快訊

經典賽／「什麼是讓人感動的比賽？」 古林睿煬：這場就是！

經典賽／中華隊20年來首次擊敗南韓 關鍵勝利終止對戰4連敗

經典賽Live／10局下曾峻岳關門成功 中華延長賽5：4險勝南韓！

聽新聞
0:00 / 0:00

陸乘聯會：乘用車市場2月降價幅度大但規模縮小

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
大陸乘聯分會秘書長崔東樹8日指出，2026年1月大陸全國共有17款車型降價，2月降價規模縮小至6款，其中燃油車4款、純電動車2款，與去年同期相比降幅車型數有所減少，市場保持相對克制。（中新社）
大陸乘聯分會秘書長崔東樹8日指出，2026年1月大陸全國共有17款車型降價，2月降價規模縮小至6款，其中燃油車4款、純電動車2款，與去年同期相比降幅車型數有所減少，市場保持相對克制。（中新社）

大陸乘用車市場2月呈現「降幅大但規模小」特徵。大陸乘聯分會秘書長崔東樹指出，2026年1月大陸全國共有17款車型降價，2月降價規模縮小至6款，其中燃油車4款、純電動車2款，與去年同期相比降幅車型數有所減少，市場保持相對克制。

崔東樹8日在微信公眾號就2月乘用車市場降價促銷分析指出，2025年以來，大陸全國乘用車產業促銷與降級皆回歸理性，市場秩序明顯改善。由於新能源車購稅恢復徵收，指導價對消費者購車繳稅影響體現。

崔東樹提到，在降價力度上，大陸新能源車新車平均降幅達13.5%，平均降價人民幣4.8萬元（下同），均價35.4萬元；常規燃油車降幅12.5%，平均降價4.6萬元，均價37.1萬元；整體乘用車市場均價36.1萬元，平均降價4.7萬元，降幅13.1%。新能源車購置稅恢復徵收，使指導價對消費者購車成本影響顯現，促使部分車型直接降價，降低消費者稅費負擔。

從歷史節奏來看，崔東樹說，2020至2021年車企降價幅度有限，2022至2024年力度較大；2025年全年降價177款，其中純電動車73款、燃油車52款、插混車30款、增程車13款；2026年1月新車降價相對活躍，但2月因春節因素顯著縮減。新能源車及燃油車的降價主要針對突破上市指導價下限的情況，部分車型此前因原材料價格上漲而調價，現降價被納入統計。

崔東樹進一步觀察促銷力度稱，2月新能源車促銷回升至10.4%，較同期增0.5個百分點，較上月微增0.3個百分點；傳統燃油車促銷降至23.5%，較上月微降0.2個百分點，較同期增1.8個百分點。豪華車促銷逐步達27%，較上月下降1.8個百分點，較同期增1.2個百分點；合資燃油車促銷達23.3%，較上月上升1個百分點，較同期增2個百分點；自主燃油車促銷18.2%，較同期增1.6個百分點。

另，分動力來看，崔東樹指，常規燃油車及混合動力車促銷壓力較小；新能源車因降價帶動的促銷下降幅度較大，純電動車促銷年減0.1個百分點，月增0.4個百分點；插電混合動力車年增0.7個百分點，月減0.1個百分點；增程車年增3.1個百分點。經銷商促銷策略保持相對穩定，歐系車促銷幅度偏大，其它合資品牌促銷均在25%左右，自主品牌促銷幅度相對較小。

至於具體車型，崔東樹說，2月新能源車降價集中在少數車型，部分車型降幅達15%，但受限於市場促銷規模，實際影響有限；燃油車降價多突破原有指導價下線，降價均價相對較低。高階進口車如BMW等品牌為維護經銷商與消費者利益，對指導價進行調整，但實際成交價格基本穩定。

新能源車 消費者 大陸

延伸閱讀

比亞迪2月銷量跌逾四成 創疫情以來最大跌幅

受晶片漲價影響！奇瑞星途ET5漲2.3萬 成陸今年首官宣漲價汽車品牌

陸乘用車1月銷量 月減3成

節慶效應助攻 1月失業率3.29%續寫26年同期新低

相關新聞

競爭升溫 阿里推萬元以下AI眼鏡搶攻市場

大陸AI眼鏡市場競爭升溫。阿里巴巴旗下個人AI助手千問進軍AI硬體領域，3月8日推出千問AI眼鏡G1並正式現貨開售。加上大陸國家補貼後，這款AI眼鏡到手價為人民幣1,997元（單位下同，約新台幣9,210元）起。分析指出，「百鏡大戰」已不僅是硬體競賽，已轉變為生態與平台的較量。

中東衝突美資紛紛流入香港避險 官員稱凸顯「安全港」角色

中東衝突持續，財政司司長陳茂波7日表示，香港在中東衝突中有危有機，在貿易上氣氛持續緊張，令出口運費增加及風險較高，亦提高營運成本。但近日香港金融市場相對穩定，原因是2700多間上市公司中，58%是內地公司，且占成交量八成，股市表現與內地經濟關係比較密切。再者，在地緣政局下，全球資金避險情況，見到不少美國資金流入香港。

伊朗客戶失聯 中進口商憂「紅色黃金」供應鏈中斷

中東戰火升溫，被稱為「紅色黃金」的重要香料藏紅花，供應鏈也開始出現動盪。伊朗是全球最大藏紅花生產國，產量占全球逾八成。隨著軍事衝突升級，使這一高價值農產品的出口面臨壓力。有中國進口商表示，合作4年的伊朗客戶突然失聯，讓他對未來貨源感到擔憂。

陸乘聯會：乘用車市場2月降價幅度大但規模縮小

大陸乘用車市場2月呈現「降幅大但規模小」特徵。大陸乘聯分會秘書長崔東樹指出，2026年1月大陸全國共有17款車型降價，2月降價規模縮小至6款，其中燃油車4款、純電動車2款，與去年同期相比降幅車型數有所減少，市場保持相對克制。

陸新能源技術之爭 比亞迪談換電與閃充：殊途同歸

比亞迪近日發布第二代刀片電池與閃充技術，充電時間最快僅需5分鐘即可達70%，9分鐘可充滿97%，掀起業界對「換電模式與閃充模式之爭」的討論。對此，比亞迪品牌及公關處總經理李雲飛表示，兩種技術路線各有優勢，都是為促進油轉電的不同解決方案，業界應「百花齊放，殊途同歸」。

陸工業機器人加速海外布局 業內：2-3年出海或迎高峰

2026年以來，大陸工業機器人加速拓展海外市場。大陸品牌不再僅隨客戶出海，而是積極在東南亞、歐美及日本建立在地化運營和供應鏈，正憑藉成熟技術、完整場景及「性價比」優勢，逐步挑戰進口品牌。業內人士表示，大陸的機器人在性能、穩定性及服務上已有提升，部分海外市場呈現增長潛力，估未來兩三年「設備+機器人」協同出海可能迎來高峰期。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。