力已傳導至多個終端產品，其中，大陸手機廠商已重新調整定價策略。大陸科技巨頭小米前中國區市場部總經理、今日宜休科技創辦人王騰8日指，第二季記憶體仍將上漲，今年手機業或面臨裁員潮；他預測，記憶體價格回到正常水準最快要到2028年。

大陸量子通信手機何時推出？中電信量子說話了

近日大陸網路上流傳中國電信與國盾量子合作推出量子通信手機的消息，引發關注。3月8日，中電信量子信息科技集團發出公告澄清，所謂型號「REEDONE GK5」的產品與中國電信及其控股公司國盾量子無任何關聯。

