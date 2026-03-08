快訊

大陸核融合商用發電 2050實現

經濟日報／ 記者林宸誼／綜合報導

大陸全國政協委員、中核集團聚變領域首席科學家段旭如，在中核集團兩會代表委員記者見面會上介紹大陸在可控核融合商業方面的進展，預計2027年可開啟核融合燃燒實驗研究；2030年左右，具備大陸首個工程反應爐的研發設計建造能力。

2035年左右，將建成大陸首個工程反應爐；預計2045年左右建成大陸首個商用示範反應爐；如工程實驗反應爐與商用示範反應爐按預期順利推進，預計2050年前後實現融合商用發電。

財聯社報導，今年的政府工作報告明確提出，要「培育發展未來能源、量子科技、具身智慧、腦機介面、6G等未來產業」。而根據工信部等七部門2024年發布的《關於推動未來產業創新發展的實施意見》，「未來能源」的重點領域包含「核能、核融合」。

同步提請此次全國人代會審查的「十五五」規劃綱要草案，直接點明「推動生物製造、氫能和核融合能……等成為新的經濟增長點」。

國家電投集團上海核工院總經理王明彈建議，加快啟動新一輪國家科技重大專項，以專項為牽引，統籌推進熔鹽反應爐等四代堆型的研發示範，攻關核融合關鍵技術，持續打造國家級核電產業技術創新平台，建設四代反應爐現代產業鏈體系，為核能長遠發展儲備戰略力量。

目前大陸核融合正從實驗室走向產業化，戰略價值與商業潛力正吸引資本加速布局。合肥綜合性國家科學中心能源研究院科技發展處處長王小博表示，當前境內核融合技術路線已基本形成共識，並在材料、裝置等核心領域取得實質性突破。

核融合企業由於早期沒有穩定收入，需要投資度過研發期，這要求資本具備更長遠的耐心，行業正進入一個由「企業、資本、國家戰略」合力構成的驅動期。

十五五 核融合 大陸

