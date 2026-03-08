快訊

經典賽／連南韓監督都意外！「沒想到林昱珉不會上」

經典賽／不意外南韓出牌柳賢振 曾豪駒談連4天出賽坦言負擔

聽新聞
0:00 / 0:00

OpenClaw爆紅大陸瘋「養龍蝦」 小米、騰訊加速布局

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
由奧地利工程師史坦柏格創建的人工智慧（AI）助手OpenClaw近日在全球科技圈爆紅，GitHub星標數突破24.8萬，帶動大陸科技企業與開發者掀起「養龍蝦」熱潮。（圖／取自科創板日報）
由奧地利工程師史坦柏格創建的人工智慧（AI）助手OpenClaw近日在全球科技圈爆紅，GitHub星標數突破24.8萬，帶動大陸科技企業與開發者掀起「養龍蝦」熱潮。（圖／取自科創板日報）

由奧地利工程師史坦柏格（Peter Steinberger）創建的人工智慧（AI）助手OpenClaw（原名Clawdbot）近日在全球科技圈掀起熱潮，短短四個多月GitHub星標數突破24.8萬。隨著AI代理概念迅速升溫，小米騰訊等科技巨頭也相繼入局，推出手機端AI代理測試產品或線下部署活動，帶動AI代理應用關注度提升。

科創板日報指，OpenClaw上線僅四個多月，GitHub星標數已超過24.8萬，超越Linux，登上GitHub最受歡迎開源專案榜首，也帶動大陸科技企業與開發者掀起一波「養龍蝦」熱潮。

由於OpenClaw標誌是一隻紅色龍蝦，開發者將部署並運行該系統稱為「養龍蝦」，意指安裝一個屬於個人的AI代理。與ChatGPT等主要提供對話建議的AI產品不同，OpenClaw可自動執行任務，如讀取文件、搜尋資料、編寫程式碼及發送電子郵件等，不少工程師將其視為可實際執行工作的「數位員工」。

報導指，過去兩周，在大陸的小紅書、抖音與B站等平台出現大量OpenClaw安裝教學內容，甚至出現付費上門安裝服務。與此同時，大陸科技企業也開始布局相關應用。

其中，小米技術官方微博6日宣布，基於小米MiMo大模型打造的AI互動測試產品Xiaomi miclaw已啟動小範圍封閉測試。小米董事長雷軍在相關貼文下評論「手機龍蝦」，引發關注。官方介紹，Xiaomi miclaw可在理解用戶意圖並取得授權後，自動調用應用程式與系統工具完成任務，並可接入米家生態設備進行控制。

同日，騰訊則在深圳線下舉辦OpenClaw部署活動。據了解，近千名大陸的開發者與AI愛好者在騰訊雲工程師協助下完成OpenClaw雲端部署。部署依託騰訊輕量雲Lighthouse實現一鍵安裝，整個流程約5分鐘即可完成。

騰訊透露，目前OpenClaw雲端部署用戶規模已突破10萬並持續增加。OpenClaw安裝本身免費，但運行需租用雲端伺服器，2核2G輕量伺服器活動價為每年人民幣99元（下同），2核4G版本則為188元起。

然而，OpenClaw快速走紅也引發各界對其安全問題的關注。據declawed.io截至2026年2月17日統計，全球偵測到超過23萬個OpenClaw公開暴露實例，其中約8.78萬個存在資料外洩問題，約4.3萬個涉及個人身分資訊暴露。

為應對相關問題，多家大陸科技公司亦推出安全方案。小米表示，Xiaomi miclaw僅在用戶主動發起任務時觸發，相關資料主要存實體設備中。騰訊則在Tencent PC Manager 18.0版本中新增AI安全沙箱功能，提供AI代理工具隔離防護。

騰訊近日在深圳舉辦實體的OpenClaw部署活動。據了解，近千名大陸的開發者與AI愛好者在騰訊雲工程師協助下完成OpenClaw雲端部署。（圖／取自微博）
騰訊近日在深圳舉辦實體的OpenClaw部署活動。據了解，近千名大陸的開發者與AI愛好者在騰訊雲工程師協助下完成OpenClaw雲端部署。（圖／取自微博）

工程師 小米 騰訊 Linux AI

延伸閱讀

雲養「龍蝦」暴紅 騰訊廠外千人排隊裝機 小米發布手機版

消費級AI大戰 高盛看好阿里、騰訊

相關新聞

OpenClaw爆紅大陸瘋「養龍蝦」 小米、騰訊加速布局

由奧地利工程師史坦柏格（Peter Steinberger）創建的人工智慧（AI）助手OpenClaw（原名Clawdbot）近日在全球科技圈掀起熱潮，短短四個多月GitHub星標數突破24.8萬。隨著AI代理概念迅速升溫，小米與騰訊等科技巨頭也相繼入局，推出手機端AI代理測試產品或線下部署活動，帶動AI代理應用關注度提升。

金銀太貴陸上演「瘋狂的銅條」 專家揭變現難題

國際貴金屬價格波動，2025年金、白銀、銅價格紛創歷史新高，全年漲幅分別超過60%、140%和40%，使得民眾、尤其大陸消費者對貴金屬投資的偏好高漲，例如用如投資的金條、金幣，消費量首次超過首飾。然與此同時，過去因價格不高、多用於工業，投資屬性較低的「銅」，竟在商人包裝下，於批發市場、網路上販售，上演「瘋狂的銅條」，因難以變現，很可能讓消費者在跟風後，血本無歸。

北京規劃未來產業 尋找新商機

中國大陸產業政策出現一個不容忽視的轉向。上周中共全國人大會議上，國務院總理李強在政府工作報告中不僅延續既定之「新質生產力」框架，更首次系統性提出一系列「未來產業」與前沿技術，包括低空經濟、具身智能、腦機接口、6G通訊、量子科技與未來能源。這顯示北京試圖將新能源車產業的成功經驗延伸至下一代科技領域。換言之，中國產業戰略主軸正從過去的「追趕關鍵技術」，轉向在未來產業競局中爭取全球領域主導地位。

大陸外匯存底攀十年新高 連七月成長 人行黃金儲備續寫紀錄

大陸國家外匯管理局昨（7）日公布，今年2月外匯存底規模3兆4,278億美元，創下十年新高，並較1月上升287億美元，升幅0.85%，已連續七個月保持增長。

大陸發改委：加速關鍵技術突破 提升產業鏈的自主可控水準

大陸國家發展改革委秘書長袁達昨（7）日表示，「十五五」規劃綱要草案圍繞「缺的和弱的、傳統的和新興的」，進一步提高供給體系的品質和水準，對於現在「缺的」，要加快攻關突破，全鏈條推動積體電路、工具機、高端儀器、基礎軟體、先進材料、生物製造等重點領域關鍵核心技術攻關取得決定性突破，提升產業鏈的自主可控水準。

大陸核融合商用發電 2050實現

大陸全國政協委員、中核集團聚變領域首席科學家段旭如，在中核集團兩會代表委員記者見面會上介紹大陸在可控核融合商業方面的進展，預計2027年可開啟核融合燃燒實驗研究；2030年左右，具備大陸首個工程反應爐的研發設計建造能力。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。