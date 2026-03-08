大陸量子通信手機何時推出？中電信量子說話了

近日大陸網路上流傳中國電信與國盾量子合作推出量子通信手機的消息，引發關注。3月8日，中電信量子信息科技集團發出公告澄清，所謂型號「REEDONE GK5」的產品與中國電信及其控股公司國盾量子無任何關聯。

中國電信量子8日在微信公眾號發出公告表示，近日，網路上流傳「中國電信對外展示了兩款量子通信手機樣品（型號REEDONE GK5），這兩款產品由中國電信和國盾量子在現有品牌手機基礎上改造而來」的相關信息。3月8日，中電信量子信息科技集團有限公司就此回應，經核實，該信息為不實信息。

中電信量子集團並指，型號為REEDONE GK5的手機產品與中國電信及其全資子公司中電信量子集團、控股公司國盾量子無任何關聯。對於未經授權擅自使用公司及母公司和控股公司名義進行宣傳的行為，公司保留追究相關法律責任的權利。

此前，有陸媒曾報導，提及「近日，中國電信對外展示了兩台量子通信手機樣品（REED ONE GK5）。這兩款機型是由中國電信與國盾量子基於現有品牌手機改造而成，預計將在今年年底或明年年初正式推向民用市場，標誌著量子保密通信技術從國家級重大基礎設施將成功進入普通消費者的日常生活。」

報導還稱，「這兩款量子通信手機主要是將預先生成的量子密鑰置入特製的安全SIM卡中，透過這種方式，手機可以對通話語音和傳輸數據進行即時加解密。這種量子安全SIM卡基於國產密碼晶片和國密演算法開發，不僅能實現海量密鑰的存儲，還支援高品質的加解密服務，已經完全具備了大規模量產的條件。」

澎湃新聞指，中電信量子集團總部設在安徽合肥，在大陸多地設有研發中心和技術支撐中心，承擔多項國家重大科技攻關項目，展開量子信息核心技術研究，並發揮中國電信在網路、管道、隊伍等方面的資源，推動量子科技產業化規模化發展。2025年，中電信量子集團戰略控股國盾量子，後者成立於2009年，技術源自中國科學技術大學，主要從事量子通信、量子計算、量子精密測量產品的研發、生產、銷售並提供相關技術服務。

人民日報此前提到，安徽國科銳電通訊科技有限公司自主研發的首部量子加密手機「REED ONE GK5」下線儀式近日在公司生產基地舉行。副總經理丁鋒指，「從硬體起步，團隊歷經多月攻堅，從眾多供應商中嚴格遴選，確保GK5不僅搭載『中國芯』（中國晶片），更實現每一個零部件的全國產化。在軟件層面，GK5全系統運行於量子加密機制之下，將密碼安全牢牢掌握在中國人自主研發的技術體系中，真正實現從底層到應用的完全自主可控。」