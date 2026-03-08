快訊

陸新能源技術之爭 比亞迪談換電與閃充：殊途同歸

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
比亞迪近日發布二代刀片電池與閃充技術，品牌及公關處總經理李雲飛稱換電與閃充各有優勢，業界應「百花齊放，殊途同歸」。（圖／截自李雲飛微博影片）
比亞迪近日發布第二代刀片電池與閃充技術，充電時間最快僅需5分鐘即可達70%，9分鐘可充滿97%，掀起業界對「換電模式與閃充模式之爭」的討論。對此，比亞迪品牌及公關處總經理李雲飛表示，兩種技術路線各有優勢，都是為促進油轉電的不同解決方案，業界應「百花齊放，殊途同歸」。

李雲飛8日在微博發布針對關於「換電模式與閃充模式之爭」問題的回應。他在影片中指出，覺得閃充和換電都挺好的，比亞迪這麼多技術、產品、品牌，其實就是為了給客戶更多的選擇。同樣的，對於業界來說，「我覺得就是百花齊放，殊途同歸」，看起來閃充和換電是不一樣的路線，但這兩個共同路線都是促進油轉電。

李雲飛續稱，因為換電其實也是為了解決很多用戶覺得充電慢的問題，所以採用了這樣的方案。比亞迪則是用另一個方案，所以他覺得是殊途同歸。他再次強調，「大家的目標都是為了促進由轉電，這是殊途同歸的」。

快科技指出，比亞迪於5日發布第二代刀片電池及閃充技術，宣稱電池從10%充至70%僅需5分鐘，10%充至97%需9分鐘，刷新全球量產最快紀錄。配套閃充樁單槍峰值功率可達1500kW。

新浪科技指出，王傳福在發布會上表示，中國超過70%的石油依賴進口，相當大一部分經過荷莫茲海峽和馬六甲海峽運來，全國70%的石油都用於交通領域，是中國石油資源的現實情況。

王傳福指出，中國油少電多，用新能源汽車取代燃油車不是選題，而是關乎國家能源安全與長遠發展的必答題。他強調，要「讓充電和加油一樣快，5分鐘充好，9分鐘充飽。」最後20%才是充電技術最難突破的一段，二代刀片電池就是要突破這個區間，讓用戶充的電更多、時間更短。「這是全球量產最快的充電速度，前所未有。」

至於大陸市場的產業內換電方面，主要推動企業為蔚來，其主要採用第四代換電站，支持自動駕駛進站換電，最快3分鐘完成，且無需下車操作，同時同步檢測電池健康，以解決車主對電池能量衰減及故障的擔憂。

此外，比亞迪閃充中國戰略規劃顯示，預計至2026年底，將建成2萬座閃充站、1.8萬座閃充站中站及2,000座閃充高速站，其中首批1,000座閃充高速站將於「五一」前建成。

比亞迪近日發布第二代刀片電池。（圖／取自新京報）
競爭升溫 阿里推萬元以下AI眼鏡搶攻市場

大陸AI眼鏡市場競爭升溫。阿里巴巴旗下個人AI助手千問進軍AI硬體領域，3月8日推出千問AI眼鏡G1並正式現貨開售。加上大陸國家補貼後，這款AI眼鏡到手價為人民幣1,997元（單位下同，約新台幣9,210元）起。分析指出，「百鏡大戰」已不僅是硬體競賽，已轉變為生態與平台的較量。

中東衝突美資紛紛流入香港避險 官員稱凸顯「安全港」角色

中東衝突持續，財政司司長陳茂波7日表示，香港在中東衝突中有危有機，在貿易上氣氛持續緊張，令出口運費增加及風險較高，亦提高營運成本。但近日香港金融市場相對穩定，原因是2700多間上市公司中，58%是內地公司，且占成交量八成，股市表現與內地經濟關係比較密切。再者，在地緣政局下，全球資金避險情況，見到不少美國資金流入香港。

伊朗客戶失聯 中進口商憂「紅色黃金」供應鏈中斷

中東戰火升溫，被稱為「紅色黃金」的重要香料藏紅花，供應鏈也開始出現動盪。伊朗是全球最大藏紅花生產國，產量占全球逾八成。隨著軍事衝突升級，使這一高價值農產品的出口面臨壓力。有中國進口商表示，合作4年的伊朗客戶突然失聯，讓他對未來貨源感到擔憂。

陸乘聯會：乘用車市場2月降價幅度大但規模縮小

大陸乘用車市場2月呈現「降幅大但規模小」特徵。大陸乘聯分會秘書長崔東樹指出，2026年1月大陸全國共有17款車型降價，2月降價規模縮小至6款，其中燃油車4款、純電動車2款，與去年同期相比降幅車型數有所減少，市場保持相對克制。

陸工業機器人加速海外布局 業內：2-3年出海或迎高峰

2026年以來，大陸工業機器人加速拓展海外市場。大陸品牌不再僅隨客戶出海，而是積極在東南亞、歐美及日本建立在地化運營和供應鏈，正憑藉成熟技術、完整場景及「性價比」優勢，逐步挑戰進口品牌。業內人士表示，大陸的機器人在性能、穩定性及服務上已有提升，部分海外市場呈現增長潛力，估未來兩三年「設備+機器人」協同出海可能迎來高峰期。

