陸乘聯會：乘用車市場2月降價幅度大但規模縮小

大陸乘用車市場2月呈現「降幅大但規模小」特徵。大陸乘聯分會秘書長崔東樹指出，2026年1月大陸全國共有17款車型降價，2月降價規模縮小至6款，其中燃油車4款、純電動車2款，與去年同期相比降幅車型數有所減少，市場保持相對克制。

崔東樹8日在微信公眾號就2月乘用車市場降價促銷分析指出，2025年以來，大陸全國乘用車產業促銷與降級皆回歸理性，市場秩序明顯改善。由於新能源車購稅恢復徵收，指導價對消費者購車繳稅影響體現。

崔東樹提到，在降價力度上，大陸新能源車新車平均降幅達13.5%，平均降價人民幣4.8萬元（下同），均價35.4萬元；常規燃油車降幅12.5%，平均降價4.6萬元，均價37.1萬元；整體乘用車市場均價36.1萬元，平均降價4.7萬元，降幅13.1%。新能源車購置稅恢復徵收，使指導價對消費者購車成本影響顯現，促使部分車型直接降價，降低消費者稅費負擔。

從歷史節奏來看，崔東樹說，2020至2021年車企降價幅度有限，2022至2024年力度較大；2025年全年降價177款，其中純電動車73款、燃油車52款、插混車30款、增程車13款；2026年1月新車降價相對活躍，但2月因春節因素顯著縮減。新能源車及燃油車的降價主要針對突破上市指導價下限的情況，部分車型此前因原材料價格上漲而調價，現降價被納入統計。

崔東樹進一步觀察促銷力度稱，2月新能源車促銷回升至10.4%，較同期增0.5個百分點，較上月微增0.3個百分點；傳統燃油車促銷降至23.5%，較上月微降0.2個百分點，較同期增1.8個百分點。豪華車促銷逐步達27%，較上月下降1.8個百分點，較同期增1.2個百分點；合資燃油車促銷達23.3%，較上月上升1個百分點，較同期增2個百分點；自主燃油車促銷18.2%，較同期增1.6個百分點。

另，分動力來看，崔東樹指，常規燃油車及混合動力車促銷壓力較小；新能源車因降價帶動的促銷下降幅度較大，純電動車促銷年減0.1個百分點，月增0.4個百分點；插電混合動力車年增0.7個百分點，月減0.1個百分點；增程車年增3.1個百分點。經銷商促銷策略保持相對穩定，歐系車促銷幅度偏大，其它合資品牌促銷均在25%左右，自主品牌促銷幅度相對較小。

至於具體車型，崔東樹說，2月新能源車降價集中在少數車型，部分車型降幅達15%，但受限於市場促銷規模，實際影響有限；燃油車降價多突破原有指導價下線，降價均價相對較低。高階進口車如BMW等品牌為維護經銷商與消費者利益，對指導價進行調整，但實際成交價格基本穩定。