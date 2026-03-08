快訊

大陸量子通信手機何時推出？中電信量子說話了

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
近日網上流傳「中國電信對外展示了兩款量子通信手機樣品（型號REEDONE GK5），這兩款產品由中國電信和國盾量子在現有品牌手機基礎上改造而來」的相關信息。中電信量子信息科技集團有限公司就此回應，經核實，該信息為不實信息。（圖／取自央視新聞）
近日大陸網路上流傳中國電信與國盾量子合作推出量子通信手機的消息，引發關注。3月8日，中電信量子信息科技集團發出公告澄清，所謂型號「REEDONE GK5」的產品與中國電信及其控股公司國盾量子無任何關聯。

中國電信量子8日在微信公眾號發出公告表示，近日，網路上流傳「中國電信對外展示了兩款量子通信手機樣品（型號REEDONE GK5），這兩款產品由中國電信和國盾量子在現有品牌手機基礎上改造而來」的相關信息。3月8日，中電信量子信息科技集團有限公司就此回應，經核實，該信息為不實信息。

中電信量子集團並指，型號為REEDONE GK5的手機產品與中國電信及其全資子公司中電信量子集團、控股公司國盾量子無任何關聯。對於未經授權擅自使用公司及母公司和控股公司名義進行宣傳的行為，公司保留追究相關法律責任的權利。

此前，有陸媒曾報導，提及「近日，中國電信對外展示了兩台量子通信手機樣品（REED ONE GK5）。這兩款機型是由中國電信與國盾量子基於現有品牌手機改造而成，預計將在今年年底或明年年初正式推向民用市場，標誌著量子保密通信技術從國家級重大基礎設施將成功進入普通消費者的日常生活。」

報導還稱，「這兩款量子通信手機主要是將預先生成的量子密鑰置入特製的安全SIM卡中，透過這種方式，手機可以對通話語音和傳輸數據進行即時加解密。這種量子安全SIM卡基於國產密碼晶片和國密演算法開發，不僅能實現海量密鑰的存儲，還支援高品質的加解密服務，已經完全具備了大規模量產的條件。」

澎湃新聞指，中電信量子集團總部設在安徽合肥，在大陸多地設有研發中心和技術支撐中心，承擔多項國家重大科技攻關項目，展開量子信息核心技術研究，並發揮中國電信在網路、管道、隊伍等方面的資源，推動量子科技產業化規模化發展。2025年，中電信量子集團戰略控股國盾量子，後者成立於2009年，技術源自中國科學技術大學，主要從事量子通信、量子計算、量子精密測量產品的研發、生產、銷售並提供相關技術服務。

人民日報此前提到，安徽國科銳電通訊科技有限公司自主研發的首部量子加密手機「REED ONE GK5」下線儀式近日在公司生產基地舉行。副總經理丁鋒指，「從硬體起步，團隊歷經多月攻堅，從眾多供應商中嚴格遴選，確保GK5不僅搭載『中國芯』（中國晶片），更實現每一個零部件的全國產化。在軟件層面，GK5全系統運行於量子加密機制之下，將密碼安全牢牢掌握在中國人自主研發的技術體系中，真正實現從底層到應用的完全自主可控。」

手機 基礎設施 大陸

相關新聞

競爭升溫 阿里推萬元以下AI眼鏡搶攻市場

大陸AI眼鏡市場競爭升溫。阿里巴巴旗下個人AI助手千問進軍AI硬體領域，3月8日推出千問AI眼鏡G1並正式現貨開售。加上大陸國家補貼後，這款AI眼鏡到手價為人民幣1,997元（單位下同，約新台幣9,210元）起。分析指出，「百鏡大戰」已不僅是硬體競賽，已轉變為生態與平台的較量。

中東衝突美資紛紛流入香港避險 官員稱凸顯「安全港」角色

中東衝突持續，財政司司長陳茂波7日表示，香港在中東衝突中有危有機，在貿易上氣氛持續緊張，令出口運費增加及風險較高，亦提高營運成本。但近日香港金融市場相對穩定，原因是2700多間上市公司中，58%是內地公司，且占成交量八成，股市表現與內地經濟關係比較密切。再者，在地緣政局下，全球資金避險情況，見到不少美國資金流入香港。

伊朗客戶失聯 中進口商憂「紅色黃金」供應鏈中斷

中東戰火升溫，被稱為「紅色黃金」的重要香料藏紅花，供應鏈也開始出現動盪。伊朗是全球最大藏紅花生產國，產量占全球逾八成。隨著軍事衝突升級，使這一高價值農產品的出口面臨壓力。有中國進口商表示，合作4年的伊朗客戶突然失聯，讓他對未來貨源感到擔憂。

巴拿馬接管營運港口 長和：索償至少20億美元

針對巴拿馬政府接管香港長江和記實業旗下子公司在巴拿馬運河營運的兩個港口，長江和記7日發表聲明說，已向巴拿馬政府啟動國際仲裁，索償至少20億美元，揚言將「寸步不讓」，全數追索其應得之一切權益。

陸乘聯會：乘用車市場2月降價幅度大但規模縮小

大陸乘用車市場2月呈現「降幅大但規模小」特徵。大陸乘聯分會秘書長崔東樹指出，2026年1月大陸全國共有17款車型降價，2月降價規模縮小至6款，其中燃油車4款、純電動車2款，與去年同期相比降幅車型數有所減少，市場保持相對克制。

