陸官方找人工智慧對策

大陸十四屆全國人大四次會議7日舉行民生主題記者會。大陸人社部長王曉萍回應就業形勢等問題時指出，「十五五」時期，大陸經濟長期向好的支撐條件和基本趨勢沒有變，加上強大的制度優勢，「實現就業大局穩定、態勢向好，我們有信心、有能力」。同時她坦承，「不確定難預料因素增多，穩就業面臨新變化新挑戰」。她提到正在謀劃一批「重大就業政策」，並表示當前AI迅猛發展，對就業帶來深刻影響，大家都很關注。「我們也在研究相關政策，積極發揮AI在創造新崗位和賦能傳統崗位方面的作用」。