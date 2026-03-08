競爭升溫 阿里推萬元以下AI眼鏡搶攻市場

快訊

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
有陸媒分析指出，伴隨AI眼鏡的應用場景逐漸豐富，讓市場看到「百鏡大戰」不僅是硬體競賽，已轉變為生態與平台的較量。（圖／取自上海證券報微信公眾號）

大陸AI眼鏡市場競爭升溫。阿里巴巴旗下個人AI助手千問進軍AI硬體領域，3月8日推出千問AI眼鏡G1並正式現貨開售。加上大陸國家補貼後，這款AI眼鏡到手價為人民幣1,997元（單位下同，約新台幣9,210元）起。分析指出，「百鏡大戰」已不僅是硬體競賽，已轉變為生態與平台的較量。

綜合快科技、上海證券報等陸媒報導，千問AI眼鏡G1為千問推出的首款AI硬體產品。產品整機重量約40至41克，配備8毫米超細鏡腿、天鵝頸可調節支架及FDA食品級矽膠鼻托，佩戴體驗接近普通光學眼鏡。

報導指出，G1搭載高通驍龍AR1與恒玄BES2800雙旗艦晶片，內置64GB記憶體，並配備5麥克風陣列、骨傳導技術及雙音圈揚聲器，綜合續航可達9小時。右鏡腿採用熱插拔換電設計，搭配MiniBag換電倉可再提供兩次滿電續航，官方稱可實現「換電不斷電」。

影像方面，G1搭載Super RAW暗光增強技術，支持0.6秒抓拍與3K錄影，並可透過AI超分超幀輸出4K視頻。鏡片則標配蔡司防藍光平光鏡片，同時提供太陽鏡、智慧變色鏡及7種彩色定制鏡片，對應騎行、高爾夫、帆船、海釣等戶外場景。

千問AI硬體負責人宋剛表示，G1將接入千問APP，本月底起使用者可透過眼鏡完成點外賣、訂酒店、打車等「AI辦事」功能。此次開售亦支援「一句話買眼鏡」，用戶只需在千問APP說出「我要買千問眼鏡」，即可完成下單，最快當天收貨。

銷售管道方面，G1覆蓋線上線下全渠道，包括千問官方App、淘寶、天貓、京東及抖音官方旗艦店。官方標價2,899元，每日上午10時可領取200元限量「千問彩蛋券」，疊加國補後到手價1,997元起。

封面新聞指出，過去一年AI眼鏡市場快速升溫，Meta、三星、小米、阿里巴巴、Rokid等科技企業陸續推出產品。越來越多玩家跨界入局，讓AI眼鏡成為智慧硬體領域最熱的賽道之一。從海內外科技巨頭的密集布局，再到產業鏈上下游的產能傾斜，一場覆蓋技術路線、市場份額、生態構建的「百鏡大戰」全面打響。伴隨AI眼鏡的應用場景逐漸豐富，讓市場看到「百鏡大戰」不僅是硬體競賽，已轉變為生態與平台的較量。

另，市場研究機構「洛圖科技」預測，2026年大陸智慧眼鏡市場銷量將突破320萬台，年增120%，產業品牌格局將在更激烈的競爭中持續重構。

