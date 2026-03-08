快訊

香港財政司長：中東局勢下 不少美資流入避險

中央社／ 台北8日電

美國以色列聯手攻擊伊朗，在中東局勢動盪下，香港財政司長陳茂波表示，有不少美國資金流入香港避險。

據香港明報，陳茂波7日出席香港新聞博覽館講座時表示，在中東衝突下香港「有危有機」，貿易氣氛雖持續緊張，出口運費增加，但金融市場有所獲益，不少美國資金流入香港避險。

陳茂波說，中東資金以往主要投資歐美市場，但當地投資者意識到要分散投資，近年將資金投入中國和亞洲市場。

香港財經事務及庫務局長許正宇同日則在電台節目提到，中東局勢若持續不穩，對實體經濟等各方面都有影響。中東在能源輸出方面相當重要，港府正持續注意，確保香港能適時處理。

許正宇指出，中長期來說，目前局勢正凸顯香港「安全港」的角色，而制定政策方面的預見性及穩定性是香港在大變局下的優勢。

相關新聞

競爭升溫 阿里推萬元以下AI眼鏡搶攻市場

大陸AI眼鏡市場競爭升溫。阿里巴巴旗下個人AI助手千問進軍AI硬體領域，3月8日推出千問AI眼鏡G1並正式現貨開售。加上大陸國家補貼後，這款AI眼鏡到手價為人民幣1,997元（單位下同，約新台幣9,210元）起。分析指出，「百鏡大戰」已不僅是硬體競賽，已轉變為生態與平台的較量。

中東衝突美資紛紛流入香港避險 官員稱凸顯「安全港」角色

中東衝突持續，財政司司長陳茂波7日表示，香港在中東衝突中有危有機，在貿易上氣氛持續緊張，令出口運費增加及風險較高，亦提高營運成本。但近日香港金融市場相對穩定，原因是2700多間上市公司中，58%是內地公司，且占成交量八成，股市表現與內地經濟關係比較密切。再者，在地緣政局下，全球資金避險情況，見到不少美國資金流入香港。

伊朗客戶失聯 中進口商憂「紅色黃金」供應鏈中斷

中東戰火升溫，被稱為「紅色黃金」的重要香料藏紅花，供應鏈也開始出現動盪。伊朗是全球最大藏紅花生產國，產量占全球逾八成。隨著軍事衝突升級，使這一高價值農產品的出口面臨壓力。有中國進口商表示，合作4年的伊朗客戶突然失聯，讓他對未來貨源感到擔憂。

陸乘聯會：乘用車市場2月降價幅度大但規模縮小

大陸乘用車市場2月呈現「降幅大但規模小」特徵。大陸乘聯分會秘書長崔東樹指出，2026年1月大陸全國共有17款車型降價，2月降價規模縮小至6款，其中燃油車4款、純電動車2款，與去年同期相比降幅車型數有所減少，市場保持相對克制。

陸新能源技術之爭 比亞迪談換電與閃充：殊途同歸

比亞迪近日發布第二代刀片電池與閃充技術，充電時間最快僅需5分鐘即可達70%，9分鐘可充滿97%，掀起業界對「換電模式與閃充模式之爭」的討論。對此，比亞迪品牌及公關處總經理李雲飛表示，兩種技術路線各有優勢，都是為促進油轉電的不同解決方案，業界應「百花齊放，殊途同歸」。

陸工業機器人加速海外布局 業內：2-3年出海或迎高峰

2026年以來，大陸工業機器人加速拓展海外市場。大陸品牌不再僅隨客戶出海，而是積極在東南亞、歐美及日本建立在地化運營和供應鏈，正憑藉成熟技術、完整場景及「性價比」優勢，逐步挑戰進口品牌。業內人士表示，大陸的機器人在性能、穩定性及服務上已有提升，部分海外市場呈現增長潛力，估未來兩三年「設備+機器人」協同出海可能迎來高峰期。

