港澳生點評制留台年逾2100人次 企業聘僑生滿意度高

中央社／ 台北8日電

去年港澳生利用評點制留台超過2100人次，且根據調查，企業對聘用僑生的滿意度超過9成。陸委會偕策進會近日展開年度首場留台政策座談，協助港澳人士順利在台居留及定居。

陸委會偕相關機關及台港經濟文化合作策進會6日與東吳大學合作舉辦「2026年雙北地區港澳僑外畢業生留台評點制講座」，解說最新政策法規，鼓勵港澳生善用平台，開創留台發展機遇。

根據策進會官網發布，陸委會港澳藏處副處長魏淑娟6日在東吳大學講座中表示，根據僑委會「企業聘用僑生經驗與意願」調查結果，企業對聘用僑生的滿意度超過9成，也有9成3的企業有意願續僱僑生，顯示港澳及僑外生的工作表現獲企業肯定。

魏淑娟並指出，114年港澳生利用評點制留台超過2100人次，相較108年約700人次，成長近3倍。

勞動部勞動力發展署副研究員劉濬誠介紹法規及評點制內容，並針對「外國專業人才延攬及僱用法」新修正規定，說明取得副學士以上學位的應屆畢業生可向內政部移民署申請展延居留許可，延期居留期間免申請工作許可即可合法工作，沒有雇主條件要求及工作類別限制，但須注意覓職居留期間不能累積居留年限。

在這場座談會中，畢業於英文系翻譯碩士班的周惠賢一度回香港任教職，但因爲喜愛台灣的自由環境決定返台居留，現在在小學擔任英語教師。她分享台港兩地工作環境與福利待遇的差別，建議學弟妹要維繫好人際關係，在職涯規劃上先思考與釐情自己的求職需求。

畢業於政治系的冼港俊目前是一家咖啡廳老闆，他說，台灣的創業門檻相對香港低很多，鼓勵有意創業的學弟妹可多利用相關資源。

策進會表示，為協助港澳居民了解在台居留定居相關規定，已規劃27日與陸委會及台北市政府聯合舉辦「關懷港澳居民來台居留定居座談會」，相關資訊可參考策進會官網。

