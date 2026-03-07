巴拿馬政府接管營運港口 長和：索償至少20億美元

針對巴拿馬政府接管香港長江和記實業旗下子公司在巴拿馬運河營運的兩個港口，長江和記今天發表聲明說，已向巴拿馬政府啟動國際仲裁，索償至少20億美元，揚言將「寸步不讓」，全數追索其應得之一切權益。

美中角力下，巴拿馬政府2月23日公告最高法院的裁定，宣布長和旗下子公司巴拿馬港口公司（PanamaPorts Company，PPC）在巴拿馬運河兩端的巴爾博亞港（Balboa）和克里斯托巴港（Cristobal）的特許經營權合約無效，巴拿馬海事局已接管港口。此舉引發中國與香港強烈不滿，長和表示將採取法律行動。

長和今天在官網發布巴拿馬港口公司聲明，表示就巴拿馬政府非法接管貨櫃碼頭採取進⼀步法律行動。

聲明表示，巴拿馬港口公司已根據國際商會仲裁規則，對巴拿馬政府啟動國際仲裁，索償至少20億美元；該金額卻遭巴拿馬政府於新聞言論中作出失實陳述。

聲明指出，巴拿馬港口公司就（巴拿馬政府）2026年2月23日第23號行政法令提出法律追索權，該法令涵蓋範圍極端，命令強行接管巴拿馬港口公司的所有資產，包括兩個貨櫃碼頭內龐大的財產及設備，以及專有且受法律保護之文件及資料。該法律追索權同時質疑巴拿馬政府對該行政法令所採取之激進的執行方式，並且扣押及不當使用與貨櫃碼頭營運無關之巴拿馬港口公司資產。

聲明說，巴拿馬港口公司已向巴拿馬海事管理局提出進⼀步申請，要求即時取回及歸還屬於巴拿馬港口公司專有及受法律保護之文件及資料。該等文件乃巴拿馬政府在欠缺任何有效法院授權下，不合法扣押私人企業存放於私人倉儲設施內之文件；政府僅憑錯誤聲稱該等文件關乎移交碼頭營運，即作出上述行為。

聲明批評巴拿馬政府長期無視此前的溝通與磋商，也拒絕進⼀步本著誠意進行磋商，反而在欠缺透明度的情況下，強行接管兩個貨櫃碼頭及強取巴拿馬港口公司的資產及員工。巴拿馬政府之行為既不符合適用法律、合約約定及條約權利，亦背離其近30年來⼀貫之官方立場。

聲明最後強調，巴拿馬港口公司與長江和記實業將「寸步不讓」，亦非僅尋求象徵性補償，而是就巴拿馬政府之嚴重違約及反投資者行為，全數追索其應得之⼀切權益。巴拿馬港口公司與長江和記並永久保留對巴拿馬政府、其代理人及任何第三方行使所有法律權利及追索權。