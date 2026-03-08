聽新聞
0:00 / 0:00
陸官方找人工智慧對策
大陸人社部長表示，當前AI迅猛發展，對就業帶來深刻影響，官方也在研究相關政策，積極發揮AI在創造新崗位和賦能傳統崗位方面的作用。
大陸十四屆全國人大四次會議7日舉行民生主題記者會。大陸人社部長王曉萍回應就業形勢等問題時指出，「十五五」時期，大陸經濟長期向好的支撐條件和基本趨勢沒有變，加上強大的制度優勢，「實現就業大局穩定、態勢向好，我們有信心、有能力」。同時她坦承，「不確定難預料因素增多，穩就業面臨新變化新挑戰」。她提到正在謀劃一批「重大就業政策」，並表示當前AI迅猛發展，對就業帶來深刻影響，大家都很關注。「我們也在研究相關政策，積極發揮AI在創造新崗位和賦能傳統崗位方面的作用」。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。