OpenClaw大陸爆紅 官方警示存高風險：可能越權操作

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
大陸工信部監測發現，OpenClaw存在訊息洩露等安全問題。（圖／取自21世紀經濟報導）
人工智慧（AI）助手OpenClaw（俗稱「龍蝦」）近期在大陸掀起熱潮，從9歲小學生到退休工程師皆爭相體驗「雲上養蝦」操作；不過，大陸官方近期指出，監測發現OpenClaw在默認或不當配置下存在高安全風險，可能因指令誘導、配置缺陷或被惡意接管而執行越權操作，提醒用戶在追逐科技熱潮的同時，務必注意安全防護。

新華社指出，近期，大陸工信部網絡安全威脅和漏洞信息共享平台監測發現，OpenClaw開源AI代理部分實例，在默認或不當配置情況下存在較高安全風險，極易引發網絡攻擊、訊息洩露等安全問題。

報導提到，OpenClaw是款開源AI代理，其透過整合多渠道通信能力與大語言模型，構建具備持久記憶、主動執行能力的定製化AI助手，可在本地私有化部署。

由於OpenClaw在部署時「信任邊界模糊」，且具備自身持續運行、自主決策、調用系統和外部資源等特性，在缺乏有效權限控制、審計機制和安全加固的情況下，可能因指令誘導、配置缺陷或被惡意接管，執行越權操作，造成訊息洩露、系統受控等一系列安全風險。

報導還指，建議相關單位和用戶在部署和應用OpenClaw時，充分核查公網暴露情況、權限配置及憑證管理情況，關閉不必要的公網訪問，完善身分認證、訪問控制、數據加密和安全審計等安全機制，並持續關注官方安全公告和加固建議，防範潛在網絡安全風險。

另據21世紀經濟報導，SecurityScorecard威脅情報與研究副總裁Jeremy Turner指出，「在跳入海洋之前學會游泳」，提醒用戶在體驗前沿AI技術時，需重視安全防護。

此前，近千名開發者及AI愛好者6日齊聚深圳騰訊大廈，完成OpenClaw雲端安裝，體驗所謂「雲上養蝦」的操作。騰訊透露，目前OpenClaw雲端部署用戶規模已突破10萬並持續增加。OpenClaw安裝本身免費，但運行需租用雲端伺服器，2核2G輕量伺服器活動價為每年人民幣99元（下同），2核4G版本則為188元起。

據了解，包括字節、百度等大陸科技大廠都紛紛推出類似的OpenClaw雲端伺服器部署方案。而大陸大模型企業，也正希望能藉助OpenClaw的熱度來推廣自己的產品。

其中，階躍星辰方面表示，在4日全面開源後，其新一代基座模型 Step 3.5 Flash 的全球熱度進一步攀升，模型調用量在OpenClaw上已攀升至全球第一。而MiniMax M2.5、Trinity Large Preview（free）、Kimi K2.5，以及 Claude Sonnet 4.6等來自大陸的基座模型也成為OpenClaw重要的「座上賓」。

由奧地利工程師史坦柏格創建的人工智慧（AI）助手OpenClaw（俗稱「龍蝦」）近期在大陸掀起熱潮，從9歲小學生到退休工程師皆爭相體驗「雲上養蝦」操作。圖為現場安裝小龍蝦的深圳四年級學生。圖／取自21世紀經濟報導
由奧地利工程師史坦柏格創建的人工智慧（AI）助手OpenClaw（俗稱「龍蝦」）近期在大陸掀起熱潮，從9歲小學生到退休工程師皆爭相體驗「雲上養蝦」操作。圖為現場安裝小龍蝦的深圳四年級學生。圖／取自21世紀經濟報導

風險 語言模型 新華社

影／AI養「龍蝦」熱潮背後有隱憂 OpenClaw恐引發資安風險

據央視報導，近期大陸工信部網絡安全平台監測發現，開源AI智慧體OpenClaw（俗稱「龍蝦」）部分實例在預設或不當配置情況下，存在較高安全風險，可能引發網路攻擊或資訊洩露。

競爭升溫 阿里推萬元以下AI眼鏡搶攻市場

大陸AI眼鏡市場競爭升溫。阿里巴巴旗下個人AI助手千問進軍AI硬體領域，3月8日推出千問AI眼鏡G1並正式現貨開售。加上大陸國家補貼後，這款AI眼鏡到手價為人民幣1,997元（單位下同，約新台幣9,210元）起。分析指出，「百鏡大戰」已不僅是硬體競賽，已轉變為生態與平台的較量。

中東衝突美資紛紛流入香港避險 官員稱凸顯「安全港」角色

中東衝突持續，財政司司長陳茂波7日表示，香港在中東衝突中有危有機，在貿易上氣氛持續緊張，令出口運費增加及風險較高，亦提高營運成本。但近日香港金融市場相對穩定，原因是2700多間上市公司中，58%是內地公司，且占成交量八成，股市表現與內地經濟關係比較密切。再者，在地緣政局下，全球資金避險情況，見到不少美國資金流入香港。

大陸量子通信手機何時推出？中電信量子說話了

近日大陸網路上流傳中國電信與國盾量子合作推出量子通信手機的消息，引發關注。3月8日，中電信量子信息科技集團發出公告澄清，所謂型號「REEDONE GK5」的產品與中國電信及其控股公司國盾量子無任何關聯。

伊朗客戶失聯 中進口商憂「紅色黃金」供應鏈中斷

中東戰火升溫，被稱為「紅色黃金」的重要香料藏紅花，供應鏈也開始出現動盪。伊朗是全球最大藏紅花生產國，產量占全球逾八成。隨著軍事衝突升級，使這一高價值農產品的出口面臨壓力。有中國進口商表示，合作4年的伊朗客戶突然失聯，讓他對未來貨源感到擔憂。

