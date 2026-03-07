比亞迪2月銷量跌逾四成 創疫情以來最大跌幅

比亞迪日前發布2026年2月產銷快報顯示，2月新能源汽車銷量為190,190輛，較去年同期的322,846輛下降約41.1%，已連續第六個月下滑。這也是自2020年2月新冠疫情以來最大跌幅。

整體來看，比亞迪2026年開年前兩個月的產銷量均出現顯著下滑。根據比亞迪公告，2026年累計銷量為400,241輛，較去年同期的623,384輛下降約35.8%。

雖然海外出貨仍維持強勁成長，2月達100,600輛，但大陸本土市場銷量年減65%至89,590輛，跌幅較1月進一步擴大。1月時，吉利已取代比亞迪成為大陸最大汽車製造商。

產量方面，2月為175,280輛，去年同期為334,124輛；2026年累計產量為407,638輛，去年同期為661,988輛，累計下降約38.4%。

從車型來看，乘用車2月銷量187,782輛，其中純電動車型銷量79,539輛，插電式混合動力車型銷量108,243輛；商用車2月銷量2,408輛。

路透指出，由於農曆新年時間影響，大陸的汽車銷量及其他經濟指標在每年前兩個月往往波動較大。今年情況可能更為明顯，因為大陸將年度假期延長至創紀錄的九天。但從今年前兩個月全球銷量表現來看，也能看到比亞迪銷量下滑不僅是季節性因素。

集邦科技近日發布全球純新能源車最新調查顯示，2025年全球純電動車（BEV）、插電混合式電動車（PHEV）和氫燃料電池車等新能源車合計銷量達2,053萬輛，年增26%。2026年受大陸市場成長趨緩等因素影響，預估全球銷量為2340萬輛，成長幅度將縮減至14%。