快訊

經典賽Live／7局下林凱威登板+林家正阻殺解危 中華2：3南韓

台灣最美風景！阿嬤推回收車險遭吹翻 清水4國中生衝上前「護駕」暖哭全網

55歲退休過高球人生、想「一路玩到掛」　14年後企業家卻面臨長照考驗

聽新聞
0:00 / 0:00

陸工業機器人加速海外布局 業內：2-3年出海或迎高峰

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
節卡股份指出，公司自2019年與豐田中國區合作後逐步打開海外市場，2022至2024年間海外業務複合增長率近30%，在日本、德國、美國、馬來西亞建立分支機構，日本名古屋甚至建在地化工廠。（圖／取自界面新聞）
節卡股份指出，公司自2019年與豐田中國區合作後逐步打開海外市場，2022至2024年間海外業務複合增長率近30%，在日本、德國、美國、馬來西亞建立分支機構，日本名古屋甚至建在地化工廠。（圖／取自界面新聞）

2026年以來，大陸工業機器人加速拓展海外市場。大陸品牌不再僅隨客戶出海，而是積極在東南亞、歐美及日本建立在地化運營和供應鏈，正憑藉成熟技術、完整場景及「性價比」優勢，逐步挑戰進口品牌。業內人士表示，大陸的機器人在性能、穩定性及服務上已有提升，部分海外市場呈現增長潛力，估未來兩三年「設備+機器人」協同出海可能迎來高峰期。

界面新聞報導，新時達計畫將東南亞作為海外戰略重點市場，以越南為突破口。銷售總監孫琨表示，公司此前依靠3C電子及新能源供應鏈「借船出海」，現正推進越南在地化運營，從單純市場進入轉向深耕當地。新時達SCARA機器人與桌面六軸機器人隨富士康、伯恩光學、比亞迪等客戶形成規模化應用，年銷量已破1,200台。

據大陸海關總署，2025年大陸工業機器人出口年增48.7%，出口規模已超進口，象徵首次成為淨出口國。MIR睿工業機器人事業部總經理朱仕水表示，製造業海外遷移帶動需求，一方面向歐美高端回流，另一方面向東盟、墨西哥、東歐等新興市場轉移，下游主要集中於汽車、電子、新能源及光電鋰電等領域。

節卡股份副總裁孟小波指出，公司自2019年與豐田中國區合作後逐步打開海外市場，2022至2024年間海外業務複合增長率近30%，在日本、德國、美國、馬來西亞建立分支機構，日本名古屋甚至建在地化工廠。

孫琨表示，近兩年大陸國產替代率已提升。國際機器人聯合會（IFR）「世界機器人報告2025」顯示，2024年大陸市場年安裝量29.5萬台，占全球54%，國產品牌國內市占率已達57%。朱仕水稱，大陸擁有完整製造業門類，國產機器人深度參與產線迭代，形成場景與能力沉澱。

在供應鏈及性價比，朱仕水指，大陸企業在減速器、電機、線纜等核心部件市場競爭激烈，推動技術快速迭代，成本控制優勢明顯。而這整體更具性價比，並非單純「便宜」，而是因為更低的使用門檻和維護成本，讓原本用不起機器人的場景也具備了自動化的可能。

此外，朱仕水表示，海外市場仍存在品牌信任、合規及市場規則差異挑戰。孟小波稱，節卡在日本需透過商社完成交易，客戶驗證周期長。匯川技術及非夕科技已取得德國TUV、歐盟CE及北美ETL認證。

大陸企業的出海浪潮在資本層面亦有所反映。近期埃斯頓在港交所上市聆訊，拓斯達加速港股布局，旨在深化全球化戰略、推進海外業務及提升品牌形象。朱仕水表示，下一步市場增量要麼來自國內高附加值場景突破，要麼需進一步拓展海外市場與外資品牌競爭。

2026年起，大陸工業機器人加速出海，大陸的國產品牌在東南亞、歐美、日本布局在地化運營，憑性價比與場景優勢拓展海外市場，不過隨之而來的是面臨品牌信任與合規挑戰。（美聯社）
2026年起，大陸工業機器人加速出海，大陸的國產品牌在東南亞、歐美、日本布局在地化運營，憑性價比與場景優勢拓展海外市場，不過隨之而來的是面臨品牌信任與合規挑戰。（美聯社）

工業機器人 大陸

延伸閱讀

北京規劃未來產業 尋找新商機

需求年增逾2倍 陸掀AI人才戰

陸2026政府工作報告 李強：聚焦5大產業 科技領域拚國產替代

加速布局…陸電動車 看好香港橋頭堡

相關新聞

越漲越買？陸黃金零售價大漲20%至30%引搶購潮

2026年開年以來，大陸黃金珠寶市場迎來集體漲價潮，陸媒指出，這波漲價潮由周生生率先調價，其後潮宏基、寶蘭、琳朝、老舖黃金等品牌跟進，行業整體漲幅普遍超過10%。其中，又以老鋪黃金20%至30%的漲幅成為焦點，創品牌單次最大漲幅。然而，漲價並未抑制需求，反而引發線上線下同步搶購。

陸新能源技術之爭 比亞迪談換電與閃充：殊途同歸

比亞迪近日發布第二代刀片電池與閃充技術，充電時間最快僅需5分鐘即可達70%，9分鐘可充滿97%，掀起業界對「換電模式與閃充模式之爭」的討論。對此，比亞迪品牌及公關處總經理李雲飛表示，兩種技術路線各有優勢，都是為促進油轉電的不同解決方案，業界應「百花齊放，殊途同歸」。

陸工業機器人加速海外布局 業內：2-3年出海或迎高峰

2026年以來，大陸工業機器人加速拓展海外市場。大陸品牌不再僅隨客戶出海，而是積極在東南亞、歐美及日本建立在地化運營和供應鏈，正憑藉成熟技術、完整場景及「性價比」優勢，逐步挑戰進口品牌。業內人士表示，大陸的機器人在性能、穩定性及服務上已有提升，部分海外市場呈現增長潛力，估未來兩三年「設備+機器人」協同出海可能迎來高峰期。

德意志銀行發人民幣55億元「熊貓債」 獲超額認購

據《人民日報》報導，德意志銀行6日宣布，在中國銀行間債券市場發行55億元人民幣（約新台幣240億元）「熊貓債」，為2026年歐盟金融機構首筆熊貓債，不僅獲超額認購，並創下外資銀行單次發行規模新高。

OpenClaw爆紅大陸瘋「養龍蝦」 小米、騰訊加速布局

由奧地利工程師史坦柏格（Peter Steinberger）創建的人工智慧（AI）助手OpenClaw（原名Clawdbot）近日在全球科技圈掀起熱潮，短短四個多月GitHub星標數突破24.8萬。隨著AI代理概念迅速升溫，小米與騰訊等科技巨頭也相繼入局，推出手機端AI代理測試產品或線下部署活動，帶動AI代理應用關注度提升。

金銀太貴陸上演「瘋狂的銅條」 專家揭變現難題

國際貴金屬價格波動，2025年金、白銀、銅價格紛創歷史新高，全年漲幅分別超過60%、140%和40%，使得民眾、尤其大陸消費者對貴金屬投資的偏好高漲，例如用如投資的金條、金幣，消費量首次超過首飾。然與此同時，過去因價格不高、多用於工業，投資屬性較低的「銅」，竟在商人包裝下，於批發市場、網路上販售，上演「瘋狂的銅條」，因難以變現，很可能讓消費者在跟風後，血本無歸。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。