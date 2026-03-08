陸官方找人工智慧對策

快訊

經濟日報／ 特派記者廖士鋒／北京7日電

大陸人社部長表示，當前AI迅猛發展，對就業帶來深刻影響，官方也在研究相關政策，積極發揮AI在創造新崗位和賦能傳統崗位方面的作用。

大陸十四屆全國人大四次會議7日舉行民生主題記者會。大陸人社部長王曉萍回應就業形勢等問題時指出，「十五五」時期，大陸經濟長期向好的支撐條件和基本趨勢沒有變，加上強大的制度優勢，「實現就業大局穩定、態勢向好，我們有信心、有能力」。同時她坦承，「不確定難預料因素增多，穩就業面臨新變化新挑戰」。她提到正在謀劃一批「重大就業政策」，並表示當前AI迅猛發展，對就業帶來深刻影響，大家都很關注。「我們也在研究相關政策，積極發揮AI在創造新崗位和賦能傳統崗位方面的作用」。

人工智慧 記者會 大陸

