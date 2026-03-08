快訊

德意志銀行發人民幣55億元「熊貓債」 獲超額認購

聯合報／ 記者張鈺琪／即時報導
德意志銀行6日在中國銀行間債券市場發行人民幣55億元熊貓債，為2026年歐盟金融機構首筆熊貓債。（路透）

據《人民日報》報導，德意志銀行6日宣布，在中國銀行間債券市場發行55億元人民幣（約新台幣240億元）「熊貓債」，為2026年歐盟金融機構首筆熊貓債，不僅獲超額認購，並創下外資銀行單次發行規模新高。

熊貓債（Panda Bond）是指境外機構在中國境內發行、以人民幣計價的債券。在全球市場波動加劇的背景下，人民幣債券市場被認為提供一個相對穩定的融資環境。

德意志銀行表示，此次發行吸引86.6億元訂單（約新台幣380億元），其中3年期與5年期分別獲1.55倍與1.63倍超額認購。外資銀行持續透過熊貓債在大陸市場融資，也顯示人民幣資產對國際投資人仍具吸引力。

據《中國新聞網》報導，此次投資人包括商業銀行、資產管理公司及境外投資機構，最終票面利率為3年期1.95%、5年期2.13%。市場普遍認為，此次發行顯示投資人對德意志銀行信用的信心，也反映全球資金對人民幣資產配置需求升溫。

德意志銀行中國區總經理朱彤表示，「這次重要發行反映了投資者對德意志銀行信用實力和長期戰略的高度認可，也彰顯人民幣債券市場對多元化投資者的吸引力持續提升。」

