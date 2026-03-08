聽新聞
香港財政司長：中東局勢下 不少美資流入避險
美國、以色列聯手攻擊伊朗，在中東局勢動盪下，香港財政司長陳茂波表示，有不少美國資金流入香港避險。
據香港明報，陳茂波7日出席香港新聞博覽館講座時表示，在中東衝突下香港「有危有機」，貿易氣氛雖持續緊張，出口運費增加，但金融市場有所獲益，不少美國資金流入香港避險。
陳茂波說，中東資金以往主要投資歐美市場，但當地投資者意識到要分散投資，近年將資金投入中國和亞洲市場。
香港財經事務及庫務局長許正宇同日則在電台節目提到，中東局勢若持續不穩，對實體經濟等各方面都有影響。中東在能源輸出方面相當重要，港府正持續注意，確保香港能適時處理。
許正宇指出，中長期來說，目前局勢正凸顯香港「安全港」的角色，而制定政策方面的預見性及穩定性是香港在大變局下的優勢。
