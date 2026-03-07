正面挑戰Vision Pro？PICO新一代旗艦產品搭載自研5奈米晶片

字節跳動旗下的品牌 PICO ，準備在下個月的遊戲開發者大會（GDC）上，展出代號為 Project Swan 的全新旗艦級 XR 眼鏡 。這款主打極致輕薄、重量僅約 100 克的空間運算設備，不僅將搭載 PICO 自行研發的5奈米晶片，螢幕畫素更一舉超越蘋果 Vision Pro，展現出強烈的競爭企圖心 。

對於PICO而言，自研晶片具有重大戰略意義。一方面，它將逐步打破PICO對外部晶片供應商的依賴，增強自身在產業鏈中的話語權；另一方面，自研晶片可以快速實現與PICO的作業系統、演算法進行深度協同優化，實現軟硬體一體化的最佳效果，從而提升產品的競爭力。

IT之家報導，PICO OS 產品負責人馬杰思表示，Project Swan 是以突破 XR 體驗閾值為目標的旗艦產品。目前，Project Swan 正處於研發的最後階段，預計將於 2026 年全球發售。

新浪財經報導，在可穿戴設備市場新需求的強勁驅動下，PICO加速推進在MR領域的戰略布局。作為這一布局的核心載體，新一代旗艦MR產品「Project Swan」將首發搭載PICO自研晶片。

這款自研晶片基於先進的5奈米製程工藝打造，專為MR場景下高清高幀率影片的即時處理，進行了深度優化，將端到端系統延遲壓縮至12毫秒。與此同時，Project Swan還定制了畫素密度4000 PPI的新一代Micro-OLED微顯示幕，結合PICO自研的光學架構，使核心顯示區域的清晰度突破45 PPD。

PICO還透露，Project Swan將採用雙晶片架構。其中自研晶片負責專用感知任務，能夠精準捕捉用戶的各種動作和環境信息；另一顆旗艦級主SoC則負責通用計算任務，確保設備的整體運行流暢。

PICO還表示，在作業系統層面，將推出與自研晶片深度適配的全新系統版本OS 6。該系統將升級「無縫流轉（Seamless Flow）」架構，充分利用晶片的特性，實現更智慧的環境感知、空間多工處理以及更流暢的自然交互等功能。最終將打破2D應用、3D空間與虛實環境的壁壘，終結軟體間的「孤島」狀態，實現媲美PC與手機的多工協同模式。

當下高階頭戴式顯示器對晶片的要求愈發嚴苛。在混合實境（MR）應用場景中，設備需要同時處理多個攝影機傳來的影片流，還要完成空間定位、手勢辨別、眼球追蹤等一系列複雜計算任務。這對晶片的計算能力、能效比以及延遲控制都提出了更高的要求。為了突破這些技術瓶頸，釋放出更強大的功能潛力，各大廠商紛紛加大投入，全力展開技術攻關。

以Apple Vision Pro為例，2025年10月，蘋果將核心算力從M4晶片升級到了全新的M5晶片，為新一代Apple Vision Pro提供了更為強勁的性能支持。據瞭解，M5採用了第三代3奈米製程工藝，擁有10核CPU和新一代10核GPU架構，支持硬體加速光線追蹤和網格著色，螢幕刷新率更是提升至120Hz。

此外，蘋果還為新一代Apple Vision Pro搭載了專用R1晶片。在這些先進晶片的共同加持下，Apple Vision Pro始終保持著當前MR設備的最高水準，成為行業內的標竿產品。

而大陸晶片企業也在MR領域奮起直追。2025年，大陸晶片企業萬有引力發布專為MR設備設計的晶片。該晶片採用了先進的5奈米製程工藝，是大陸首顆5奈米製程全功能空間計算MR晶片。與前代產品相比，在功耗控制、發熱管理和性能表現等方面都有了顯著提升，為MR設備長時間佩戴的舒適性和續航能力提供了堅實的底層支撐。