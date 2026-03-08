快訊

大陸是否設有「統一時間表」？王毅：台灣80多年前早已光復

聯合報／ 特派記者廖士鋒／北京即時報導
中共政治局委員王毅8日在外長記者會上回應了有關於大陸與日本關係、涉台相關的問題。（記者廖士鋒／攝影）

大陸全國人大會議8日舉行外長記者會，台灣議題出現在倒數第二個提問，對於如何看待台海衝突風險，是否設有統一時間表、路線圖等問題，大陸外長王毅強調，「國際社會已形成堅持一個中國的壓倒性共識」，並表示「我們絕不允許任何人、任何勢力把80多年前早已光復的台灣再次從中國分裂出去」。

今年台灣議題由中評社提問，提問內容為近段時間以來賴清德當局反覆聲稱台灣是「主權獨立的國家」，台灣問題不是中國內政。同時台海局勢不斷升溫，中共解放軍的台海軍演也越來越靠近台灣。如何評估在台海擦槍走火的風險？以及大陸是否設定了兩岸統一的時間表和路線圖？

王毅說，「台灣自古以來就是中國領土，過去、現在和將來都絕無可能成為什麼『國家』」。台灣回歸中國是中國人民抗日戰爭勝利成果，也是二戰勝利果實。《開羅宣言》、《波茨坦公告》、《日本投降書》、聯大第2758號決議等一系列國際法律文件「都已將台灣地位牢牢鎖定」。任何在國際上製造「兩個中國」、「一中一台」的圖謀都註定失敗。

王毅強調，「民進黨當局頑固堅持台獨分裂立場，是破壞台海和平穩定的禍根亂源」。事實一再證明，「國際社會」反對台獨分裂的立場越鮮明，堅持一個中國原則的立場越堅定，台海的和平穩定就越有保障。

他並指，台灣問題是中國的內政，是中國核心利益中的核心，「這一紅線不容逾越或踩踏。我們絕不允許任何人、任何勢力把80多年前早已光復的台灣再次從中國分裂出去」。

他聲稱「國際社會已形成堅持一個中國的壓倒性共識」。「越來越多的國家和中國站在一起，不僅重申堅持一個中國原則、承認台灣是中國的領土，還明確反對一切台獨分裂行徑，支持中國的統一大業。這充分說明，反獨促統順應時代大勢，也符合國際期待」。最後他說，「解決台灣問題，實現祖國完全統一的歷史進程不可阻擋。順之者昌，逆之者亡」。

美以攻打伊朗 王毅：這是一場本不應發生的戰爭

針對當前伊朗局勢，大陸外長王毅指出，「這是一場本不應發生的戰爭」。他並提出中方認為正確和妥善處理伊朗及中東相關問題的五大基本原則：尊重國家主權、不得濫用武力、堅持不干涉內政、政治解決熱點問題、大國要發揮建設性作用。

日本首相高市早苗去年11月在眾議院表示台灣有事可能觸發日本動用集體自衛權，引起北京不滿，雙方外交關係驟降並僵持至今。而高市早苗帶領的自民黨在2月眾院改選中大勝，對於雙方關係走向，大陸外長王毅說，「台灣事務是中國的內政，日本有什麼資格插手？中國的台灣地區出了事日本有什麼權力行使自衛權？」他並警告，「已經發展壯大起來的中國和14億中國人民也絕不允許任何人再為殖民張目，為侵略翻案」。

美國與以色列攻擊伊朗，目前戰局仍在進行，各方也關注北京方面的表態與作為。中共政治局委員兼大陸外長王毅表示，大陸主張，伊朗與海灣地區各國主權安全領土完整都應得到尊重、不容侵犯，也強調「「拳頭硬不等於道理硬，世界不能退回叢林法則」、「策劃顏色革命、搞政權更迭不得人心」。

在中東戰火紛擾、國際局勢動盪下，美國總統川普對大陸的訪問成為舉世矚目的焦點。中共政治局委員兼大陸外長王毅表示，「今年是中美關係的『大年』，高層交往的議程已經擺在我們的桌面上」。現在需要做的是，「雙方為此做出周全的準備，營造適宜的環境，管控存在的風險，排除不必要的干擾」。

大陸全國人大代表、小米集團董事長雷軍在大陸全國「兩會」期間中國新聞周刊採訪時表示，在人工智慧（AI）時代，很多規則將被重寫，同時又會產生很多新的崗位，建議大家用開放的心態迎接更先進的時代。他並預言，或許未來一周將只需工作3天，每天工作2個小時，「我們的生活質量、工作質量都會大幅度提升」。

大陸全國人大會議8日舉行外長記者會，台灣議題出現在倒數第二個提問，對於如何看待台海衝突風險，是否設有統一時間表、路線圖等問題，大陸外長王毅強調，「國際社會已形成堅持一個中國的壓倒性共識」，並表示「我們絕不允許任何人、任何勢力把80多年前早已光復的台灣再次從中國分裂出去」。

